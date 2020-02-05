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 Убийство Шеремета: Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца

Печерский суд Киева оставил под стражей до 4 апреля подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство прокурора Сергея Зузака и оставил Антоненко под стражей до 4 апреля. Данное решение может быть обжаловано в течение 5 дней.

Адвокаты Антоненко намерены подавать апелляцию.

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Напомним, 3 февраля Печерский суд рассматривал дело подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко и оставил ее под арестом до 3 апреля, а затем в срочном порядке назначили еще одно рассмотрение ее дела на нерабочее время. Однако, заседание в результате перенесли на 4 число. Также 3 февраля были в срочном порядке назначены на поздний вечер рассмотрения дел двух других фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко, однако их также в результате перенесли на 4 февраля.

4 февраля адвокаты Дугарь и Антоненко заявили отводы судье Виталию Писанцу. В обоих делах Печерский суд отвод не удовлетворил.

5 февраля суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3174026
 
 
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Mikhail Golub

@golub

·45 мин

Так можно половину Твиттера пересажать

Убийство Шеремета: Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца - Цензор.НЕТ 8960
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зелене гівно, шоб ви всі передохли, погань!
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Так злобный Порошенко пока только руку заставил пожать... и улыбаться... убедительно улыбаться.
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когда смотришь эти заседания типо суда, начинаешь сильно сомневаться...
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Що ще Зєйло хоче в судах реформувати? Портнову 7млн компенсації, добровольців за грати. Якого хріна для курортной жізні Зє ще нада.?
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На основі чого прийняли рішення про продовження арешту незрозуміло.
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Це "симетрична відповідь" зебілів кацапам. "Оккупанты продлили арест украинскому активисту Приходько до 10 апреля"
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Як бачимо, основні докази прозвучали на Шоу Шустера...
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Доказательств ноль, а они человека в клетку садят.
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Кремлівські холопи вже не знають, як їм прогнутися перед ху#лом. Кляті зебіли.
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То же самое ощущение, когда шли "суды" в Крыму над татарами. Судилище. Только в центре Киева. Это страшно на самом деле.
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Знаєте, шановне товариство, таких дурнів є мало. Оце розбігаються - і головою об мур трісь! Дивляться - мур. Розумні що роблять? Бережуть голову. А дурні беруть більший розбіг. Сто до одного, мур не трісне - трісне голова.
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Окупаційна влада Печерським судом продовжила арешт українського активіста Антоненка на 2 місяці...
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