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Все про:обыск (1414) СБУ (14320) 1+1 (102) Дубинский (54)

 На "1+1" идет обыск СБУ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской.

Первым об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас на телеканале 1+1 по адресу Куреневская, 18 - идет обыск. Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам", — написал он.

Руководитель департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максим Шиленко сообщил УНИАН, что в офисе, в котором проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

Журналист программы "Секретные материалы" Владимир Тимофийчук ведет в Facebook прямую трансляцию происходящего. По его словам, следственные действия проводятся по решению суда по делу о записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

На 1+1 идет обыск СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174032
 
   
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ЗЕльоный гад кусает себя хвост - забавное ЗООлогическое зрелище На "1+1" идет обыск СБУ, - нардеп от СН Дубинский - Цензор.НЕТ 3703
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Как заволновался Дубинский! Из роду-племени Коломойского видать!
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А не надо было подпрыгивать и радоваться вместе с Бужанским плёнкам у Гончарука.
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У 95 квартала серьезный недобор сборов. Так Бубочка решил ИгорьВалерьича шантажнуть, чтоб на Г+Г им гонорары повысили...друзяки ж...)
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А, что по этому поводу скадет всем известная черноротая су..а которая еще нод тому назад метала своим ртом бенины какашки в виде борщевого набора, некая МРАЗЬийчук?
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Походу да дешёвая постановка дешёвого 95 квартала. Хотя я оптимист и думаю Помпео на Бубочку надавил!
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Це відповідь на не голосування Беніної "фракції" за право призначення янеЛохом керівників НАБУ, ДБР тож Буратіно вирішив показати папі Бені хто в державі бревно. На "1+1" йде обшук СБУ - Цензор.НЕТ 1458
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Журналисты сейчас как шалавы на трассе,всем продаются и друг друга не защищают.. На "1+1" йде обшук СБУ - Цензор.НЕТ 1191
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та лана - я вот не защищаю.
нехай жаба трахает гадюку.
"билась нечисть грудью в груди и друг друга извела".
зеленый бардак нам выгоден - быстрее друг друга сожрут.
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СБУшник больше смахивает на представителя братвы ...из 90х...
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кто ответит за это и предыдущие шоу с обысками на каналах,если СБУ не найдет там то что они ищут!?кто будет все таки отвечать за этот бардак?
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Народ это цирк,расходимся
Проросийское эсбэу шарится на канале проросийского олегарха,цирк галимый
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" Я выезжаю на место" - ********* его там уже кто нибудь
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Телеканалу «1+1»

Когда овес в себя брала земля,
Сказал шотландец, сын голодной воли:
- Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!

О бард, то вора, то шута во короли -
Самобесчестие украинской земли.
Ее продажные витии резво, споро
За кэш восславят дурака, шута и вора!

* * * * *

Когда Иуда с телебашенных вершин
Вещает ложь - он на вершине не один!
Иуд слова разят, как острые ножи:
Народ глупеет от напора наглой лжи.
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К СЧАСТЬЮ ни одной власти ,НИКОГДА не удастся в Украине нагнуть СМИ по образу и подобию ВатныхСМИ, хотя попытки конечно были и будут ,но они дадут исключительно ОБРАТНЫЙ эффект .
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сто коментів підтверджують багатохромосомність цих коментаторів!
=на плюсах сбу проводить обшуки та вилучає техніку на якій монтувалась ота заказна "прослушка" кабміну..
Президентом України було дано завдання за дві неділі вияснити хто займаться прослуховуванням державних органів країни...
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если Дубинский там, значит все правильно хлопци делают. Дубинския кукла Коломойского.
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Может кто случайно на гашетку нажмет и положит хотя бы парочку бениных холуев?
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Ну обыск и Что?
Когда толк был от таких обысков?
Вот и сейчас ничего не будет.
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Колись було шоу таке ж на Інтері типа тітухани у будівельних касках канал "підпалили", а виявився великий пук) чим тільки увагу не відвлікають)
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..."мама любит скорость" перевозбудился от дурных бабок и переиграл..сейчас за жопу взять хотят за прослушку и монтаж разговора Трубы с Самокатом.. На "1+1" йде обшук СБУ - Цензор.НЕТ 7128 На "1+1" йде обшук СБУ - Цензор.НЕТ 764
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