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Все про:НАПК (803) Новиков Александр (5)

 В жилье двоих руководителей департаментов НАПК ночью проникли неизвестные

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков обратился к Генеральному прокурору Руслану Рябошапке и главе Национальной полиции Игорю Клименко в связи с посягательством на безопасность работников Национального агентства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Инциденты произошли в ночь с 3 на 4 февраля. Неустановленные лица незаконно проникли в жилище руководителей двух департаментов НАПК.

"Характер, время и другие обстоятельства этих действий дают основания утверждать о высокой вероятности их совершения организованной группой с целью внешнего давления на указанных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В своем обращении к руководителям правоохранительных органов Новиков предложил рассмотреть вопрос об объединении уголовных производств по указанным фактам и осуществлении процессуального руководства в них прокурорам Офиса Генерального прокурора Украины.

"Сотрудники НАПК должны быть надежно защищены, для того чтобы эффективно и добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности. Мы будем принимать все меры, чтобы обезопасить работников Национального агентства и их семьи от давления и противоправных посягательст ", - отметил Новиков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173988
 
 
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В жилье двоих руководителей департаментов НАПК ночью проникли неизвестные

Двойное проникновение походу В жилье двоих руководителей департаментов НАПК ночью проникли неизвестные - Цензор.НЕТ 1532
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