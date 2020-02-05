 Не только Киану Ривз: в учебнике по географии обнаружили карту фэнтези-игры Skyrim. ФОТО

На карту из игры в учебнике по географии обратил внимание соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Учебник географии 6 класса авторства Пестушко и Уваровой. Которые решили проиллюстрировать раздел "Земля на плане и карте" картой из известной компьютерной игры Skyrim. Так и хочется закричать Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов", — написал Примаченко.
По его данным, учебник издан за государственный счет и рекомендован Министерством образования.
Ранее автор учебника "Всемирной истории" заявил, что специально опубликовал на его страницах мем с Киану Ривзом, чтобы привлечь внимание школьников.
Комментируя это, министр образования Анна Новосад заявила, что еще не видела в Украине ни одного учебника без ляпов.
Скоро напишу : Украина основана в 1991г развалена ЗЕ змеем в 2022г.
И ВСЕ ПРОЙДЕТ. ВСЕ ПОСТУПИТ В ПЕЧАТЬ. И ЗАВТРА ДЕТИ ЭТО БУДУТ УЧИТЬ.
якщо москальня й досі всцикається від вигаданих ними самими древніх укрів, що викопали Чорне море, то уявляю, як вони з цього обрегучуться
детишки с увлечением будут возюкать пальцем по мифической карте в поисках драконов.
правда, потом. во взрослом возрасте, когда их спросят "Где Россия ?", они безошибочно покажут на Мордор
Там же не она не выдаётся за реальность.