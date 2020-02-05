 На Днепропетровщине на взятке 10 тыс. долл. задержан мэр территориальной общины, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения городским головой одной из территориальных общин взятки от предпринимателя. За передачу в пользование земельного участка под организацию деятельности полигона твердых отходов и в дальнейшем выделении ее в собственность чиновник требовал 10 тыс. долларов взятки. К коррупционной деятельности он приобщил посредника.

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При получении определенной суммы оба фигуранта были задержаны правоохранителями. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия. По их завершению будет решаться вопрос о сообщение данным лицам о подозрении.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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