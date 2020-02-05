 Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан, планируется аудиенция у Папы Римского Франциска

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время визита запланированы встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.
8 февраля программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.
Я би поостерігся на місці Папи Римського це у себе приймати... Ато знов сгорить щось ще не доведи господь...