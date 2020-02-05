EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1004  26
Все про:Укрзализныця (1807) Гончарук_Алексей (637) Deutsche Bahn (5)

 "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

"Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с крупнейшим железнодорожным оператором Германии, компанией "Deutsche Bahn".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", подписание документа состоялось 5 февраля при участии премьер-министра Украины Алексея Гончарука и члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла.

"Конечно, мы понимаем, что на первом этапе сотрудничество между компаниями будет иметь более консультационный характер, однако мы надеемся, что со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества", - сообщил Гончарук во время подписания документа.

В рамках сотрудничества ожидается, что Deutsche Bahn будет предоставлять консультации по управлению Укрзализныцей. Также при обсуждении текста меморандума предлагалось привлечь менеджеров Deutsche Bahn к управлению Укрзализныцей, в частности на руководящие должности в правлении и наблюдательном совете украинской компании.

Как сообщалось, руководители Кабмина заявили, что планируют отдать "Укрзализныцю" в управление немецкому национальному оператору железной дороги Deutsche Bahn на 10 лет. Немецкие СМИ критично отнеслись к этой инициативе, утверждая, что Deutsche Bahn вряд ли поможет украинской железной дороге справиться с ее проблемами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныцю" временно возглавил Марчек, - Кабмин

Источник: https://censor.net.ua/n3173971
 
 
 Топ комментарии
 
Руки прочь от наших вагонов! Зрада зрадная! Пусть все остаётся так, как было! Петявернись!
 показать весь комментарий
 
Измена Родине? Сдать стратегическое предприятие во время войны?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И сразу все "паровозы" стали как на картинке!
 показать весь комментарий
 
 
Измена Родине? Сдать стратегическое предприятие во время войны?!
 показать весь комментарий
 
 
Руки прочь от наших вагонов! Зрада зрадная! Пусть все остаётся так, как было! Петявернись!
 показать весь комментарий
 
 
так уже сдайся в плен с родственниками. Земля на продажу, во всех стратегических предприятиях наблюдатели иностранцы, образование . медицину уничтожают, пенсионеров умершвляют, трудовая мграция...По Бжезинскому и Жириновскому ..В Украине должно остаться 15 миллионов.
 показать весь комментарий
 
 
кто сдал? когда? Вы понимаете значение слов "сотрудничество между компаниями будет иметь более консультационный характер"? Источник: https://censor.net.ua/n3173971
 показать весь комментарий
 
 
Немецкая дорога убыточна и финансируется бюджетом на почти 20 миллиардов в год. И кстати среди Европейских далеко не самое комфортное.
 показать весь комментарий
 
 
В рамках сотрудничества ожидается, что Deutsche Bahn будет предоставлять консультации по управлению Укрзализныцей. Также при обсуждении текста меморандума предлагалось привлечь менеджеров Deutsche Bahn к управлению Укрзализныцей, в частности на руководящие должности в правлении и наблюдательном совете украинской компании.


у одного меня складывается впечатление что граждане Украины поголовные дебилы?
когда уже прикратится это плятсво начатое с подачи Петра Алексеевича?
без ложной скромности скажу шо я например мог бы руководить укрзализницей за гораздо меньше денех
и не только думаю я
дохрена там абрамявичус насоветовал? или польская попзвезда?
за что Бог наказывает украинцев?
 показать весь комментарий
 
за что Бог наказывает украинцев?\\\\\\\\\\\\

и зачем я читал сверху донизу то?
 показать весь комментарий
 
 
краще з Сурковим в Омані зустрітися як ваЗЕлін) оце по зебільному.
 показать весь комментарий
 
одна стогнирующяя жд подписала документ о возможных намериньях о сотрудничестве с другой стогнирующей жд..... это победа..???
 показать весь комментарий
 
 
обанкротят.
хотя.... в полутруп вдыхать драгоценный кислород..... ну посмотрим, посмотрим
 показать весь комментарий
 
Меморандум это писец какой важный документ, броня! Немцы уже завтра миллиарды вложат.
 показать весь комментарий
 
 
это как Будапештский меморандум?, шо б канцов потом не найти???))))
 показать весь комментарий
 
 
Это вранье! Ничего не подписывали! И это зрада, что подписали! На Майдан!
 показать весь комментарий
 
 
меморандум это ничего...пустой звук..никого и ничем не обязывает.... "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 1787
 показать весь комментарий
 
 
Меморандум это да, сильно, теперь даже рядовой быдло электорат знает что меморандум это формальная бумажка.
 показать весь комментарий
 
 
Після слова "меморандум" читати далі, на мою думку, не варто. (((
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх