 Идут следственные действия по решению суда. Вмешательства в работу канала не происходит, - СБУ про обыски на "1+1"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом.
Продолжаются следственные действия, осуществляемые на основании решения суда.
Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.
Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не производится", - говорится в сообщении.
В комментарии УНИАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская пообещала, что другие детали сообщат позже.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской 18.
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Куксина подозревают в нарушении статьи 359 - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Если вину журналиста докажут, ему грозит тюремное заключение от 7 до 10 лет.