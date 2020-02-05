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 С начала суток 5 февраля враг нарушил перемирие 7 раз, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно:

два раза рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Два вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
рядом с Орехово - с 120 мм миномета противник выпустил 4 мины;

неподалеку с населенным пунктом Счастье - с противотанкового ракетного комплекса.

Сегодня, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливают позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3174037
 
 
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Как всекгда у ЗЕсепаров потерь нет. О потерях узнаем из новостей о похоронах солдат, и из сообщений волонтёров что больницы забиты ранеными. ЗЕсепар власть превратила наших солдат в "ихтамнетов" . Мерзавцы реально хуже кацапов.
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Вблизи Донецка с 16 часов дыныры слышны тяжелые гупы и стрельба.
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Если по..уй, что сепаратисты и кацапы, обстреливают ВСУ каждый день, то чего мелочиться: называйте это "перемирие", "миром".
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А раз мир то пусть армию распускают, а сепары будут ЗЕбилов обстреливать. И мы будем это называть миром и говорить что потерь среди ЗЕбилов нет.
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