 С начала суток 5 февраля враг нарушил перемирие 7 раз, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно:

два раза рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Два вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с Орехово - с 120 мм миномета противник выпустил 4 мины;

неподалеку с населенным пунктом Счастье - с противотанкового ракетного комплекса.

Сегодня, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

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