 "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками :)))))

А если серьезно, то только Рада приняла законопроект 2351 (против жестокого обращения с животными) - он идет на второе чтение!!

318 голосов "ЗА".

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Спасибо гуманному Парламенту, всем фракциям и группам за оказанную поддержку!

Приглашаю приобщаться к доработке и к работе над проектом Закона ко второму чтению", - отметил нардеп.

Согласно сообщению на сайте парламента, законопроект направлен на внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов по отношению к животным и приведение законодательства Украины в соответствие с директивами Европейского союза, регламентирующим гуманное отношение к целому ряду групп животных; защиту животных, используемых для экспериментов и других научных целей; защите животных во время перевозки (транспортировки).

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Проектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, Лесной кодекс, законы Украины "О защите животных от жестокого обращения", "О животном мире", "О Национальной полиции", "О Красной книге Украины", "О местном самоуправлении в Украине".

Законопроектом запрещается истребление с целью регулирования численности бездомных животных, бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Кроме того, запрещается попрошайничество с бездомными, домашними и дикими животными.

Проектом предлагается запретить дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии, причинение им боли или страдания, дрессировка животных способом, который наносит вред здоровью и его общему состоянию, топить, душить животных, травить и использовать электрический ток.

Документом также предусматривается запретить содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, а также в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках медведей, львов, тигров, кабанов, крокодилов, волков, больших и ядовитых змей, хищных птиц, других животных, которые представляют угрозу для людей, или видов животных, занесенных в Красную книгу, и в Список II Бернской конвенции (Конвенции об охране дикой флоры и фауны), а также использование животных для рекламы в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания, а также запретить предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев. Проектом также предлагается запретить пропаганду жестокого обращения с животными.

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Документом предлагается запретить все виды рубок леса по периметру охранных участков в лесах вокруг мест обитания и размножения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира в радиусе 500 метров.

Согласно проекту, осуществлять контроль за соблюдением требований в сфере защиты животных от жестокого обращения и принимать соответствующие меры в случае нарушения законодательства в этой сфере в пределах своей компетенции, определенной законодательством, должна Национальная полиция.

Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - пояснил он.

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Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь. Руководство фракции "Слуги народа" извинилось за слова Брагара и подчеркнуло, что "это не является и не может быть нашей позицией".