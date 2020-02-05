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Все про:ДТП (6004) Харьковщина (1455)

 5 человек погибли в результате ДТП на Харьковщине, - ГСЧС

В Харьковской области на трассе Киев-Харьков-Довжанский в результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек, один человек пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"5 февраля в 16:21 в дежурную смену ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии между автомобилями ВАЗ 2109 и Daewoo Lanos. ЧП произошло на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи с. Новопавловка,  в Изюмском районе Харьковской области ", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате ДТП погибли 5 человек (данные устанавливаются, 3 погибших в ВАЗ и 2 погибших в Daewoo) и пострадал 1 человек (водитель автомобиля Daewoo).

На месте происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего мужчину из автомобиля и передали его работникам скорой медицинской помощи.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются работниками Нацполиции.

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5 человек погибли в результате ДТП на Харьковщине, - ГСЧС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174045
 
 
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Зеленые лечинки, когда законодательно наведете порядок на дорогах? Аваков, когда будет видеонаблюдения на дорогах? Почему дороги Украины бесконтрольны? Почему тысячи людей погибают на дорогах? Никому до этого дела нет? Так вот. Кому дела нет, тот по закону бумеранга попадает под колеса, услышали?
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погода дуже погана, сніг з дощем тому відеокамери до сраки саме зараз.
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Столкнулось две гробовозки... люди, никогда не садитесь в такие машины.
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Сколько же тупи...ней на дорогах Украины. Они походу думают что у них вторая жизнь.
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...погода... шины..освещение дороги..скорость..бухло....вот и резудьтат очередной...
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