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 Политика Украины
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Все про:Ватикан (105) Зеленский (4492) Италия (963) Папа_Римский (233)

 Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан, планируется аудиенция у Папы Римского Франциска

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 февраля осуществит визит в Итальянскую Республику и Ватикан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время визита запланированы встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

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8 февраля программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.

Источник: https://censor.net.ua/n3174042
 
 
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решил к себе домой на виллу 15 -ти комнатную заехать
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Ну и х... с ними.Наголосовали-теперь платите.
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А может, итальянцы по-хорошему Маркива выпустят?
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Ох...
Я би поостерігся на місці Папи Римського це у себе приймати... Ато знов сгорить щось ще не доведи господь...
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Нотр Дам (наша дама) сгорела (но не вся). И Ватикан с их мадонной не отстанет, не беспокойтесь.
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Ваш Папик ***** постонно принимает, и в прошлом году после приёма заявил, что ***** достойно уважееенияяя.
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Добре влаштувався. Уже скоро рік як кайфує за рахунок українців. І Лєнку з тьощєй катає.
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