 Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан, планируется аудиенция у Папы Римского Франциска

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время визита запланированы встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

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8 февраля программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.