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 Эвакуированных из Китая украинцев поместят на карантин, - Минздрав

Украинских граждан, которых эвакуируют из Китая, разместят в больницах на срок инкубационного периода коронавируса 2019nCoV.

Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавируса 2019nCoV сказал генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будут установлены временные ограничительные мероприятия и особые условия для въезда лиц, находящихся именно в китайской провинции Хубэй, и будет предложена изоляция в учреждения, определенные МОЗ", - сказал Скипальскиййъ

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Срок карантинных мероприятий охватывает инкубационный период коронавируса 2019nCoV, что составляет от 2 до 10 дней.

Также, по словам Скипальского, в Министерстве инфраструктуры разрабатывают план эвакуации украинских граждан из Уханя, окончательная дата эвакуации еще не определена. "В Министерстве инфраструктуры Украины состоялось совещание по возврату около 60 граждан Украины из города Ухань, сейчас обсуждается план эвакуации, все логистические моменты, даты пока неизвестны", - сказал Скипальский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173986
 
 
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А если человек не согласен? Это же ограничение свободы. А что говорит наша конституция, об которую зебилы вытирают ноги, и уголовно-процессуальный кодекс?
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Если не согласен, может оставаться в Китае.
На свободе, без ущемления конституционных прав и свобод.
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я если не согласен останется в Ухане дышать свободой
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ЗЕбилы за полное либерастианство поголовную болезнь украинцев коронавирусом

что от них ожидать, зельоных рукокрылых ?
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Ну, разница есть. Но я не просто так написал "уже". В карантин нужно было помещать людей приехавших раньше, и держать там как минимум на протяжении 2 недель. Вот начинать нужно было с них. Сейчас может быть и поздно.
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Вчера рейсом МАУ прилетело 200 человек, их распустили по домам. И МАУ говорит, что рейс был последний. Кого скелецкая собирается помещать в карантин?
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да какая разница, если в Украине останется пару десятков тысяч трактористов-комбайнеров?

зачем ЗЕ-БЕ ням лишние безработно-пенсионерские рты ?
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Сначала отпустили, а потом карантин, все делается через одно место.
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Зато в этот раз, все будет проходить по шум, гам и барабанный бой, с обязательной телетрансляцией.
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