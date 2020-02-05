 Зеленский провел совещание с участниками топливного рынка - обсуждали борьбу с нелегальными НПЗ и АЗС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский сообщил о первых результатах борьбы с нелегальными автозаправочными станциями. "Закрыли около 800 незаконных заправок. Это неплохое начало", - отметил он.
Президент также поблагодарил участников рынка за то, что откликнулись на призыв снизить реальные цены на топливо на АЗС. "Мне кажется, что люди это очень правильно восприняли и благодарны. Действительно, есть снижение цен. Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 1,06 доллара (за 1 литр. - Ред.)", - сказал Зеленский.
Он также отметил важность решения проблемы нелегальных нефтеперерабатывающих заводов."Последние примеры, которые я видел, это нелегальные НПЗ в Ривне и Кривом Роге. Поэтому я хотел бы попросить правоохранителей, чтобы они обратили внимание на все незаконные НПЗ", - отметил Президент.
Глава государства предложил предоставить возможность владельцам нелегальных НПЗ узаконить свой бизнес. "Чтобы было не так, как раньше, - в масках забежали и закрыли все. А предупредить людей, чтобы согласно законодательству все оформляли, чтобы все было по закону. И пусть тогда работают. Страна должна получать налоги с легального бизнеса", - подчеркнул Зеленский.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что правительство приобщил участников топливного рынка к борьбе с его теневым сегментом. По мнению премьер-министра, устранение сговора и неконкурентных действий на рынке будет способствовать снижению стоимости горючего для населения.
Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что СБУ ведет работу по 10 нефтеперерабатывающим заводов, которые работают незаконно. По его словам, большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора.
Шо-то я за столом не вижу владельца самого большого Нефтезавода
добрый зе-царь и плохой говно-боярин )))
квартал 95 на сцене )))
А что ее обсуждать? Если хочешь - взял их все и закрыл. Ведь все они до самых мелких всем известны. Что бы закрыть все до единой нужно 3-4 часа при желании. А не обсуждать целыми днями....
Пробзделось шото в Дацьком кололевстве.(с)
ДБР завтра, 6-го февраля, вызывает нардепа от «ЄС» Софию Федину и Марусю Звиробий для «вручення письмового повідомлення про підозру».
Шьют «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу»; «Посягання на життя державного діяча»; «Погроза або насильство щодо державного діяча».
Чтоб вы таки понимали, целая Генеральная прокуратура и ДБР занимается таким государственно-важным делом, как защита Вовочки от двух женщин, которые имели наглость сообщить данному Вовочке, что он не бессмертный. Планування вбивства, ага.
А помните, как мы орали с Овоща, когда тот терял сознание от коврового бомбометания яцами? Потом было много про «слаб на яйца» и прочего народного творчества.
Но мы ж тогда не знали, что Овощ - это ещё не эталон крепости яиц и уверенности во всенародной любви.
Теперь у нас есть Вова.
Мы же как думали? Вот придёт президент, новый, молодой, красивый, попирающий все рекорды отваги, интеллекта и вот этой самцовой самоуверенности, когда мужчины вокруг расступаются, а девочки хотят от него детей. Чтоб взгляд, останавливающий поезд на ходу и не робеющий под прицелом рыбьих глаз кремлёвского упыря. Немножечко ещё усталости завалившего врага защитника.
*******.
Пришёл гундосый мелкий поц, дякую дуже дякую, с мокрыми ладошками и статью морской свинки. И хочется от него вовсе не детей, а анализов на наркотики и теста на IQ. И хуже всего то, что это недоразумение в обмороки валится даже не под яичными обстрелами, а просто от женских слов.
Капец, ну это ж надо быть настолько чмошным чувырлом, чтоб из-за видео двух женщин, патриоток, с волонтёрством и фронтом за плечами, устраивать такую истерику?
Я ездила как-то в рабочую поездку с Порохом в Авдеевку. И попалась нам одна аборигенка, которая брызгала слюной и требовала электричку в Донецк пустить. Оскорбляла, говорила «ты наш враг!», «пусть твои дети приедут сюда и умрут!». И ещё один эпизод, когда Дубинский предлагал пустить газ в помещение, где проводился форум ЕС. Напомните мне, где уголовные дела по этому поводу? Может ту женщину на допросы тягают? Или Дубинскому шьют «планування вбивства»? Терроризм?
А всё ведь просто. Если в человеке нет страха, если человек уверен в своей правоте и правомерности своих действий, он не ведёт себя истерично. Он не пользуется своей властью, чтоб заткнуть менее статусных. Он не борется с критикой и не обссыкается от неприятных слов в свой адрес.
Вовка, может пора выключить клоуна и оскорбленного стриптизёра? Может пора стать президентом, а просто не называть себя им?
Украинцы могут многое стерпеть, но запретить им говорить у тебя не получится. Кишка тонка и в яйцах замало стали.Тебе сейчас не желает добра очень много людей, миллионы. Привыкай.
Твой враг не Маруся с Софией, если ты ещё не понял. Твой враг на Востоке убивает украинцев. Займись делом, мальчик.
https://www.youtube.com/watch?v=j8Oxtvnj9Nk