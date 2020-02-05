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 Политика Украины
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Все про:жилье (672) переселенцы (343) Гайдай Сергей (4) Гайдай_ЛОГА (5)

 Пока нет механизма распределения жилья между переселенцами, - председатель Луганской ОВГА Гайдай

На Луганщине пока нет механизма распределения жилья между внутренне перемещенными лицами, поэтому есть предложение создать для них альтернативную очередь.

Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо. Говорит, неоднократно обращался с этим предложением к представителям высших органов власти.

Сейчас есть проект достройки в Кременной двух домов, а это полсотни квартир. По словам главы Луганщины, в областной администрации ожидают принятия Верховной Радой нового законопроекта, по которому можно будет распределить эти квартиры среди наиболее уязвимых категорий переселенцев: "Я надеюсь, что за полтора-два месяца мы получим уже четкий законопроект, или какое-то постановление, которое позволит нам давать квартиры тем людям, которым мы считаем нужным. Потому что, смотрите, для нас спортсмены, которые могут стать олимпийскими чемпионами, которые Луганщину пропиарят на весь мир важны? Важны. Врачи, которые лечат нас, со статусом ВПО, которые постоянно зовут куда-то в другие области, важны? Важны".

Кроме этих категорий людей, которым, по мнению Сергея Гайдая, в первую очередь нужно предоставить жилье, есть еще дети-сироты, а также люди "с особыми потребностями". В Кременной в двух домах ключи от квартир на первом этаже хотят отдать людям "с ограниченными физическими возможностями", а остальные - распределить между другими категориями людей, которые нуждаются в жилье.

Одобрительно Гайдай отзывается о приватизации жилья: "Для меня все же вариант с служебным жильем, которое можно приватизировать через 3-4 года, это - лучший вариант. Почему? Потому что люди будут жить здесь. Они не продадут сразу жилье, которое они приватизировали, не уедут из области, они будут здесь жить, жить в Луганской области, здесь работать, потому что они будут знать, что через три года они смогут приватизировать это жилье. Возможно, мы за три года сможем настолько изменить область, что они не захотят потом уехать".

Источник: https://censor.net.ua/n3173965
 
 
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ХАй по селам заселяются "пирисиленцы". Сук, как переселятся, то в столицу. Хаты в селах пустуют. Пусть подымают село. Они жи кормильцы как никак Пока нет механизма распределения жилья между переселенцами, - председатель Луганской ОВГА Гайдай - Цензор.НЕТ 27
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Пускай к *****-путену своему родному, он их Бох. На Соловках деревень хоть жопой жуй.
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...и надо еще им придомовую территорию облагородить:
Пока нет механизма распределения жилья между переселенцами, - председатель Луганской ОВГА Гайдай - Цензор.НЕТ 6569
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А шош такоє? Насєлєніє скорочується (Дубілєт но є обманєт), а жілья нє хватаєт?
Шото тут одно із двух фейк...
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"А механизма нет, нет, нет, а руки под пальто..."
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Пока нет механизма распределения жилья между переселенцами, - председатель Луганской ОВГА Гайдай

Так 6 лет всего прошло. Какой-такой механизм? Пока нет механизма распределения жилья между переселенцами, - председатель Луганской ОВГА Гайдай - Цензор.НЕТ 2054
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в какой стране мира за счет бюджета раздают жилье нашару, в собственность? Может в Европе где? В США?
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Это тот гайдай, у которого несколько сот тысяч долгов, в том числе балоге. И тот, который в Закарпатье собирал по $150 тыс за должности главы РДА. За что его и сняли с должности зама
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