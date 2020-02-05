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 Политика Украины
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Все про:ВР (24358) лес (458) пожар (3924) штраф (888)

 Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1149 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах)".

В первом чтении на заседании в среду законопроект поддержали 352 народных депутата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После этого автор законопроекта, внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов предложил принять документ в целом. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, посовещавшись с залом, принял решение удовлетворить просьбу депутата и поставил его проект закона на голосование.

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В целом голосование за №1149 поддержали 322 народных депутатов. Законопроект вносит изменения в ст.77 Кодекса Украины об административных правонарушениях, увеличивая штраф за нарушение пожарной безопасности в лесах с 5 до 25 не облагаемых минимумов доходов граждан. Максимальное наказание за такой проступок также возрастает - с 15 до 50 не облагаемых минимумов.

Согласно закону, наказание за уничтожение леса вследствие неаккуратного обращения с огнем возрастает: вместо от 15 до 50 необлагаемых минимумов, нарушитель заплатит штраф в размере от 50 до 100 минимумов.

Источник: https://censor.net.ua/n3173967
 
 
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Зе крышует вырубку лесов. Хватит уже цирка.
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Зеленський: Дуже хочу, щоб ми любили День Конституції тому що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички
что-то вспомнилось Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах - Цензор.НЕТ 1960
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У нас как?
- эээ, Серега, а слыхал шо увеличили штрафы, если будто бы мы подожгли лес?
- не, Михал Палыч, но мы щас подожжем и смоемся - ищут пусть и свищут(поджигает)(ржут, уезжают)
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У нас еще леса остались? Лучше введите запрет на вывоз леса с Украины
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Борцов с чёрными лесорубами Зеленский послал нах:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.
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