 5 человек погибли в результате ДТП на Харьковщине, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"5 февраля в 16:21 в дежурную смену ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии между автомобилями ВАЗ 2109 и Daewoo Lanos. ЧП произошло на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи с. Новопавловка, в Изюмском районе Харьковской области ", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате ДТП погибли 5 человек (данные устанавливаются, 3 погибших в ВАЗ и 2 погибших в Daewoo) и пострадал 1 человек (водитель автомобиля Daewoo).

На месте происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего мужчину из автомобиля и передали его работникам скорой медицинской помощи.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются работниками Нацполиции.

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