 Аргентина и Монголия увеличили срок безвизового пребывания для украинцев, - Гончарук

"Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран вдвое", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.
Он отмечает, что ранее были предусмотрены 90 дней в течение 1 года.
ууупппсссс... это у чукчей... у монголов можно в юрте чревоугодничать и прелюбодействовать... но 180 дней кряду... увольте-с
В Аргентине доводилось...гаучо-шмаучо, ромштекс из хобота коровы, улицы в апельсинах и нервозное предвкушение долгого перелета домой...
Нащо то все потрібно коли є Монголія!
Та ні, я не знав що туди безвіз. Взагалі мрією є Центральна Америка, але Аргентина не маленька країна. Навіть не уявляю чи можно її об'їхати за 30 днів, щоби роздивитись...
Что же бы мы делали без этого примитивно соображающего во всем, водителя ссамоката?
Выкусите конкуренты! Вот это мастер класс работы, вот так вот!!111