EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  920  28
Все про:Аргентина (65) безвизовый режим (1425) Монголия (18) Гончарук_Алексей (637)

 Аргентина и Монголия увеличили срок безвизового пребывания для украинцев, - Гончарук

Отныне украинцы смогут путешествовать без виз по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней.

"Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран вдвое", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

Он отмечает, что ранее были предусмотрены 90 дней в течение 1 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поток пассажиров в ЕС растет, в Россию - снизился, - пограничники

Аргентина и Монголия увеличили срок безвизового пребывания для украинцев, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174016
 
   
 Топ комментарии
 
О. Не те що при Баризі, лібералізація з Канадою, безвіз з ЕС...
Нащо то все потрібно коли є Монголія!
 показать весь комментарий
 
Кумыс для лохов... монголы гонят монголовку из верблюжей колючки...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
До Аргентини дорогі квитки на потяг, а в Монголії зараз дубар - їдь сам. Аргентина и Монголия увеличили срок безвизового пребывания для украинцев, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4108
 показать весь комментарий
 
 
там можно спрятаться в яранге и пихтой укрыться...
ууупппсссс... это у чукчей... у монголов можно в юрте чревоугодничать и прелюбодействовать... но 180 дней кряду... увольте-с
В Аргентине доводилось...гаучо-шмаучо, ромштекс из хобота коровы, улицы в апельсинах и нервозное предвкушение долгого перелета домой...
 показать весь комментарий
 
 
О. Не те що при Баризі, лібералізація з Канадою, безвіз з ЕС...
Нащо то все потрібно коли є Монголія!
 показать весь комментарий
 
 
И когда же это прошла либерализация с Канадой ? Походу они только ужесточили и так жёсткие правила . Зато с рашкой он либерализовал аж до безвиза .
 показать весь комментарий
 
Говорят, с монгольским штампом в загранпаспорте легче американскую визу получить.
 показать весь комментарий
 
С китайским штампом, можно и по морде получить...

 показать весь комментарий
 
Нет, ярослав. Монголия славится иным: монгольские врачи научились имплантировать аппендиксы. Я рассматриваю это как необъятный рынок...
 показать весь комментарий
 
Все может быть. Главное, чтоб зеленые поганки в обратном порядке не договорились в сфере имплантации аппендиксов.
 показать весь комментарий
 
здрасььь... исходя из реалий, речь может идти только об имплантации крайней плоти...
 показать весь комментарий
 
 
Супер, Монголія по боку, а ось в Аргентині хотілося б побувати!
 показать весь комментарий
 
Так у нас и так безвиз с Аргентиной был. Или 30 дней мало для экскурсии?
 показать весь комментарий
 
Летіти дорого, а пішки та вплав, на веслах, 30 діб мало
Та ні, я не знав що туди безвіз. Взагалі мрією є Центральна Америка, але Аргентина не маленька країна. Навіть не уявляю чи можно її об'їхати за 30 днів, щоби роздивитись...
 показать весь комментарий
 
Щоб усе роздивитись, не вистачить і 10 життів. Є інші країни. Мені з друзями вистачило 3 тижнів, щоб майже усю Мексику об'їздити, наприклад. Розумію, що бачив не усе, не у подробицях, але вже не повернусь - ще цілий світ попереду.
 показать весь комментарий
 
 
Мексика вероятно станет последним безвизом полученном нами за следующие 3-5 лет. Не считая разных Республик Зелёного Мыса которые и на карте не найти
 показать весь комментарий
 
Ура, как раз недоел чебурек, сдам щас и поеду на 180 дней в Монголию, славя Гомчарука.
Что же бы мы делали без этого примитивно соображающего во всем, водителя ссамоката?
Выкусите конкуренты! Вот это мастер класс работы, вот так вот!!111
 показать весь комментарий
 
Пропала собака, на вигляд - 100 кубів газу.
 показать весь комментарий
 
 
Ну наконец-то!!!! Свершилось!!!! При Порохе даже думать не могли про Монголию.. А клоун вона как.... всего год прошел и БАЦ - увеличили срок в Монголию...
 показать весь комментарий
 
 
Почему же . При вашем порохе добились безвиза с рашкой .Разве не так ?
 показать весь комментарий
 
Это побьеда! Ша, как рванут наши учителя в Улан Батор кумыс прокисший пить! А фули, бабла не мерчно надо же куда то зарплату в 4 косаря денего США тратить.
 показать весь комментарий
 
Кумыс для лохов... монголы гонят монголовку из верблюжей колючки...
 показать весь комментарий
 
 
ну мля ломануться целыми селами , нахрен та Польша , коль отчизна Чингиз -хана нам обьятия раскрыла ...
 показать весь комментарий
 
Да, вы что! Аргентина и Монголия! Как бы не умереть от счастья)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх