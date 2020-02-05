 Правоохранительный комитет Рады продлил срок подачи кандидатур на должность главы ГБР до 11 февраля

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовало большинство комитета.

Народные депутаты смогут предложить своих кандидатов до 11 февраля, а утвердить планируют на заседании 12 февраля.

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Отметим, закон о Государственном бюро расследований предусматривает, что Конкурсная комиссия должна быть сформирована в 60-дневный срок после увольнения предыдущего директора ГБР (от 27 декабря 2019 года). В то же время закон предусматривает, что Верховная Рада и Кабинет министров должны определить своих представителей в Конкурсной комиссии в 30-дневный период, то есть до 27 января 2020 года. Напомним, Конкурсная комиссия должна быть сформирована из трех представителей президента, трех представителей международных организаций (по представлению Кабинета министров) и еще трех - Верховной Рады.

Также следует напомнить, что это уже не первый перенос конкурса. Кроме того, по заявлению нардепа от "Голоса" Александры Устиновой, на данный момент только "Слуга народа" не подала кандидатов на должность главы ГБР.