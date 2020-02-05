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Все про:учебники (197) карта (118)

 Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim. ФОТО

В изданном за государственный счет и рекомендованном Министерством образования учебнике картой из Skyrim проиллюстрировали главу "Земля на плане и карте".

На карту из игры в учебнике по географии обратил внимание соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Учебник географии 6 класса авторства Пестушко и Уваровой. Которые решили проиллюстрировать раздел "Земля на плане и карте" картой из известной компьютерной игры Skyrim. Так и хочется закричать Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов", — написал Примаченко.

По его данным, учебник издан за государственный счет и рекомендован Министерством образования.

Ранее автор учебника "Всемирной истории" заявил, что специально опубликовал на его страницах мем с Киану Ривзом, чтобы привлечь внимание школьников.

Комментируя это, министр образования Анна Новосад заявила, что еще не видела в Украине ни одного учебника без ляпов.

Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim 01
Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim 02

Источник: https://censor.net.ua/n3174028
 
   
 Топ комментарии
 
можливо, це зробили навмисне, щоб виставити українців ідіотами
якщо москальня й досі всцикається від вигаданих ними самими древніх укрів, що викопали Чорне море, то уявляю, як вони з цього обрегучуться
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Це як приклад. До речі дуже гарний. тому що дітям буде цікаво.
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Ну и норм. Это больше привлечёт внимание подростающего поколения чем карта захоронения глиняных черепков или карта вызревания долгоносика обыкновенного в условиях чернозёмья.
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Це як приклад. До речі дуже гарний. тому що дітям буде цікаво.
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Діти в це не грають. По перше рейтинг 18+, по друге гра настілки стара що люди які грали Skyrim в 6 класі уже закінчили ВУЗи.
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Сколько лямов авторы отгребли???И какой ДолБо-Б все это допустил к печати???
Скоро напишу : Украина основана в 1991г развалена ЗЕ змеем в 2022г.
И ВСЕ ПРОЙДЕТ. ВСЕ ПОСТУПИТ В ПЕЧАТЬ. И ЗАВТРА ДЕТИ ЭТО БУДУТ УЧИТЬ.
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Кто редактировал, когда печатали, смета. Ничего не понятно.
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можливо, це зробили навмисне, щоб виставити українців ідіотами
якщо москальня й досі всцикається від вигаданих ними самими древніх укрів, що викопали Чорне море, то уявляю, як вони з цього обрегучуться
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Не беспокойтесь. Никакая карта не перебьёт избрание Зеленского ************. Малоросы выставили себя такими идиотами перед всем миром, что какую-то карту никто и не заметит. Поверьте мне.
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Кіану Рівза на будівництві хмарочоса вже помітили і пройшлися по наших розумових здібностях
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А потім питають, чому підлітки юзають наркоту... А як без потужних шишок впоратися з цим завданням?

Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim - Цензор.НЕТ 5240
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Ну и норм. Это больше привлечёт внимание подростающего поколения чем карта захоронения глиняных черепков или карта вызревания долгоносика обыкновенного в условиях чернозёмья.
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А сколько еще интересного школьники через время там найдут!
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А в учебники по истории нужно ввести инфу про битву у Черноводной
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это хорошо !
детишки с увлечением будут возюкать пальцем по мифической карте в поисках драконов.

правда, потом. во взрослом возрасте, когда их спросят "Где Россия ?", они безошибочно покажут на Мордор Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim - Цензор.НЕТ 1875
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когда уже появятся игральные карты для старших классов?
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в подкидного дурака с портретами ЗЕльных Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim - Цензор.НЕТ 6687
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Кацапський підручник "История древнего мира":

Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim - Цензор.НЕТ 7560
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Э-э-эээ! Расширение набутылочное! Ану-кось залазий назад на стеклотару!

Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim - Цензор.НЕТ 7356
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Тролят эту дже науку и правильно делают))) вся история - мистификация! Академики не хотят ее серьезно заниматься, а только как сторожевые псы защищают фейки победителей 18-19 столетия.
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Я не понял, в чём проблема. Глава говорит о составлении карты и показана некая карта сказочного государства. Я думаю, задача нарисовать карту фантастической страны (но по всем правилам картографии) - очень хорошее домашнее задание.
Там же не она не выдаётся за реальность.
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Скоро напишут в учебниках: "Что-то древнее" - цена 500 гр

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