 Из-за фронды Коломойского в "Слуге народа" мы не дали право Президенту назначать и увольнять глав НАБУ, САП и ГБР, - Богуцкая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

"Вчера мы провалили два Президентских законопроекта. Вернее, за один не хватило голосов, по причине Икс от кучки нардепов СН, а другой отправили на доработку. Как я понимаю, с доработки в сессионный зал он не вернется", - говорится в сообщении.

"Что интересно, з-п о "ворах в законе" мы чудовищным образом не успели проголосовать в последний день второй сессии. Галерка решила, что голосовать без дискуссии никак нельзя, а на словоблудие не осталось времени. Денис Монастырский настаивал. Как чувствовал... Вчера "воров в законе" он же отправил на доработку. Якобы, там есть неувязки. В последний день второй сессии не было, в перввй день третьей- появились. Я уверена, что это не Дениса решение", - рассказала Богуцкая.

По ее словам, теперь организованным преступным группировкам ничего не угрожает.

"Ну и про фронду Коломойского во фракции: благодаря им вчера мы не дали право Президенту назначать и увольнять директора НАБУ, прокурора САП и главу ГБР. Соответственно, умышленно пошли на затягивание процесса смены неэффективных руководителей этих ведомств", - добавила она.

Богуцкая считает ударом по имиджу Зеленского то, что за полгода не произошло крупных коррупционных "посадок".

"Народ не чувствует экономических успехов, потому что их нет, так хотя бы получил бы сатисфакцию от посадок тех, кто его обворовывал четверть века. Нет и посадок. Вернее есть, но с извинениями за причиненные временные неудобства", - подытожила Богуцкая.

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