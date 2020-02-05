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Все про:взятка (4870) Днепропетровщина (1456) мэр (1369) Нацполиция (10854) правоохранительные органы (899)

 На Днепропетровщине на взятке 10 тыс. долл. задержан мэр территориальной общины, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 5 февраля, в Днепропетровской области правоохранители задержали мэр территориальной общины и посредника при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Днепропетровщине на взятке 10 тыс. долл. задержан мэр территориальной общины, - Нацполиция 01

Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения городским головой одной из территориальных общин взятки от предпринимателя. За передачу в пользование земельного участка под организацию деятельности полигона твердых отходов и в дальнейшем выделении ее в собственность чиновник требовал 10 тыс. долларов взятки. К коррупционной деятельности он приобщил посредника.

На Днепропетровщине на взятке 10 тыс. долл. задержан мэр территориальной общины, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председателю Черновицкого облсовета предъявлено подозрение в получении $180 тыс. взятки, - САП и НАБУ

При получении определенной суммы оба фигуранта были задержаны правоохранителями. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия. По их завершению будет решаться вопрос о сообщение данным лицам о подозрении.

На Днепропетровщине на взятке 10 тыс. долл. задержан мэр территориальной общины, - Нацполиция 03

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Читайте: НАБУ задержало чиновника Госрезерва при попытке дать взятку в $40 тыс. своему начальнику за участие в коррупционной схеме. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3174013
 
   
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Все,хана йому.... 1500 гривень штрафу вліплять як пити дати !
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Ну и что толку-то, ежедневно коррупция процветает, ловят постоянно, а много ли посадили, вот в чём вопрос, ведь как обычно - припаяют штраф и всё - свободен.
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наглядный пример, к чему ведет петина децентрализация продолженная зебилом. Она только увеличивает сумму откатов но как не решала проблемы жителей так и не решает.
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слуги, пора выбирать мэров общественных уборных!
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Цікаво ,що те падло своїм виборцям перед виборами обіцяло? Що буде чесним справедливим ,працювати буде цілодобово для людей ! а виявилася банальна хабарникова гнида!
Відрубати голову падлі! На Днепропетровщине на взятке 10 тыс. долл. задержан мэр территориальной общины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 875
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