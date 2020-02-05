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Все про:ВР (24358) животные (719) законопроект (2325) защита животных (27) Слуга народа (637) Евгений Брагар (19)

 "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира) (№2351) принят за основу.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками :)))))

А если серьезно, то только Рада приняла законопроект 2351 (против жестокого обращения с животными) - он идет на второе чтение!!

318 голосов "ЗА".

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Спасибо гуманному Парламенту, всем фракциям и группам за оказанную поддержку!

Приглашаю приобщаться к доработке и к работе над проектом Закона ко второму чтению", - отметил нардеп.

Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками, - слуга народа Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351 01

Согласно сообщению на сайте парламента, законопроект направлен на внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов по отношению к животным и приведение законодательства Украины в соответствие с директивами Европейского союза, регламентирующим гуманное отношение к целому ряду групп животных; защиту животных, используемых для экспериментов и других научных целей; защите животных во время перевозки (транспортировки).

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Проектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, Лесной кодекс, законы Украины "О защите животных от жестокого обращения", "О животном мире", "О Национальной полиции", "О Красной книге Украины", "О местном самоуправлении в Украине".

Законопроектом запрещается истребление с целью регулирования численности бездомных животных, бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Кроме того, запрещается попрошайничество с бездомными, домашними и дикими животными.

Проектом предлагается запретить дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии, причинение им боли или страдания, дрессировка животных способом, который наносит вред здоровью и его общему состоянию, топить, душить животных, травить и использовать электрический ток.

Документом также предусматривается запретить содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, а также в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках медведей, львов, тигров, кабанов, крокодилов, волков, больших и ядовитых змей, хищных птиц, других животных, которые представляют угрозу для людей, или видов животных, занесенных в Красную книгу, и в Список II Бернской конвенции (Конвенции об охране дикой флоры и фауны), а также использование животных для рекламы в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания, а также запретить предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев. Проектом также предлагается запретить пропаганду жестокого обращения с животными.

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Документом предлагается запретить все виды рубок леса по периметру охранных участков в лесах вокруг мест обитания и размножения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира в радиусе 500 метров.

Согласно проекту, осуществлять контроль за соблюдением требований в сфере защиты животных от жестокого обращения и принимать соответствующие меры в случае нарушения законодательства в этой сфере в пределах своей компетенции, определенной законодательством, должна Национальная полиция.

Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - пояснил он.

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Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь. Руководство фракции "Слуги народа" извинилось за слова Брагара и подчеркнуло, что "это не является и не может быть нашей позицией".

Источник: https://censor.net.ua/n3173993
 
 
 Топ комментарии
 
Я так понял судя по этому закону СН нельзя бить!
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На суму не більше неоподаткованого мінімуму.
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Накладно выходит, а можно просто садить, но не кормить?
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Такая скотина и сама прокормится,Зеботы скинутся.
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А я зрозумів, що українці - не собаки. Їх можна щемити, з них можна знущатися. Може краще будинок на собаку переписати?
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ЗЕльоные твари к животным не относятся, их можно отдавать за газ, продавать в сексуальное рабство, бить и убивать (последнее поощряется) "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351 - Цензор.НЕТ 9025
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"Я так понял судя по этому закону СН нельзя бить!"
Можно,но не очень больно. служи народу гаденыш "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351 - Цензор.НЕТ 479ой ой буду служить....
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Зете можна присипляти для зменшення страждань "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351 - Цензор.НЕТ 3954
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Ну вот блин, а племяш уже всех собак бездомных на районе переловил )
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Бити - ні в якому разі, а от обміняти на собачку з притулку для бездомних тварин на одного чи кількох «слуг», то справа корисна і для суспільства і для тваринного світу. Тим скоротити кількість «слуг» в ВР до мінімуму (залишити одного Юзіка).
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а то животное, которое это предлагало, что прогавкало ?
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Так в его защиту и был принят закон, а опробовали на зебах, которые схавали его неопытность...
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Оно больное на всю отмороженнную зеленую голову.
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не оскорбляйте животных ЗЕльоными амебами !
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Им надо заболтать эту мерзость, чтобы превратить в шутку...
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Только серым веществом на вес из черепных коробочек "слуг уродов" !
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оно очень дорогое, там со всей фракции еле спичечный коробок наскребешь.
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Молодці!!! Тварин потрібно берегти!!! А от простих українців? Та їх і рахують вже по смартфонах. Мільйон туди, мільйон сюди...
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теперь я не сомневаюсь, что собака это друг человека -

