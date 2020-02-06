 В супертираже Евромиллионов можно выграть 130 миллионов евро.(Реклама)

Проводящиеся 2-3 раза в год супертиражи Евромиллионов – это особые розыгрыши с увеличенным призом. Минимальный джекпот долгожданного тиража, который состоится в пятницу, 7 февраля 2020, составит €130 миллионов. Если никто не выиграет первый приз лотереи, он перейдет в следующий тираж.

Именно это произошло с призом последнего супер-розыгрыша, прошедшего в прошлом июне. Со второй попытки он таки был сорван жителем Великобритании, который в одночасье разбогател на более чем €138 млн. Дважды в истории лотереи (в 2014 и 2017 гг.) джекпот супертиражей достигал максимума в €190 млн. Если и в этот раз первый приз достигнет верхнего предела, его размер будет ещё больше!

Новые правила Евромиллионов позволят вам выиграть ещё больше

2020 год несет с собой волнующие изменения в формате Евромиллионов, благодаря которым верхний предел лотереи станет выше, а джекпоты будут расти ещё быстрее! Если ранее максимальный приз лото составлял €190 млн, то теперь у вас появится шанс выиграть €200-миллионный джекпот. Благодаря огромному ажиотажу, который вызывают супер-розыгрыши, ожидается, что верхний предел будет достигнут не более чем за пару переходов, если, конечно, первый приз не будет сорван по дороге.

Как участвовать в супертираже из Украины?

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни ожидается похолодание. Хорошие новости: вам не надо выходить из дому, чтобы купить билет на супер-розыгрыш! Участвовать в ведущей европейской лотерее можно онлайн, с помощью сервиса theLotter.com. Для этого нужно просто зарегистрироваться на сайте и выбрать ваши любимые номера на странице лотереи.

Правила супер-розыгрыша идентичны правилам обычных тиражей Евромиллионов. Для выигрыша джекпота вам нужно угадать пять основных номеров от 1 до 50 плюс два бонусных шара "Lucky Star" в диапазоне 1-12.

Играть в лотерею онлайн – безопасно?

На все 100%! theLotter.com – это проверенный временем ресурс. За его почти двадцатилетнюю историю сервис выплатил около $100 млн в призах; самый крупный выигрыш принадлежит пенсионерке из Панамы по имени Аура Д., которая сорвала джекпот Лото Флориды в $30 млн. Вы можете узнать о её и других выигрышах подробней на нашей странице победителей.

Следует отдельно отметить, что все призы выплачиваются полностью. theLotter.com не берет комиссию с выигрышей! Оплата услуг, оказываемых представителями сайта (покупка физического билета с выбранными вами номерами, загрузка его скан-копии в вашу учетную запись и т. д.), осуществляется посредством небольшой добавки к цене билета.

Супертираж лотереи EuroMillions – одно из самых ожидаемых событий лотерейного календаря. Благодаря сервису theLotter.com, игроки из Украины тоже могут претендовать на прекрасный приз в €130 млн. Не тяните. Супертираж уже на носу! Купите билет сегодня!

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