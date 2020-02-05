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 Политика Украины
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Все про:перепись населения (86) статистика (419) Госстат (164) Дмитрий Дубилет (90)

 Обвинения Дубилета в фальсификации данных "электронной переписи" безосновательны, - Госстат

Государственная служба статистики опровергает информацию о том, что данные электронной переписи якобы были получены путем умножения данных Госстата на 0,888.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"Госстат опровергает информацию о невыполнении работ по оценке численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года (по регионам Украины) и получении оценки численности наличного населения Украины 37 млн ​​289 тыс. человек путем обычных математических операций (умножением на 0,888)", — сказано в сообщении.

В Государственной службе статистики пояснили, что представленная Дубилетом оценка численности населения Украины стала результатом экспериментальных расчетов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных. ИНФОГРАФИКА

"Работы по получению оценки численности наличного населения Украины продолжались с октября по декабрь 2019 и включали:

Получение обезличенных и агрегированных данных:

- из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в отношении лиц в возрасте более 60 лет;

- из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан в отношении лиц в возрасте до 14 лет;

- из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов;

- от операторов мобильной связи;

- относительно пересечения гражданами Украины и иностранцами государственной границы Украины", — сказано в сообщении.

"По состоянию на данный момент Госстат работает над созданием методологических положений по организации государственного статистического наблюдения по оценке численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря соответствующего года. После разработки указанные выше методологические положения будут в установленном порядке утверждены Госстатом и обнародованы на его официальном вебсайте", — сообщил председатель Госкомстата Игорь Вернер.

Также на Цензор.НЕТ: Дубилет отрицает фальсификацию электронной переписи: "Фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили"

"Таким образом, обвинения в фальсификации результатов оценки численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2020 (по регионам Украины) безосновательны", — сказано в сообщении.

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.

4 февраля 2020 года Украинский центр общественных данных заявил, что Дубилет якобы сфальсифицировал результаты электронной переписи. Министр Кабинета Министров отрицает эти обвинения и утверждает, что "фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили". Он также назвал перепись 2001 года "большим фейком".

Читайте также: Перепись населения 2001 года - большой фейк, - Дубилет

Источник: https://censor.net.ua/n3174023
 
 
 Топ комментарии
 
це держорган. Він що треба, те й спростує. Хочеш - фальсифікацію Дубілета, а треба і посла в Омані на фоні тещі в шльопках домалює...
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це держорган. Він що треба, те й спростує. Хочеш - фальсифікацію Дубілета, а треба і посла в Омані на фоні тещі в шльопках домалює...
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Кукушка хвалит петуха или рука руку моет…
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вопрос уже не в этом:
А КАКОГО ХЕРА ПЛАТИЛИ ДУБИЛЕТУ 3 МИЛЛИАРДА ГРИВЕНЬ, ЕСЛИ ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО И БЕСПЛАТНО ДЕЛАЕТ ГОСКОМСТАТ?!!!
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Допоки рахували, ще на 200 тисяч українців менше стало. Везучі змились за кордон. Інші на той світ.
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После признания, что портняжка (ни хрена не храбрая!) последние пять лет жила в Украине... Не впечатляет... Уровень маразма тот же. Обвинения Дубилета в фальсификации данных "электронной переписи" безосновательны, - Госстат - Цензор.НЕТ 1031
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То есть зебилы просто решили отнять 12% жителей Украины? Или они понимают что при зебилах за несколько лет 12% украинцев убегут от покращень зебилов?
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Це експериментальна!!!! методика! Це ж вони експерименти ставлять! О!
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Дубілет з дружками написали програму під назвою "Хеллоуворлд", яка за секунду порахувала населення України.
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Досить брехати! За чий рахунок ви займаєтесь куйнею? Хто це рахував і як заплатили?
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Щоб один раз і на завжди закрити цю тему потрібно лише провести реальний перепис "старими" методами і порівняти результати з тими, що були отримані до цього "методами Дубілєта". І все стане на свої місця. А так ці розмови - до одного місця
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Для початку, нехай нам пояснять за чий рахунок цей Дубілет страждає фігнею?
Декілька місяців, хтось щось там аналізує та підраховує... задарма? А якщо ні, то за скільки та за чий рахунок?
Звідки я знаю, а може за цей непотріб, з коштів платників податків на якусь підставну Дубілетівську фірму пару лямів кинули, і вони за ці лями помножили на 0, 888???
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Глупый вопрос, за чей счет... А госбюджет тогда зачем? Они что,эти слуги народа, зря что ли к власти так рвались? При яныке у нас так делали картографирование местности, заказали левой подставной фирме из Донецка аэрофотосъемку за хрен знает сколько десятков миллионов гривен, а та у израильской фирмы, у которой спутник дистанционного зондирования Земли, купила за 200 баксов снимки территории Украины. И всё, профит.
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Госстату нужно или крестик снять, или трусы одеть Обвинения Дубилета в фальсификации данных "электронной переписи" безосновательны, - Госстат - Цензор.НЕТ 3323
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Зачем вы на такого хорошего парня наговариваете))))
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Доказательства Госстатом невиновности Дубилета: "1. Дважды два равно четыре.2.Двенадцать разделить на три равно четыре.3. Семьдесят два разделить на восемьнадцать равно четыре - что однозначно доказывает что число 4-самое главное число", а Дубилет МАЛАДЕЦ. Вопрос самый главный: Сколько миллиардов потратили, если планировали около четырех?
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вопрос уже не в этом:
А КАКОГО ХЕРА ПЛАТИЛИ ДУБИЛЕТУ 3 МИЛЛИАРДА ГРИВЕНЬ, ЕСЛИ ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО И БЕСПЛАТНО ДЕЛАЕТ ГОСКОМСТАТ?!!!
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То есть не сфальсифицировали, а обезличенные и агрегированные данные помножили на 0,88. Это в корне меняет все дело, канешно, никаких фальсификаций, чистая математика путем умножения
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не годиться Держстату бути адвокатом вухастого хитросракого жиденятки - до чого тут всі вищевказані дані, якщо результат взятий зі стелі- це дуже просто довести.
Держстат не враховує тих, хто на заробітках, а Дубілет врахував.Це означає, що у його данних повинен бути суттєвий перекіс у працездатній категорії 25-55 років, наприклад 60-70% від Держстату. а його не має, всі категорії рвномірно помножені на 0.888. Ідіоти навіть сфабрикувати дані логічно не можуть Обвинения Дубилета в фальсификации данных "электронной переписи" безосновательны, - Госстат - Цензор.НЕТ 4086
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