 Более четверти начальников в Украине - женщины, - Госстат

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на Государственную службу статистики.

Больше всего руководителей-женщин в Донецкой и Херсонской областях — 31,7% и 31,4%. Меньше женщин-руководителей в учреждениях, организациях и на предприятиях Киевской области — их доля там составляет 26,9% от общего количества руководителей.

По данным Госстата, женщины управляют большинством коммунальных организаций Украины: там 76,96% руководительниц — женщины, в то время как 23,04% руководителей — мужчины. Также женщин больше среди руководителей органов государственной власти (63,7%), профсоюзов (61,47%), органов самоорганизации населения (52,35%), ОСМД (52,7%) и предприятий потребительской кооперации (57,42%).

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В остальных предприятиях, учреждениях и организациях руководителями являются преимущественно мужчины, а среди казенных предприятий (которых в Украине 32) руководителей-женщин вообще нет.