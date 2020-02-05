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 Британия на следующей неделе начнет тестировать вакцину от коронавируса на животных

Если тестирование пройдет успешно, к испытанию на людях могут приступить летом.

Ученым в Великобритании удалось добиться прорыва в разработке вакцины против нового коронавируса, и ее испытания на животных должны начаться в начале следующей недели. Об этом сообщил профессор Робин Шэтток из Имперского колледжа Лондона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Обычные подходы занимают обычно не менее двух-трех лет прежде, чем дойдем до клинических (испытаний. — Ред.). А мы преодолели эту стадию в лаборатории за 14 дней, получив возможный образец (вакцины. — Ред.)", — сказал ученый.

"У нас будет (образец вакцины. — Ред.) в варианте для животных к началу следующей недели. Мы срезали эту часть пути", — продолжил он.

Ученый отметил, что в случае удачных испытаний и получения достаточного финансирования вакцину можно будет испытывать на людях этим летом.

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Испытания вакцины против вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV), который, по мнению ряда исследователей, схож с новым коронавирусом, ранее не были доведены до конца из-за того, что вспышка SARS-CoV в свое время сошла на нет.

В свою очередь Шэтток предупредил, что, хотя распространение нового коронавируса может пойти на спад летом, существует угроза возникновения второй волны заболевания. В связи с этим, заключил профессор, наличие вакцины было бы полезно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174014
 
 
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Низзя! Это нарушение прав животных! Зоофилы, фас! Британия на следующей неделе начнет тестировать вакцину от коронавируса на животных - Цензор.НЕТ 4646
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начнет тестировать вакцину от коронавируса на животных...

А я бы предложил испытывать на защитниках животных. Мышку жалко? Ну тогда вперед на уколы на ее место.
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Радует словосочетание "вакцина от коронавируса".
Зомбиапокалипсис, похоже отменяется.

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Не расстраивайте антипрививочников. Они столько мыла и хлорки накупили и тут такое!
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Никакое, будет именно безбодяжный спад очередного лохотрона, как было и в 2009.
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Да-да, Вы меня убеждали о замедлении эпидемии еще 31 числа, ссылаясь на данные за 29-е число. Полюбуйтесь на график. Шурует по экспоненте, как и предсказывает математика, которую Вы ужас как не любите.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Весьма слабо помогают санитарно-гигиенические меры, которые Вы так пропагандируете.
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Я не против санитарно-гигиенических и карантинных мер, но развитие нынешней эпидемии показывает, что в победе над инфекционными болезнями их эффективность намного ниже вакцинации.
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Не отменяется. Только по официальным прогнозам, до конца февраля погибнет больше миллиона человек. А вакцина будет через полгода. Выживут те, у кого прямо сейчас карантин.
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Выздоровевших уже под тысячу.А завтра должно быть , если верить математике под 1,5 тыс.
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Сейчас смертность 30 %. И никто еще не знает, что происходит с "вылечившимися". Возможно, вирус остается в организме навсегда.
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Чтобы тестировать вакцину, нужно для начала скотинку заразить короновирусом
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В Омане 100% верблюдов заражены коронавирусом, но немного другого типа. Как бы Ослик нам не завез...
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пока в Британии начнут испытывать в рашке уже лечат, и профилактикой занимаются(правда не коронавируса, а короновируса)
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