EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  3425  53
Все про:законопроект (2325) Зеленский (4492) Коломойский (1281) Богуцкая Лиза (8) Слуга народа (637)

 Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая

Честь депутатов "Слуги народа" умышленно пошли на затягивание процесса смены неэффективных руководителей НАБУ и ГБР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

"Вчера мы провалили два Президентских законопроекта. Вернее, за один не хватило голосов, по причине Икс от кучки нардепов СН, а другой отправили на доработку. Как я понимаю, с доработки в сессионный зал он не вернется", - говорится в сообщении.

"Что интересно, з-п о "ворах в законе" мы чудовищным образом не успели проголосовать в последний день второй сессии. Галерка решила, что голосовать без дискуссии никак нельзя, а на словоблудие не осталось времени. Денис Монастырский настаивал. Как чувствовал... Вчера "воров в законе" он же отправил на доработку. Якобы, там есть неувязки. В последний день второй сессии не было, в перввй день третьей- появились. Я уверена, что это не Дениса решение", - рассказала Богуцкая.

По ее словам, теперь организованным преступным группировкам ничего не угрожает.

"Ну и про фронду Коломойского во фракции: благодаря им вчера мы не дали право Президенту назначать и увольнять директора НАБУ, прокурора САП и главу ГБР. Соответственно, умышленно пошли на затягивание процесса смены неэффективных руководителей этих ведомств", - добавила она.

Богуцкая считает ударом по имиджу Зеленского то, что за полгода не произошло крупных коррупционных "посадок".

"Народ не чувствует экономических успехов, потому что их нет, так хотя бы получил бы сатисфакцию от посадок тех, кто его обворовывал четверть века. Нет и посадок. Вернее есть, но с извинениями за причиненные временные неудобства", - подытожила Богуцкая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Богуцкая: "Все плюются на таможенников. Кто из вас готов стать таможенником за 20 тыс. грн, оставить семью, вам дадут комнату в общежитие?"

Из-за фронды Коломойского в Слуге народа мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174008
 
 
 Топ комментарии
 
Зараз Баканов скаже, що привітався з Медведчуком під прикриттям, як на дні народження Суркіса.
ЗЕдебіли чому не сидить Медведчук?

Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 1689
 показать весь комментарий
 
"Мы не дали право Президенту назначать и увольнять директора НАБУ, прокурора САП и главу"

Может быть потому что это УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ?
Их назначала квалификационная комиссия, какого хрена в парламентской республике идет передача функций президенту?!
 показать весь комментарий
 
ЗЕдебіл поки команда Віслюка Оманського простягує руку Медведчуку, миру не буде. Людина, яка доклала всіх зусиль, щоб зруйнувати Україну, має нести покуту за гратами. Але поки що все навпаки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зараз Баканов скаже, що привітався з Медведчуком під прикриттям, як на дні народження Суркіса.
ЗЕдебіли чому не сидить Медведчук?


 показать весь комментарий
 
 
Кто же посадит кума человека, у которого с преЗЕдентом "полный контакт"?.... Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 336
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это ты о том, кого сыньоносый назначал главным по переговорам?
 показать весь комментарий
 
 
так бубочка сам теперь с куйлом переговаривается, че его не называешь наркоманом
 показать весь комментарий
 
 
Так зебіл хотів нам донести своє переконання, що то Порошенко змушує Баканов так тепло вітати я з Медведчуком. Так, контраргументів тут справді не знайти. 😁
 показать весь комментарий
 
 
Это о том, кого Меркель заставила Пороха назначить.....по просьбе Пукина... Когда посадят Медведчука? А Ахметова?....
 показать весь комментарий
 
 
так я не понял они в ауте или радуются как по мне воров в законе хрен где побороли смехота да и только клоунада.. а вот узурпация власти ЗЕ не зря же срочно ГБР вызыает Федину от ЕС на вручение подозрение по факту что у Зели понос случился в мозгу... Зеля что посеешь оно тебя и погубит...
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕдебіл поки команда Віслюка Оманського простягує руку Медведчуку, миру не буде. Людина, яка доклала всіх зусиль, щоб зруйнувати Україну, має нести покуту за гратами. Але поки що все навпаки.
 показать весь комментарий
 
 
и ещё лыбится так. теперь сбу точно посадит всех агентов куйла, ага
 показать весь комментарий
 
да,не какая то ,а самая-самая зелёная)))
 показать весь комментарий
 
 
да нет наверное "чары Зели" отмылись и вышли через Астрал
 показать весь комментарий
 
тільки один Порошенко не намагався підібрати на себе більше повноважень, ніж належить за законом
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та да и для этого он полностью сменил под себя Конституцию))
 показать весь комментарий
 
ключове слово "под себя"
панночка хотіла описати свій спосіб справляти потреби
 показать весь комментарий
 
