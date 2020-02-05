 На "1+1" идет обыск СБУ. ВИДЕО

Первым об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас на телеканале 1+1 по адресу Куреневская, 18 - идет обыск. Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам", — написал он.
Руководитель департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максим Шиленко сообщил УНИАН, что в офисе, в котором проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".
Журналист программы "Секретные материалы" Владимир Тимофийчук ведет в Facebook прямую трансляцию происходящего. По его словам, следственные действия проводятся по решению суда по делу о записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.
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- Ну ок, Коля і Петя будуть за тебе