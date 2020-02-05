 Экс-глава ГБР Труба оспаривает свое увольнение в Окружном админсуде Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить приказ ГБР "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", датированный 28 декабря 2019, а также просит ОАСК восстановить его в данной должности", - говорится в сообщении.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по иску Романа Трубы к Государственному бюро расследований.
Напомним, ранее экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований.
Позже Верховный суд Украины отказался рассматривать иск бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании незаконным указа о его досрочном увольнении.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.
PS Когда уже нахрен разгонят этих проституток с окружного административного...
Это только нарот может затребовать, наш нарот, в едином порыве, со свем пргрессивным социалистическим человечеством раисии и Беларуси засовывают языки в жпу и ждут когда ж чиновники сами себя накажут, построят и посадят. Вот уж почти 30 лет ждем
Голобородько бы этого не допустил))