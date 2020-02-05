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 Политика Украины
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Все про:патент (12) увольнение (1815) ГБР (921)

 Суд обязал ГБР открыть уголовное дело в связи с увольнением бывшего руководителя "Укрпатента" Кудина

Речь идет об увольнении чиновника одного из госпредприятий, которое, по мнению истца было незаконным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эспрессо TV" со ссылкой на "Спеціальні кореспонденти".

"24 июня 2019 года между Минэкономразвития и торговли Украины и Кудиным А.В. был заключен Контракт № 22 от 24.06.2019 г. Сроком до 26.06.2024 г.. относительно занятия им должности генерального директора Государственного предприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 ноября прошлого года Кудин был уволен с должности генерального директора на основании приказа Министерства развития экономики, торговли и социального хозяйства №70-п от 14.11.2019.

"В связи с тем, что увольнение было незаконным, представителями Кудина А.В. было подано соответствующее заявление (сообщение) о совершении уголовных правонарушений в соответствии ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 206 и ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

"Кудин в течение времени пребывания на занимаемой должности не был привлечен к дисциплинарной ответственности, каких-либо замечаний, предупреждений и т.д., которые могли быть основанием для увольнения последнего, не было", - отмечается в сообщении.

Печерский районный суд города Киева своим постановлением обязал уполномоченных лиц Государственного бюро расследований внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла за основу законопроект о борьбе с "патентным троллингом"

Источник: https://censor.net.ua/n3173991
 
 
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Блин зебилы вобще офонарели! Вернем клоунов в цирк!
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Який цирк.? Як мінімум на нари, або у вольєри в елітних звіринцях.
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Тёмный Рыцарь, [05.02.20 07:19]
[Переслано від Голда Меїр]
З 58 претендентів на найжирнішу Одеську митницю обрали «найкращого». Ним виявився власник брокерської контори «Джіем консалт» - Михайло Грібанов. Він - Ставленик контрабандиста Сеяра Куршутова. Куршутов уже про все домовився з Нефьодовим.
Нагадаю, за часів Порошенка Куршутов організовував всі контрабандні схеми та був його особистим касиром на митниці.
На манєже всьо тє же.
Тёмный Рыцарь, [05.02.20 07:21]
Куршутов - один из ключевых менеджеров и «смотрящих» теневого Офиса контрабанды, организованного Валерием Хорошковским с молчаливого согласия СБУ.
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Тёмный Рыцарь, [04.02.20 21:43]
Сегодня под шум отчета правительства и шуток про «продай собаку» проходил конкурс на первого заместителя Госгеокадастра.
Неизменные смотрящие за строительством братья Горовые решили пропихнуть своего человека на землю- их креатура - Сергей Власенко - уже принимает заявки нардепов на услуги по выделению земли.
Братьев Алексея и Юрия Горовых можно назвать «непотопляемыми», а заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова - их поддержкой в новой власти.
Первые при поддержке второго блестяще взяли под контроль одно из самых коррупционных ведомств в стране - Государственную строительно архитектурную инспекцию, и имеют все шансы повторить этот сценарий в Госгеокадастре.
Ранее Власенко пытались протолкнуть на пост председателя Госгеокадастра, однако даже при админресурсе задача оказалась невыполнимой, так как кандидат был откровенно слаб.
Сегодня прошло собеседование и кандидат откровенно не мог ответить внятно ни на один вопрос, в том числе о конфликте интересов.
Однако попал в пятерку лидеров рекомендованных к назначению.
Такой вот социальный лифт.
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Тёмный Рыцарь, [05.02.20 07:22]
[Переслано від Тёмный Рыцарь Vox Populi]
@writetodarkkbot
Пиз*ьеж,пиз*ьеж,пиз*ьеж....а мілованов(той що дибіл) -міністр економіки і (прости,Господи)сільського господарства,а гончарук(той,що профан)- прем'єр...а тупа куріца Новосад- міністр (ще раз прости ,Боже) освіти....І так можна безконечно називати імена дибілів,профанів і тупих куріц,які окупували Україну.Але ключове питання -хто і на яких смітниках цей непотріб знайшов????хто рекомендував верховній раді цей соросівський ширнепотреб призначати на керівні посади.
Даш відповідь,Темний рицар?????

Тёмный Рыцарь, [05.02.20 07:22]
Дам. Айварас Абромавичус
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