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Все про:Труба (275) ГБР (921) Окружной админсуд Киева (43)

 Экс-глава ГБР Труба оспаривает свое увольнение в Окружном админсуде Киева

В Окружной административный суд города Киева поступил иск Романа Трубы, где он оспаривает свое увольнение с поста главы Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить приказ ГБР "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", датированный 28 декабря 2019, а также просит ОАСК восстановить его в данной должности", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по иску Романа Трубы к Государственному бюро расследований.

Напомним, ранее экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований.

Позже Верховный суд Украины отказался рассматривать иск бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании незаконным указа о его досрочном увольнении.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174015
 
 
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Почему он не с СИЗО под следствием это делает?
Голобородько бы этого не допустил))
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хочет звание все таки получить чтоб зарплаты больше получать
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Труба должен быть под следствием и находиться в СИЗО а не бегать по судам воду мутить !!! Почему не можете доводить Все до ума Труба ничего не сделал занимался только коррупцией гнать в шею тварь
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Он же свой зелёный, хоть и тупой. Друг Портнова. Кто-же своего посадит? Портнов вообще должен сидеть за госизмену. А он по записям Гончарука курирует с Богданом всю судебную систему.
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Пздц..шо за якісь принизливі нахили? Невже він настільки жалюгідний хробак що буде так принижуватися? Вигнали нахер з роботи-будь мужиком,забий болт та шукай нову! Экс-глава ГБР Труба оспаривает свое увольнение в Окружном админсуде Киева - Цензор.НЕТ 3475
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хочет звание все таки получить чтоб зарплаты больше получать
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Он же свой зелёный, хоть и тупой. Друг Портнова. Кто-же своего посадит?
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От ган_он. Обосрался - так хоть уйди нормально.
PS Когда уже нахрен разгонят этих проституток с окружного административного...
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Кто ж себе в тапок стрелять будет,
Это только нарот может затребовать, наш нарот, в едином порыве, со свем пргрессивным социалистическим человечеством раисии и Беларуси засовывают языки в жпу и ждут когда ж чиновники сами себя накажут, построят и посадят. Вот уж почти 30 лет ждем
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Почему он не с СИЗО под следствием это делает?
Голобородько бы этого не допустил))
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У ГОлобородько электро велосипеда не было. И В Оман за бюджетные деньги на отдых не ездил.
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Вердикт - Восстановить с компенсацией моральных и материальных убытков.
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Никак не угомонится Труба. Чувствуется прокурорская жилка. Весь в дерьме, а держит голову гордо. И пытается отмыться через суд.
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