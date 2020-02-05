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 Политика Украины, Происшествия
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 Через неделю-две должны получить результат расследования по "записям Гончарука", - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что результаты расследования о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука будут готовы в течение двух недель.

Об этом он сказал во время отчета в правоохранительном комитете ВР, передает Цензор.НЕТ.

"О прослушивании премьера. Расследование осуществляется сейчас СБУ... Пока нет результатов, я думаю, что где-то, возможно, в течение недели-двух, как нам сообщили наши коллеги, мы будем способны иметь результат, и сообщим его президенту и обществу", - сказал Рябошапка.

Читайте также: Прошли две недели, которые Зеленский дал правоохранителям на поиск причастных к записи Гончарука. Информации об установлении виновников нет

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3173983
 
 
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А как же "через две недели" (которые закончились примерно неделю назад)? И надутые губки касторского (бубы)? Через неделю-две должны получить результат расследования по записям Гончарука, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2810
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бубочка и так все знает, без следствия. как с самолетом МАУ в Иране. против бени выступить слабо, стрелочника ищут.
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Рыбавшляпке способен будет иметь результат - это как??? о Самокатоноге)))
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А шо там расследовать? Профан чи не профан вовка клоун? Так сэкономьте стране деньги, меня спросите...
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А коли будуть результати портнова-богдана ?
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"Рэхвормы" закончим и прям, сразу расскажем. А щщщасс, звыняйтэ, рэхвормы...
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!
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"О прослушивании премьера. Расследование осуществляется сейчас СБУ... Пока нет результатов, я думаю, что где-то, возможно, в течение недели-двух, как нам сообщили наши коллеги, мы будем способны иметь результат, и сообщим его президенту и обществу", - сказал Рябошапка. Источник: https://censor.net.ua/n3173983
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Аби не так, як по справі Шеремета Через тиждень-два маємо отримати результат розслідування щодо записів Гончарука, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5418
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Пестрокепка, а что там с записями Трубы? В отличие от записей Гончарука там прямые составы множественных преступлений
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Вы думаете, они расследуют почему Гончарук - ПРОФАН?!
НЕТ!
Они расследуют, почему эта "тайна" стала известной!

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по Шеремету "расследовали", по Трубе "расследовали", по Гончаруку "скоро расследуют", еще есть заява на Обаму в ДБР...дел невпроворот у ребят
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