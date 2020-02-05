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Все про:Красная армия (18) памятник (1913) Польша (5072) декоммунизация (481)

 В Польше снесут памятник благодарности Красной армии

Памятник в городе Лешно Великопольского воеводства прекратит существование до конца недели. На его месте хотят установить камень, посвященный 100-летию возвращения города Лешно в границы Республики Польша.

Снести памятник во исполнение закона о декоммунизации распорядился Великопольский воевода. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Польское радио".

Все части памятника пока поместят на склад. На месте снесенного памятника мэр Лешно предложил поставить камень, посвященный 100-летию возвращения города Лешно в границы Республики Польша. Окончательное решение теперь должны принять городские депутаты.

Советский монумент был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. На нем есть две таблички с надписями на польском и русском языках: "Вечная слава Героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза и Польши".

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Сначала при монументе были захоронены останки советских солдат, которые погибли в боях в окрестностях города. После их тела эксгумировали и перезахоронили на кладбище в городе Равич.

В Польше снесут памятник благодарности Красной армии 01
В Польше снесут памятник благодарности Красной армии 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173989
 
   
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это дело Польши...и точка!
(если рашке надо - забирайте!)
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Мені приходилося розмовляти у Польщі з поляками на тематику мінування Кракова. Майже усі поляки на фактах довели, що Краків не був замінований, а це є міфом радянської влади...
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На этом месте необходимо поставить памятник полякам, которые погибли, защищая независимость Польши от Советских и Германских войск.
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Мордорскую заразу надо выкорчевывать вместе с памятниками - чтобы никакого следу не осталось. Так что все правильно делают поляки. Это вам не клован.
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Полякам - респект.
Странно, в коментарях ни одного зебила! В Польше снесут памятник благодарности Красной армии - Цензор.НЕТ 7991
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Меня удивляет только одно: почему эти памятники до сих пор не выкинули?
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Освободитель приходит, освобождает и уходит. А РККА сначала напала совместно с Вермахтом, затем сбежала от Вермахта, затем, благодаря США и Британии, Канаде и Австралии, выперла Вермахт и Польши, а осталась там. Ежели освободитель освобождает от оккупанта, будучи до этого сам оккупантом, то какой же он освободитель? Он оккупант.
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