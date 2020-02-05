EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  576  23
Все про:женщины (574) статистика (419) Госстат (164)

 Более четверти начальников в Украине - женщины, - Госстат

Женщины являются руководителями на 28,9% предприятий, учреждений и организаций в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на Государственную службу статистики.

Больше всего руководителей-женщин в Донецкой и Херсонской областях — 31,7% и 31,4%. Меньше женщин-руководителей в учреждениях, организациях и на предприятиях Киевской области — их доля там составляет 26,9% от общего количества руководителей.

По данным Госстата, женщины управляют большинством коммунальных организаций Украины: там 76,96% руководительниц — женщины, в то время как 23,04% руководителей — мужчины. Также женщин больше среди руководителей органов государственной власти (63,7%), профсоюзов (61,47%), органов самоорганизации населения (52,35%), ОСМД (52,7%) и предприятий потребительской кооперации (57,42%).

Также на Цензор.НЕТ: Минсоцполитки призывает женщин в селах озвучивать свои проблемы и принимать участие в жизни громады. ВИДЕО

В остальных предприятиях, учреждениях и организациях руководителями являются преимущественно мужчины, а среди казенных предприятий (которых в Украине 32) руководителей-женщин вообще нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3173999
 
 
 Топ комментарии
 
"Нет хуже начальника, чем женщина" ((c) Женщины)
 показать весь комментарий
 
ВКЛ_это_мы_01 - если над ней (начальницей) нет в коллективе выше-стоящего начальника мужчины..., то там швах в этом коллективе...

Это аксиома....
Это тоже самое, если в курятнике нет петуха.. - драки, беспорядок и выщипанные перья..- гнобление молодняка...

Более четверти начальников в Украине - женщины, - Госстат - Цензор.НЕТ 5707
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они добились всего сами и не надо им завидоавть, а то щас начнут тут, про дачу писать, про насосы Более четверти начальников в Украине - женщины, - Госстат - Цензор.НЕТ 5357
 показать весь комментарий
 
Це, колись прєдтєча наших трускавєцьких гєнієв діджіталізаторов, непересічний лінгволог - економіст Мікіла Іоанновіч, побачивши над магазином насосів баннер: «Насоси на дачу», і прочитавши букву «и» по кацапські, як «і», дуже удівлял своєго водітєля вопросом: «Послушай, так ето ж сколько .....»?
 показать весь комментарий
 
редактора нового взяли, судя по картинке. и это хорошо.
 показать весь комментарий
 
а то, что и женщина может быть начальником..
 показать весь комментарий
 
Лео Кот Я ж не проти.Але не потрібно робити з цього перемогу.На таких посадах важливий розум,а не стать.Наприклад в Україні жінки мають більше свобод і менше обов'язків.
 показать весь комментарий
 
"Нет хуже начальника, чем женщина" ((c) Женщины)
 показать весь комментарий
 
 
ВКЛ_это_мы_01 - если над ней (начальницей) нет в коллективе выше-стоящего начальника мужчины..., то там швах в этом коллективе...

Это аксиома....
Это тоже самое, если в курятнике нет петуха.. - драки, беспорядок и выщипанные перья..- гнобление молодняка...

Более четверти начальников в Украине - женщины, - Госстат - Цензор.НЕТ 5707
 показать весь комментарий
 
 
Нахрен это исследовать? Если специалист достойный - устроится хоть гей.
Давайте еще будем толкать гнилую тему гендерного равенства, которую на западе толкают по другим причинам, а у нас с таким уровнем безработицы по этому пути идти это сраный Культ Карго.

Набрали в технарскую западную контору звезд по нормативу с запада, вообще не понимают с чем работают, зато профессионально видимость создают, и почему-то как черную работу делать руками так нет.
 показать весь комментарий
 
 
Шарік, а Вам про газ етот, какєго Брагар (?) нічєго нє говоріл ?
 показать весь комментарий
 
 
Газпромовского? чи з рідного Нафтогазу?
 показать весь комментарий
 
Працюю в змішаному колективі, начальник жінка. Можу сказати одним словом - це ЖОПА.
 показать весь комментарий
 
 
феминистическая параша, в вакансиях везде требуются девочки, а как помирать на войну или в шахту на забой - так вперед членоносцы, вы же мужчины, вы должны. Ничего мы не должны, пускай куколды РАБотают, платят алименты и помирают на фейковой войне. Выродится белый человек, так ему и надо, негры более осторожно обращаются с природой.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх