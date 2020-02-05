 Через неделю-две должны получить результат расследования по "записям Гончарука", - Рябошапка

Об этом он сказал во время отчета в правоохранительном комитете ВР, передает Цензор.НЕТ.

"О прослушивании премьера. Расследование осуществляется сейчас СБУ... Пока нет результатов, я думаю, что где-то, возможно, в течение недели-двух, как нам сообщили наши коллеги, мы будем способны иметь результат, и сообщим его президенту и обществу", - сказал Рябошапка.

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Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.