сами пришли бедненькие по приказу хозяев сдаваться за газ "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351 - Цензор.НЕТ 9431
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А хіба розрахуватись собакою значить "Жорстока поведінка"? Я віддаю цілу, не биту і непошкоджену собаку. А газовики вже дальше дивляться, що з нею робити. Шкода, що не можна. Може б Україна розраховувалась за газ з Газпромом собаками чи іншими тваринами зі Слуг Народу? Їх виявилось більше, ніж треба.
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Навпаки, Газпром нам винний за рішенням суду - це біля 1 000 000 пікінесів. "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351 - Цензор.НЕТ 9466
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тут урускіх нє любят *) Бомбардійа ґєрґуду???
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Нужно берегти природу, природа для украинца как вторая душа.
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Стараються так, аж тільки пеньки та місячні ландшафти зостаються.
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У них там что одна извилина на всю фракцию и та прямая
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В правительстве продолжают шутить на эту тему!!!
"Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351 - Цензор.НЕТ 877))))
А тем временем никто из правительства не разъяснил народу, чем же всё таки можно рассчитаться за газ? Денег нет, собаками нельзя, а чем???
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Недавно показывали сюжет о собаке, которой отрубили 4 лапки. Она выжила и приняла чужих щенков. Вот за такую жестокость надо наказывать людей. А еще надо запретить бесконтрольное разведение собак. Вяжут сук, щенков продают или раздают, могут подбросить кому-то... Многие поиграются со щенком, а потом выбрасывают. Люди такие жестокие.
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Тупой депутат тупым законам очень рад,важней закона о животных он не решается принять.
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Зачем плодить законы, если их соблюдение никто контролировать не будет? Так, для галочки? Типа оп, и мы в евжопе? У меня во дворе тусуется шлёпнутые бродячие псы, которые очень часто борються за место под солнцем. Зрелище не из приятных, когда около двух десятков пёсиков мило кусают друг друга, а рядом детская площадка, школьный двор... Приведите в норму приюты для таких псов, стерилизации и тп, в этом вопросе вначале поравняйтесь на Европу.
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Анальфабети, в українській мові нема слова "проєкт".
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зеленые , нафик большенству людей такой закон ? легше жыть станет , или платежка уменьшится
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І що тепер, цих кондомів, що чіпляються до туристів на Дерибасівській, теж к нігтю?
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Они бы с такой тщательностью процедуру тендеров проработали бы....
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а коли вже буде гуманнойє отношенійє к людям??? Як прожити на мінімальну пенсію, яка вдічі менша прожиткового мінімума, який вдвічі менший за мінімум, на який мона прожити???
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Женщина с косой, [05.02.20 13:34]
#кулуарные_слухи
В кулуарах пошли слухи, что нардепам предлагают «поощрение» за положительное голосование по законопроекту о рынке земли. Цифра стартует от 30.000$ и более для «своей фракции». Внефракционным предлагают от 50.000$. Торги идут. (https://t.me/legitimniy/3087)
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Чим більше я пізнаю людей,тим більше я люблю собак - сказав грецький філософ...А його послідовників чомусь назвали циніками...Я теж цинік,я теж не можу зрозуміти,як собаки,проживши стільки тисячоліть з людиною спромоглися залишитись добрими,чуйними,вірними і чесними...
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Рада приняла законопроект 2351 (против жестокого обращения с животными) Источник: https://censor.net.ua/n3173993

Когда уже простые украинцы удостоятся такого же закона? То что делают чиновники с народом за гранью жестокости: минимальная пенсия -1638 грн., прожитковий мінімум - 2102 гривні.
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Собаки,собаки,в завтра землю дозволять продавати,тод1 не то що собакам,а й людям 1сти н1чого буде.
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