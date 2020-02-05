EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Здоровье
  814  10
Все про:грипп (460) Минздрав (2161) Скипальский (35)

 От гриппа с начала эпидемиологического сезона скончались 15 человек, - Минздрав

С начала эпидемиологического сезона 15 человек скончались от осложнений, вызванных вирусом гриппа. Ни один из умерших не был вакцинирован.

Об этом гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский сообщил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во многих областях Украины превышен эпидемпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ, во многих учреждениях образования вводятся карантинные мероприятия. За неделю зарегистрировано два летальных случая вследствие гриппа, с начала эпидсезона — 15. Ни один из умерших от гриппа не был вакцинирован", — сказал он.

Читайте также: 90 столичных школ закрыты на карантин полностью, еще 30 - частично

Согласно сообщению Центра общественного здоровья, всего с 1 октября 2019 года госпитализированы 84 846 больных гриппом и ОРВИ, из них 77,6% — дети, вакцинировались 235 404 человека.

За период с 29 января по 4 февраля 2020 года гриппом и ОРВИ заболели 260 871 человек, из них 68% — дети.

Источник: https://censor.net.ua/n3173997
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и это от простого от местного. а если китайский привезут. вымрем.
 показать весь комментарий
 
вроде коронавирус тока китаезов косит. так что переживать стоит только за андрея богдана
 показать весь комментарий
 
Твоя правда . У пришельцев меряют температуру . Смешно .
 показать весь комментарий
 
Якого грипу? Який штам грипу призвів до цього. Чи як завжди ОРЗ - ГРВІ. Хтось коли небудь у наших лікарнях отримував діагноз на основі лабораторних досліджень збудника хвороби? Чи як завжди на глаз - бальной, ви бальной.
 показать весь комментарий
 
Тут кое кто писал что люди прикидываются что теряют сохзнание чтобы попасть в больницу. Смотрите вот свежее видео: полицейский умер прямо на работе. https://www.youtube.com/watch?v=fQ9aWGILDqY&has_verified=1
 показать весь комментарий
 
А от чего такой резкий приступ? Явно не гриппозный.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх