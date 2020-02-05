 Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах

В первом чтении на заседании в среду законопроект поддержали 352 народных депутата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
После этого автор законопроекта, внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов предложил принять документ в целом. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, посовещавшись с залом, принял решение удовлетворить просьбу депутата и поставил его проект закона на голосование.
В целом голосование за №1149 поддержали 322 народных депутатов. Законопроект вносит изменения в ст.77 Кодекса Украины об административных правонарушениях, увеличивая штраф за нарушение пожарной безопасности в лесах с 5 до 25 не облагаемых минимумов доходов граждан. Максимальное наказание за такой проступок также возрастает - с 15 до 50 не облагаемых минимумов.
Согласно закону, наказание за уничтожение леса вследствие неаккуратного обращения с огнем возрастает: вместо от 15 до 50 необлагаемых минимумов, нарушитель заплатит штраф в размере от 50 до 100 минимумов.
что-то вспомнилось
- эээ, Серега, а слыхал шо увеличили штрафы, если будто бы мы подожгли лес?
- не, Михал Палыч, но мы щас подожжем и смоемся - ищут пусть и свищут(поджигает)(ржут, уезжают)
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.