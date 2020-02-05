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 Политика Украины, Происшествия
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 "Это дело не столь простое, как оно может показаться", - Рябошапка о расследовании записи Гончарука

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка говорит, что пока не удалось расследовать, кто записывал премьер-министра Алексея Гончарука, поскольку это дело не является простым.

Об этом сказал Рябошапка, отвечая на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ, о том, что мешает расследовать дело в сроки, которые просил президент Владимир Зеленский .

"Это дело не столь простое, как оно может показаться. Надо идентифицировать круг людей, которые могли осуществлять запись, надо идентифицировать то устройство, на которое осуществлялась эта запись, чтобы потом связать с теми людьми, которые это делали. И понять кому это было выгодно", - сказал он.

Рябошапка отметил, что по предварительным оценкам, необходима еще неделя-две, чтобы выяснить этот вопрос.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3174029
 
 
 Топ комментарии
 
Ну да, просто так не спрячешь концы в воду )))
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Да, тут дело пахнет раскрытием и обнародованием информации составляющей гостайну! Инфа о тупости писюаниста и самокатчика.
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Ну да, просто так не спрячешь концы в воду )))
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Если одна извилина и та от фирменной фуражки.
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Да, тут дело пахнет раскрытием и обнародованием информации составляющей гостайну! Инфа о тупости писюаниста и самокатчика.
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В такой компании лишних записей не бывает...
"Это дело не столь простое, как оно может показаться", - Рябошапка о расследовании записи Гончарука - Цензор.НЕТ 7183
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Трудно Рябошапке придется, как тут на своих не выйти?
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"Прямо сейчас на телеканале 1+1 по адресу Куреневская, 18 - идёт обыск.Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место.Предлагаю присоединиться коллегам-депутатам.Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко.Но лейтенант Баканов, видимо, совсем идиот." - сообщил Дубинский.
Но скорее всего просто пыль в глаза пускают.
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Неужели Зеля решил прислушаться к умным людям и начал давить на Коломойского? "Это дело не столь простое, как оно может показаться", - Рябошапка о расследовании записи Гончарука - Цензор.НЕТ 2969
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А говорили, що Зе було про це відомо одразу. Мабуть хтось бреше.
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а в чем дело, уже нельзя и записать выдающегося економиста современности?
да за ним надо ходить и конспектировать...
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Принятый 3эКОЛОМОЙССКИМИ ТРУДОВОЙ КОДЭКС - РАЗРЕШАЕТ УВОЛЬНЯТЬ РАБОТНИКА - по СУТИ _ БЕЗ ПРИЧИНЫ.. !!
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( не с
той ноги стал , или перед любовницей х.. не стал ))
.
НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
.
или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
,..................
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.Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
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.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
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значить, всьо просто - нада запутать до нєвєзможності. А какая разніца хто запісал (С) - в том, кого запісалі, сомнєній нєт
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Рєпожопка, твої прокурори чинять бєзпрєдєл у справі т.з. "вбивства Шеремета", а ти тут з себе геніального сищіка вдаєш, мразото
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Да мы все видим Вы просто зеро и желе только бла бла бла
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вот вам и эпоха открытости, рассказал что там обсуждали и уже ищет сбу
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С точки зрения дедукции, индукции и мозговой продукции вы
некомпетентны в этом вопросе, поскольку каждый пессимистически
настроенный индивидуум катастрофически модифицирует абстракции
реального субъективизма.
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Такой текст преЗЕдент даже по бумажке с первого раза не прочитает.... "Это дело не столь простое, как оно может показаться", - Рябошапка о расследовании записи Гончарука - Цензор.НЕТ 5704
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