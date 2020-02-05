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 Политика Украины, Общество
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 МИД Украины осуждает незаконную поездку немецких политиков на оккупированный Донбасс

МИД Украины решительно осуждает визит представителей партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Дзодза на временно оккупированные украинские территории на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В МИД рассматривают этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины.

"Констатируем, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины. Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством.

"Знаем, что демократические политические силы Германии поддерживают усилия федерального канцлера Ангелы Меркель в рамках "Нормандского формата" по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, как и вообще позицию Федерального правительства по осуждению попыток российской агрессии против Украины, и, как следствие, отграничиваются от любых проявлений поощрение агрессивной политики РФ, направленной на подрыв украинской государственности", - отметили в МИД.

"Ожидаем, что руководство партии "Альтернатива для Германии" так же осудит незаконные действия ее членов и будет пресекать подобные преступления в будущем", - подытожили в МИД.

Напомним, представители немецкой партии "Альтернатива для Германии" посетили оккупированную часть Луганщины и приняли участие в мероприятиях "ЛНР".

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Источник: https://censor.net.ua/n3174000
 
 
 Топ комментарии
 
Здесь действительно есть повод для возмущения и осуждения. Если бы представители немецкой партии "Альтернатива для Германии" посетили Украину, защитников независимости Украины на фронте, тогда бы к ним не было бы вопросов. Наоборот, к ним бы относились с уважением. Но они выбрали другой путь. Они поехали к оккупантам, которые оккупировали часть Украины, нарушили международное право, каждый день убивают украинцев. Поэтому их презирают в Украине и они позорят Германию, позорят свой народ, который сильно пострадал в годы Второй мировой войны. Это плевок на память погибших
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Если все ето запустить и не обвалить рейтинги етой партии то представьте что будет когда она придет к власти в Германии. Тогда всем мало не покажется
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заставить по такому же принципу (доставка газа) платить по минимуму транспортный сбор тем, у кого нет автомобиля, платить минимально тем, у кого нет Интернета, но он есть у кого-то рядом, минимальный налог на недвижимость даже, если нет недвижимости, придумать ежемесячный платеж пожарным и медикам, даже если к ним не обращаются!
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А чому б і ні ? Гівнюки незаконно перетнули кордон .
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Да этим НЕМЦАКОЗЛАМ как мин. статья о незаконном пересечении границы.Ну и запрет на въезд в Украину не неопределенный срок. Ну а так как президент занят (% кварталом ,его делами занимается негласный зам Медвейчук.Как я понял ЗЕ с Пупкиным это давно согласовал. Если бы не согласовал то давно бы посадил.
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Нужно не просто осуждать а реально выносить ету проблему на ООН и подымать вопрос о сотрудничестве даных и других политиков с террористами
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Если все ето запустить и не обвалить рейтинги етой партии то представьте что будет когда она придет к власти в Германии. Тогда всем мало не покажется
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Что значит обвалить рейтинги МИД Украины осуждает незаконную поездку немецких политиков на оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 8215 Эта партия на третьем месте с 93 депутатами в Бундестаге.
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Сегодня, 5 февраля, российские медиа сообщили, что в художественном оформлении комплекса главного храма Вооруженных сил России будут использоваться фотографии действующих президентов России и Украины. Отмечается, что на стенах храма также появятся фото дедов Зеленского и Путина. Об этом пишет "Радио Свобода".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/200606_1580904805
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А може Зєля готував там сімейне гніздечко? Може він не бажає після бліц-еміграції жити серед мокшів. Все таки представник південного народу.
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Закройте границу . Как эти уроды попали в Крым ?
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по-перше, між мацквою та Сімферополем є авіасполучення
по-друге, є міст
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непонятно,что общего может быть у немецких альтернативщиков,мадярских иоббиков,французских лепеновцев,и других европейских национальных партий,ратующих за в итоге за сохранение своей идентичности - с мордорским котлом плавления этих самых национальных общин ? а тем более с донбаситами - не пришей рукав ?
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то же что и украинского нафтогаза - бизнес.
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100%
чистой политики в мире уже не осталось..
идеалы,принципы,честь - понятия прошлого,для нынешнего политикума,(вроде наших СН ) - вещи вообще непонятные и пугающие..
Альтернативщики ФРГ и расия сегодня - это их предвоенные дедушки,заигрывающие с совком (бизнес)
А пойди Мордор в разнос - вспомнят весь дедовский арсенал,и "унтерменш",и "руссише швайн"..
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В "Миротворец" колбасников! И запрет на Въезд в Украину.
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Здесь действительно есть повод для возмущения и осуждения. Если бы представители немецкой партии "Альтернатива для Германии" посетили Украину, защитников независимости Украины на фронте, тогда бы к ним не было бы вопросов. Наоборот, к ним бы относились с уважением. Но они выбрали другой путь. Они поехали к оккупантам, которые оккупировали часть Украины, нарушили международное право, каждый день убивают украинцев. Поэтому их презирают в Украине и они позорят Германию, позорят свой народ, который сильно пострадал в годы Второй мировой войны. Это плевок на память погибших
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Та то ж неонаціки , нічого дивного вони сидять на прикормі у *****
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