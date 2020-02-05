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Все про:контрразведка (225) СБУ (14320) Харьков (4565) техника (624)

 Контрразведка блокировала поставки неисправной бронетехники в ВСУ в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала поставки неисправных агрегатов на ГП "Харьковский бронетанковый завод", который занимается ремонтом и техническим обслуживанием военной техники для нужд украинской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что летом 2019 в рамках выполнения государственного оборонного заказа коммерческая фирма из Запорожской области осуществила поставку трансмиссий для танков Т-64 и Т-80. Согласно условиям контракта государство должно заплатить за агрегаты почти 2,5 млн грн.

В то же время по выводам экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз поставленне запасные части технически неисправны. Установлено, что вместо отправки новых комплектующих коммерсанты осуществляли "косметический ремонт" танковых агрегатов, которые уже были в использовании. В частности, злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новую продукцию.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по местам ремонта и хранения некачественных деталей, а также в жилище фигурантов дела в Харькове, Мелитополе и Никополе. Изъяты контрафактные запчасти для бронированной техники, приборы для фальсификации серийных номеров, бухгалтерская документация, печати и другие материалы, доказывающие незаконные сделки.

Сейчас директору коммерческого предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (законченное покушение на преступление) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Благодаря своевременным действиям СБУ исполнение контракта приостановлено, перечисление государственных средств не произошло.

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Контрразведка блокировала поставки неисправной бронетехники в ВСУ в Харькове, - СБУ 01
Контрразведка блокировала поставки неисправной бронетехники в ВСУ в Харькове, - СБУ 02
Контрразведка блокировала поставки неисправной бронетехники в ВСУ в Харькове, - СБУ 03
Контрразведка блокировала поставки неисправной бронетехники в ВСУ в Харькове, - СБУ 04
Контрразведка блокировала поставки неисправной бронетехники в ВСУ в Харькове, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/n3174006
 
 
 Топ комментарии
 
Не, ну раньше, понятно, кровавый мародер лично грабил армию и поставлял на заводы некачественные агрегаты, а в армию некачественную технику. А теперь-то кто все это делает?!?! Неужто сам Бубочка?)))
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А входной контроль на заводе куда смотрел? Что, так и ставили не глядя?! (или "в доле" были?)
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"...вместо отправки новых комплектующих коммерсанты(!) осуществляли "косметический ремонт" танковых агрегатов". "Государство", простигосподи...
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как же так, свинарчуков же уже победили
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Не, ну раньше, понятно, кровавый мародер лично грабил армию и поставлял на заводы некачественные агрегаты, а в армию некачественную технику. А теперь-то кто все это делает?!?! Неужто сам Бубочка?)))
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А входной контроль на заводе куда смотрел? Что, так и ставили не глядя?! (или "в доле" были?)
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А це ж не бронежелети, це ж техніка. То вже порушили справу на кнурівчиків? Чи цим можна?
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когда наведут порядок в ВСУ? Всякий хлам выпускают, а торгуют с Россией.
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Вот когда перестанут смотреть по сторонам - кто что скажет и кто что подумает, и начнут заниматься своей страной и своей экономикой, тогда и будет порядок. И не только в танковых войсках.
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Це саботаж. За таке треба привселюдно розстрілювати.
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А шо, нынче контрразведка занимается контролем качества на производстве?
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Благодаря своевременным действиям СБУ исполнение контракта приостановленоИсточник: https://censor.net.ua/p3174006
То есть приостановлена поставка танков в войска
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