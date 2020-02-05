 Более четверти начальников в Украине - женщины, - Госстат

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на Государственную службу статистики.
Больше всего руководителей-женщин в Донецкой и Херсонской областях — 31,7% и 31,4%. Меньше женщин-руководителей в учреждениях, организациях и на предприятиях Киевской области — их доля там составляет 26,9% от общего количества руководителей.
По данным Госстата, женщины управляют большинством коммунальных организаций Украины: там 76,96% руководительниц — женщины, в то время как 23,04% руководителей — мужчины. Также женщин больше среди руководителей органов государственной власти (63,7%), профсоюзов (61,47%), органов самоорганизации населения (52,35%), ОСМД (52,7%) и предприятий потребительской кооперации (57,42%).
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В остальных предприятиях, учреждениях и организациях руководителями являются преимущественно мужчины, а среди казенных предприятий (которых в Украине 32) руководителей-женщин вообще нет.
Это аксиома....
Это тоже самое, если в курятнике нет петуха.. - драки, беспорядок и выщипанные перья..- гнобление молодняка...
Давайте еще будем толкать гнилую тему гендерного равенства, которую на западе толкают по другим причинам, а у нас с таким уровнем безработицы по этому пути идти это сраный Культ Карго.
Набрали в технарскую западную контору звезд по нормативу с запада, вообще не понимают с чем работают, зато профессионально видимость создают, и почему-то как черную работу делать руками так нет.