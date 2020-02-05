 На "1+1" идет обыск СБУ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Первым об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас на телеканале 1+1 по адресу Куреневская, 18 - идет обыск. Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам", — написал он.
Руководитель департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максим Шиленко сообщил УНИАН, что в офисе, в котором проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".
Журналист программы "Секретные материалы" Владимир Тимофийчук ведет в Facebook прямую трансляцию происходящего. По его словам, следственные действия проводятся по решению суда по делу о записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.
нехай жаба трахает гадюку.
"билась нечисть грудью в груди и друг друга извела".
зеленый бардак нам выгоден - быстрее друг друга сожрут.
Проросийское эсбэу шарится на канале проросийского олегарха,цирк галимый
Когда овес в себя брала земля,
Сказал шотландец, сын голодной воли:
- Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
О бард, то вора, то шута во короли -
Самобесчестие украинской земли.
Ее продажные витии резво, споро
За кэш восславят дурака, шута и вора!
* * * * *
Когда Иуда с телебашенных вершин
Вещает ложь - он на вершине не один!
Иуд слова разят, как острые ножи:
Народ глупеет от напора наглой лжи.
=на плюсах сбу проводить обшуки та вилучає техніку на якій монтувалась ота заказна "прослушка" кабміну..
Президентом України було дано завдання за дві неділі вияснити хто займаться прослуховуванням державних органів країни...
Когда толк был от таких обысков?
Вот и сейчас ничего не будет.