 Аргентина и Монголия увеличили срок безвизового пребывания для украинцев, - Гончарук

"Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран вдвое", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

Он отмечает, что ранее были предусмотрены 90 дней в течение 1 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поток пассажиров в ЕС растет, в Россию - снизился, - пограничники