 От гриппа с начала эпидемиологического сезона скончались 15 человек, - Минздрав

Об этом гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский сообщил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во многих областях Украины превышен эпидемпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ, во многих учреждениях образования вводятся карантинные мероприятия. За неделю зарегистрировано два летальных случая вследствие гриппа, с начала эпидсезона — 15. Ни один из умерших от гриппа не был вакцинирован", — сказал он.

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Согласно сообщению Центра общественного здоровья, всего с 1 октября 2019 года госпитализированы 84 846 больных гриппом и ОРВИ, из них 77,6% — дети, вакцинировались 235 404 человека.

За период с 29 января по 4 февраля 2020 года гриппом и ОРВИ заболели 260 871 человек, из них 68% — дети.