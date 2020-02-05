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Все про:обыск (1414) СБУ (14320) 1+1 (102) Гитлянская (163)

 Идут следственные действия по решению суда. Вмешательства в работу канала не происходит, - СБУ про обыски на "1+1"

В Службе безопасности Украины подтвердили, что проводят обыски в одном из офисов медиа-группы "1+1" в Киеве по адресу: Куреневская, 18.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом.

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Продолжаются следственные действия, осуществляемые на основании решения суда.

Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не производится", - говорится в сообщении.

В комментарии УНИАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская пообещала, что другие детали сообщат позже.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской 18.

Также читайте: Зеленский: Потерять поддержку 1+1 или обидеть Коломойского не боюсь

Источник: https://censor.net.ua/n3174050
 
   
 Топ комментарии
 
А стучащего членом по клавишам Порошенко представляешь ?
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Тут нюанс є. Обшуки проводять саме у редакції програми "Гроші". Щось накопали і ляпнули не те. Забули, що копати можна лише на Порошенка.
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Постановка для лохов,без комментаний.
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Порохоботи пришникли. В мене підозри, що це все Бєніна імпровізація, нестандарт, що навіть гройсместера Пєцю ставить в ступор Йдуть слідчі дії за рішенням суду. Втручання в роботу каналу не відбувається, - СБУ про обшуки на "1+1" - Цензор.НЕТ 3458
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СБУ подозревает, что скандальную запись разговора премьера Алексея Гончарука монтировали на компьютере журналиста "1+1" Евгения Куксина, а потом слили в сеть.
https://24tv.ua/ru/evgenij_kuksin_zhurnalist_1_pljus_1_biografija_chto_izvestno_n1275848

Куксина подозревают в нарушении статьи 359 - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Если вину журналиста докажут, ему грозит тюремное заключение от 7 до 10 лет.
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Не хватает голосов за рынок земли, Коломойского людей попросили не выпендриваться и проголосовать.
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