 
Это сарказм? Если нет, то замечу, что каждый президент, ну может быть кроме Ющенко, пытался сыграть в эту игру - "политические наперстки".
 показать весь комментарий
 
в Порошенка була можливість об'явити воєнний стан і стати диктатором
будеш продовжувати гнати московську хрінь?
 показать весь комментарий
 
 
"Мы не дали право Президенту назначать и увольнять директора НАБУ, прокурора САП и главу"

Может быть потому что это УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ?
Их назначала квалификационная комиссия, какого хрена в парламентской республике идет передача функций президенту?!
 показать весь комментарий
 
 
Ну Лизка же привыкла как у нее на рассеи происходит: всем управляет сцарь.
 показать весь комментарий
 
 
Их надо изолировать . Они чем-то болеют . Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 7529
 показать весь комментарий
 
 
тоесть не дали узурпировать власть!? Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 8534
лизонька,путч прошел,не можете вы умничаить,но ваш прогиб я думаю зеленский оценит!
 показать весь комментарий
 
 
>Народ не чувствует экономических успехов, потому что их нет, так хотя бы получил бы сатисфакцию от посадокИсточник: https://censor.net.ua/n3174008

ну у них и программа, зрелища вместо хлеба...
 показать весь комментарий
 
 
У Киева нет концепции восстановления власти на полуострове в случае ухода оттуда России, говорит Кориневич.Украина не готова к возвращению Крыма, если Россия решит уйти с полуострова. Об этом в интервью Укринформу заявил представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.
 показать весь комментарий
 
Она пытается отбелить Коломойского?
 показать весь комментарий
 
 
Какое ж оно дурное! Таки не поняло, что лучше жевать.
 показать весь комментарий
 
 
Что я вам скажу... Зепутаны, молитесь ***** шоб вас просто ********* как шуфрича, а не поубивали
 показать весь комментарий
 
 
Наверное это было сделано в рамках подготовки к декабрьскому путчу.
 показать весь комментарий
 
Лиза Богуцкая: Если моя вина будет доказана, я не буду идти ни на какие сделки с властью, чтобы меня взяли этим делом на крючок и потом шантажировали.
11.10.2018 там нужен хороший "крючок"!
Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 1479
 показать весь комментарий
 
Конечно, она завербована. Иначе не из Крыма не выпустили после всего, что она там несла
 показать весь комментарий
 
 
Бобёр, если одна часть властной команды топит другую, это называется "паралич власти".
Паралитики долго не живут - потому лучше вали оттуда.
Будешь бобра на Окружной показывать (тебе не привыкать) - будешь целее.
 показать весь комментарий
 
 
А коли було інакше? От сподівалися, що людина не з системи зламає цю систему. Але як тільки потрапляєш у систему, вона ламає тебе. Тим більше, коли ти такий... маленький Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 7662
 показать весь комментарий
 
що-що, а тут бкніних слуг підтримаю. Я не довіряю ні зебілу, ні бені; а тому не хочу, щоб вони одноосібно призначали силовиків. Тільки - через конкурс! Причому конкурс з-за участі міжнародних експертів.
 показать весь комментарий
 
 
перевод стрелок с "правильного" Зеленского на "неправильного" Коломойского.По их обоюдному согласию.
 показать весь комментарий
 
Та давайте уже все полномочия отдадим президенту, чего мелочиться, и переименуем в царя.
 показать весь комментарий
 
 
А давайте. Тільки за умови, що ніяких богданів-ярмаків та інших пархатих біля нього не буде. Запевняю, через день усі животи від сміху понадривають Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 8179
 показать весь комментарий
 
Давайте не скатываться в маразм. Уже давно не смешно.
 показать весь комментарий
 
Це та, що обізвала Головаху старим лайном (ну, десь так). Раніше навіть не знав, що таке існує, зараз глянув на фото - жидівка-жидівкою, тьфу, гидота...Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 8050
 показать весь комментарий
 
 
Безумной Лизке невдомек, похоже, что все органы, которые она перечислила, формально независимые, и президент не может в принципе туда кого-либо назначать
 показать весь комментарий
 
 
Один дебільний відсоток населення України бажає узурпувати всю владу... Та ще *********** спротивом! Чи не нахабство?!
 показать весь комментарий
 
 
Как же СН заерзало страну своей политической импотенцией. "Монобольшинство" на поверку оказалось трухлявым пнем.
 показать весь комментарий
 
Лизка, ты всем путч еще в декабре обещала! Где путч, курва белобрысая? Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 5212
 показать весь комментарий
 
 
А может уже назначим Монику Омановну Зеленскую сцарем всея Украины?
 показать весь комментарий
 
 
Коломойский Зеленского-президента породил, он его и ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх