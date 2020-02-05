 У полученных Украиной немецких тест-систем максимально возможный профиль обнаружения для определения коронавируса из Китая, - Минздрав

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса.

"В дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от ВОЗ и закупка за средства государственного бюджета. Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующие эпидемиологическому и клиническому определению болезни, говорится в рекомендациях ВОЗ", - информируют в ведомстве.

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Также в Министерстве здравоохранения Украины сегодня состоялось селекторное совещание с руководителями областных департаментов здравоохранения и встреча с производителями хирургических масок и их поставщиками. Было отмечено проблему дефицита масок в аптечных сетях в условиях их наличия на складах поставщиков.

Участники селекторного совещания обсудили вопросы состояния готовности системы здравоохранения к реагированию на ситуацию с распространением в мире острой респираторной болезни, вызванной новым коронавирусом.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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По словам главы Минздрава Зоряны Скалецкой, ВОЗ помогла закупить Украине системы идентификации коронавируса из Китая. "Со среды системы на этот китайский коронавирус непосредственно приедут в Украину. Уже с этой недели мы начнем тестировать в Украине. Эта система позволяет в течение 5 часов дать ответ, это китайский коронавирус, или нет. Но у нас сегодня есть много специалистов и эпидемиологов, которые по показателям и симптоматике могут устанавливать, может ли быть подозрение на этот вирус", - отметила глава Минздрава.

Гендиректор директората общественного здоровья ведомства Андрей Скипальский заявил, что полученных тест-систем достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности со Всемирной организацией здравоохранения относительно дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое.