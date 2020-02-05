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 Политика Украины, Экономика
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Все про:АЗС (334) Зеленский (4492) топливо (483) Гончарук_Алексей (637)

 Зеленский провел совещание с участниками топливного рынка - обсуждали борьбу с нелегальными НПЗ и АЗС. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка и автозаправочных станций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский провел совещание с участниками топливного рынка - обсуждали борьбу с нелегальными НПЗ и АЗС 01

Зеленский сообщил о первых результатах борьбы с нелегальными автозаправочными станциями. "Закрыли около 800 незаконных заправок. Это неплохое начало", - отметил он.

Президент также поблагодарил участников рынка за то, что откликнулись на призыв снизить реальные цены на топливо на АЗС. "Мне кажется, что люди это очень правильно восприняли и благодарны. Действительно, есть снижение цен. Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 1,06 доллара (за 1 литр. - Ред.)", - сказал Зеленский.

Он также отметил важность решения проблемы нелегальных нефтеперерабатывающих заводов."Последние примеры, которые я видел, это нелегальные НПЗ в Ривне и Кривом Роге. Поэтому я хотел бы попросить правоохранителей, чтобы они обратили внимание на все незаконные НПЗ", - отметил Президент.

Читайте: Не предоставить скидки, а снизить цену на табло, - Зеленский призвал АЗС уменьшить стоимость бензина

Глава государства предложил предоставить возможность владельцам нелегальных НПЗ узаконить свой бизнес. "Чтобы было не так, как раньше, - в масках забежали и закрыли все. А предупредить людей, чтобы согласно законодательству все оформляли, чтобы все было по закону. И пусть тогда работают. Страна должна получать налоги с легального бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что правительство приобщил участников топливного рынка к борьбе с его теневым сегментом. По мнению премьер-министра, устранение сговора и неконкурентных действий на рынке будет способствовать снижению стоимости горючего для населения.

Читайте также: Результат борьбы с незаконными АЗС и коммуникаций с участниками рынка - за месяц цена на топливо снизилась на 2 грн, - Гончарук

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что СБУ ведет работу по 10 нефтеперерабатывающим заводов, которые работают незаконно. По его словам, большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора.

Источник: https://censor.net.ua/n3174051
 
 
 Топ комментарии
 
С каких пор клоун юморист, игрун членом по роялю начал что то понимать в топливном рынке????
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Юристы на форуме есть？Подскажите,борьба с нелегальными АЗС входит в компетенцию и обязанности президента ？Или у нас идиот занимает это место.
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Борцун! С нелегальщиной борцун. А один нелегал в ресторане Сулугуни по сей день харчуется. Его оттуда за бары выволокли, в обмоченых штанях, и за кордон, а Зе его обратно вернул. Уже и суд постановил, что оно нелегал, а Зе его не выдворяет. На родину, за главный кавказский хребет. Михо зовут нелегала. Или батон Михуил? ЗеДятлы, как правильно?
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С этими субчиками должны следаки и прокуроры разговаривать в СИзо ...
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Это куклы.

Шо-то я за столом не вижу владельца самого большого Нефтезавода
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з жаба,ты борись с легальными тварями обдирающими народ )))
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С каких пор клоун юморист, игрун членом по роялю начал что то понимать в топливном рынке????
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Прибыли и навар делили.Нефть с 70 на 55 баксов упала ,а в УКраине бензин стоимостью не радует. УРА,,,, ДЕРИБАН ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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Топливный рынок всегда связан с государством государственным рекетом, взятками и откатами. Совещание было посвящено как раз тому, как повысить откаты и увеличить взятки.
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Юристы на форуме есть？Подскажите,борьба с нелегальными АЗС входит в компетенцию и обязанности президента ？Или у нас идиот занимает это место.
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Борцун! С нелегальщиной борцун. А один нелегал в ресторане Сулугуни по сей день харчуется. Его оттуда за бары выволокли, в обмоченых штанях, и за кордон, а Зе его обратно вернул. Уже и суд постановил, что оно нелегал, а Зе его не выдворяет. На родину, за главный кавказский хребет. Михо зовут нелегала. Или батон Михуил? ЗеДятлы, как правильно?
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ты неправ, раз пошла такая пьянка, то надо было назначить грузинского наркомана премьером. Зелибобы должны страдать, а их манямирок рушиться на глазах.
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Після копняка від народу цей «фахівець» отримає посаду у Роснєфтє. Я так бачу.
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А чем премьер занимаицца? Зюзя, ты отбираеш у профана хлебушек.
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да тут постанова !!!
добрый зе-царь и плохой говно-боярин )))
квартал 95 на сцене ))) Зеленський провів нараду з учасниками паливного ринку - обговорювали боротьбу з нелегальними НПЗ і АЗС - Цензор.НЕТ 4667
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А про ціни на паливо з учасниками ринку поговорити потреби немає часом??
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Димова завіса, дуже вже хочеться землю продати.
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обсуждали борьбу с нелегальными...

