 Суд обязал ГБР открыть уголовное дело в связи с увольнением бывшего руководителя "Укрпатента" Кудина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эспрессо TV" со ссылкой на "Спеціальні кореспонденти".
"24 июня 2019 года между Минэкономразвития и торговли Украины и Кудиным А.В. был заключен Контракт № 22 от 24.06.2019 г. Сроком до 26.06.2024 г.. относительно занятия им должности генерального директора Государственного предприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 15 ноября прошлого года Кудин был уволен с должности генерального директора на основании приказа Министерства развития экономики, торговли и социального хозяйства №70-п от 14.11.2019.
"В связи с тем, что увольнение было незаконным, представителями Кудина А.В. было подано соответствующее заявление (сообщение) о совершении уголовных правонарушений в соответствии ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 206 и ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
"Кудин в течение времени пребывания на занимаемой должности не был привлечен к дисциплинарной ответственности, каких-либо замечаний, предупреждений и т.д., которые могли быть основанием для увольнения последнего, не было", - отмечается в сообщении.
Печерский районный суд города Киева своим постановлением обязал уполномоченных лиц Государственного бюро расследований внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.
[Переслано від Голда Меїр]
З 58 претендентів на найжирнішу Одеську митницю обрали «найкращого». Ним виявився власник брокерської контори «Джіем консалт» - Михайло Грібанов. Він - Ставленик контрабандиста Сеяра Куршутова. Куршутов уже про все домовився з Нефьодовим.
Нагадаю, за часів Порошенка Куршутов організовував всі контрабандні схеми та був його особистим касиром на митниці.
На манєже всьо тє же.
Тёмный Рыцарь, [05.02.20 07:21]
Куршутов - один из ключевых менеджеров и «смотрящих» теневого Офиса контрабанды, организованного Валерием Хорошковским с молчаливого согласия СБУ.
Сегодня под шум отчета правительства и шуток про «продай собаку» проходил конкурс на первого заместителя Госгеокадастра.
Неизменные смотрящие за строительством братья Горовые решили пропихнуть своего человека на землю- их креатура - Сергей Власенко - уже принимает заявки нардепов на услуги по выделению земли.
Братьев Алексея и Юрия Горовых можно назвать «непотопляемыми», а заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова - их поддержкой в новой власти.
Первые при поддержке второго блестяще взяли под контроль одно из самых коррупционных ведомств в стране - Государственную строительно архитектурную инспекцию, и имеют все шансы повторить этот сценарий в Госгеокадастре.
Ранее Власенко пытались протолкнуть на пост председателя Госгеокадастра, однако даже при админресурсе задача оказалась невыполнимой, так как кандидат был откровенно слаб.
Сегодня прошло собеседование и кандидат откровенно не мог ответить внятно ни на один вопрос, в том числе о конфликте интересов.
Однако попал в пятерку лидеров рекомендованных к назначению.
Такой вот социальный лифт.
[Переслано від Тёмный Рыцарь Vox Populi]
@writetodarkkbot
Пиз*ьеж,пиз*ьеж,пиз*ьеж....а мілованов(той що дибіл) -міністр економіки і (прости,Господи)сільського господарства,а гончарук(той,що профан)- прем'єр...а тупа куріца Новосад- міністр (ще раз прости ,Боже) освіти....І так можна безконечно називати імена дибілів,профанів і тупих куріц,які окупували Україну.Але ключове питання -хто і на яких смітниках цей непотріб знайшов????хто рекомендував верховній раді цей соросівський ширнепотреб призначати на керівні посади.
Даш відповідь,Темний рицар?????
Тёмный Рыцарь, [05.02.20 07:22]
Дам. Айварас Абромавичус