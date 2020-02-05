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Все про:обыск (1414) СБУ (14320) 1+1 (102) Дубинский (57)

 На "1+1" идет обыск СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской.

Первым об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас на телеканале 1+1 по адресу Куреневская, 18 - идет обыск. Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам", — написал он.

Руководитель департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максим Шиленко сообщил УНИАН, что в офисе, в котором проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

Журналист программы "Секретные материалы" Владимир Тимофийчук ведет в Facebook прямую трансляцию происходящего. По его словам, следственные действия проводятся по решению суда по делу о записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

На 1+1 идет обыск СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174032
 
   
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Как заволновался Дубинский! Из роду-племени Коломойского видать!
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ЦИРК И ОТВЛЕКАЛОВО НАКАНУНЕ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ !!!!!!!

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Если бы был цирк то "мама любит скорость" и "папа любит недвижимость" так бы не возмущался. Явно "главный заробитчанин" он же "суперинвестор" который вернулся за шкурой, чем-то не доволен...
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рейтінх бубачкі падає - треба мобілізувати лохторат!
тому пресують самі себе На "1+1" йде обшук СБУ - Цензор.НЕТ 2176

- Вася, ми будемо тебе п.здить
- Так нечесно - вас п'ятеро, а я один
- Ну ок, Коля і Петя будуть за тебе
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Что Дубинский, что его помощник - хамло. Восхищаюсь выдержкой СБУ-шников. Я б уже по морде им врезала б.
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Так Бакланов своих бить не будет. О чем вы?
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