А что ее обсуждать? Если хочешь - взял их все и закрыл. Ведь все они до самых мелких всем известны. Что бы закрыть все до единой нужно 3-4 часа при желании. А не обсуждать целыми днями....
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ну так и шо решили? увеличить откатный процент?
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Таня Адамс
Пробзделось шото в Дацьком кололевстве.(с)
ДБР завтра, 6-го февраля, вызывает нардепа от «ЄС» Софию Федину и Марусю Звиробий для «вручення письмового повідомлення про підозру».
Шьют «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу»; «Посягання на життя державного діяча»; «Погроза або насильство щодо державного діяча».
Чтоб вы таки понимали, целая Генеральная прокуратура и ДБР занимается таким государственно-важным делом, как защита Вовочки от двух женщин, которые имели наглость сообщить данному Вовочке, что он не бессмертный. Планування вбивства, ага.
А помните, как мы орали с Овоща, когда тот терял сознание от коврового бомбометания яцами? Потом было много про «слаб на яйца» и прочего народного творчества.
Но мы ж тогда не знали, что Овощ - это ещё не эталон крепости яиц и уверенности во всенародной любви.
Теперь у нас есть Вова.
Мы же как думали? Вот придёт президент, новый, молодой, красивый, попирающий все рекорды отваги, интеллекта и вот этой самцовой самоуверенности, когда мужчины вокруг расступаются, а девочки хотят от него детей. Чтоб взгляд, останавливающий поезд на ходу и не робеющий под прицелом рыбьих глаз кремлёвского упыря. Немножечко ещё усталости завалившего врага защитника.
*******.
Пришёл гундосый мелкий поц, дякую дуже дякую, с мокрыми ладошками и статью морской свинки. И хочется от него вовсе не детей, а анализов на наркотики и теста на IQ. И хуже всего то, что это недоразумение в обмороки валится даже не под яичными обстрелами, а просто от женских слов.
Капец, ну это ж надо быть настолько чмошным чувырлом, чтоб из-за видео двух женщин, патриоток, с волонтёрством и фронтом за плечами, устраивать такую истерику?
Я ездила как-то в рабочую поездку с Порохом в Авдеевку. И попалась нам одна аборигенка, которая брызгала слюной и требовала электричку в Донецк пустить. Оскорбляла, говорила «ты наш враг!», «пусть твои дети приедут сюда и умрут!». И ещё один эпизод, когда Дубинский предлагал пустить газ в помещение, где проводился форум ЕС. Напомните мне, где уголовные дела по этому поводу? Может ту женщину на допросы тягают? Или Дубинскому шьют «планування вбивства»? Терроризм?
А всё ведь просто. Если в человеке нет страха, если человек уверен в своей правоте и правомерности своих действий, он не ведёт себя истерично. Он не пользуется своей властью, чтоб заткнуть менее статусных. Он не борется с критикой и не обссыкается от неприятных слов в свой адрес.
Вовка, может пора выключить клоуна и оскорбленного стриптизёра? Может пора стать президентом, а просто не называть себя им?
Украинцы могут многое стерпеть, но запретить им говорить у тебя не получится. Кишка тонка и в яйцах замало стали.Тебе сейчас не желает добра очень много людей, миллионы. Привыкай.
Твой враг не Маруся с Софией, если ты ещё не понял. Твой враг на Востоке убивает украинцев. Займись делом, мальчик.Зеленський провів нараду з учасниками паливного ринку - обговорювали боротьбу з нелегальними НПЗ і АЗС - Цензор.НЕТ 7317
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Закон про легалізацію тих НПЗ та АЗС вже підготували, як для грального бізнесу? Чи то тілько для своїх легалізуємо, а конкурентів бородатої бабці видавлюємо? Мені здається чи насправді якесь мале у квітні репетувало на стадіоні, що закон повинен бути один для всіх? Мабуть наснилося...
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Как это закрыть? А где "правоохренители" и иже с ними кормиться будут?
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