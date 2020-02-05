 Дело о стрельбе и взрыве в Харькове 30 января будет расследовать СБУ, - спикер облпрокуратуры Чубенко

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно постановлению прокурора, подследственность изменена: дело передано от следователей ГУ Нацполиции в Харьковской области следователям УСБУ в Харьковской области", - отметил Чубенко.

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По его словам, дело передано в связи с неэффективным расследованием уголовного производства. Кроме того, это сделано с целью осуществления полного, всестороннего, непредвзятого расследования.

Напомним, 30 явнваря днем в Харькове неподалеку от областного дома ребенка №2 прозвучали выстрелы и взрыв. В городе и области ввели полицейскую операцию "Сирена".

Сотрудники Национальной полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Тогда же в интернете появилось видео драки между двумя группами молодых людей, стрельбы и взрыва. В сети утверждают, что в драке приняли участие представители Нацкорпуса и люди из окружения якобы "авторитета" Манукяна. На видео якобы узнали активиста Нацкорпуса Сергея Величко.

Как рассказали корреспонденту в офисе партии "Национальный корпус", они не имеют никакого отношения к событию, а то, что в ней участвовал активист - это его личное дело.

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Сам Величко позже написал в сети, что драка состоялась из-за денег: "Нашего знакомого бандиты-мошенники обманули на деньги. Приехав на встречу просто поговорить, в нас полетела граната, началась стрельба и, по итогам, бегство этих бандитов".