 Через неделю-две должны получить результат расследования по "записям Гончарука", - Рябошапка

Об этом он сказал во время отчета в правоохранительном комитете ВР, передает Цензор.НЕТ.
"О прослушивании премьера. Расследование осуществляется сейчас СБУ... Пока нет результатов, я думаю, что где-то, возможно, в течение недели-двух, как нам сообщили наши коллеги, мы будем способны иметь результат, и сообщим его президенту и обществу", - сказал Рябошапка.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.
Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.
Рыбавшляпке способен будет иметь результат - это как??? о Самокатоноге)))
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!
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Аби не так, як по справі Шеремета
НЕТ!
Они расследуют, почему эта "тайна" стала известной!