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Все про:депутат (2834) правоохранительные органы (899) уголовная ответственность (372) Рябошапка Руслан (274)

 За несколько последних месяцев к уголовной ответственности привлекли 13 действующих и бывших нардепов, - Рябошапка

В Украине привлекли к уголовной ответственности 13 бывших и действующих народных депутатов, а также немало чиновников.

Об этом сообщил Руслан Рябошапка во время заседания Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В течение последних нескольких месяцев 13 действующих и бывших народных депутатов были привлечены к уголовной ответственности. В последнее время чиновники такие, как народные депутаты, председатели областных советов, заместители министров, заместители руководителей центральных органов исполнительной власти были привлечены к уголовной ответственности. Дела в отношении должностных лиц уже не вызывают ажиотажа", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174041
 
 
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Чому мертветчук не сидить? Чому ахметов не сидить?
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Портнов и Мертвечук свои? Их не нужно привлекать,вызывать на допрос?
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Назвав би він прізвища... Тому що до суду довели, пригадую, лише Насірова та Мартиненка. І те, навряд чи останнього зможуть засудити.
Якщо він називає "притягнули до відповідальності", то по закону - це лише по-суду. Висунення підозри - це лише підозра, і не більше того. А підозри можуть бути портновськими...
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13 действующих и бывших нардепов

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прізвища чи прізвиська-в студію!!! За несколько последних месяцев к уголовной ответственности привлекли 13 действующих и бывших нардепов, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9090
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Привлечено, это не посажено. Лапша на уши. Насиров хоть посажен? Нет. А олигархи? А почему управляющим госпредприятиями платите сотни тысяч в месяц, таким как Наем? Чи й не специалист по обороне. У вас эпоха бедности закончилась? А бабушкам предлагаете собаку продать. Суки. Сумма на государственном казначейском счету уменьшилась на 30%. Вот такой ужас. Треть просрали уже за полгода. Вот так работают эти гниды. Жрут, повышают себе зарплаты, воруют, а народ пусть терпит и слушает ихний бред и брехливые обещания про "покращення".
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