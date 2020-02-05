 МИД Украины осуждает незаконную поездку немецких политиков на оккупированный Донбасс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
В МИД рассматривают этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины.
"Констатируем, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины. Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие действия будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством.
"Знаем, что демократические политические силы Германии поддерживают усилия федерального канцлера Ангелы Меркель в рамках "Нормандского формата" по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, как и вообще позицию Федерального правительства по осуждению попыток российской агрессии против Украины, и, как следствие, отграничиваются от любых проявлений поощрение агрессивной политики РФ, направленной на подрыв украинской государственности", - отметили в МИД.
"Ожидаем, что руководство партии "Альтернатива для Германии" так же осудит незаконные действия ее членов и будет пресекать подобные преступления в будущем", - подытожили в МИД.
Напомним, представители немецкой партии "Альтернатива для Германии" посетили оккупированную часть Луганщины и приняли участие в мероприятиях "ЛНР".
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по-друге, є міст
чистой политики в мире уже не осталось..
идеалы,принципы,честь - понятия прошлого,для нынешнего политикума,(вроде наших СН ) - вещи вообще непонятные и пугающие..
Альтернативщики ФРГ и расия сегодня - это их предвоенные дедушки,заигрывающие с совком (бизнес)
А пойди Мордор в разнос - вспомнят весь дедовский арсенал,и "унтерменш",и "руссише швайн"..