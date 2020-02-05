EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  903  9
Все про:вирус (249) Минздрав (2161) Скипальский (35) таможня (1577)

 Тест-системы для диагностики коронавируса уже на украинской таможне, - Скипальский

Тест-системы для диагностики нового коронавируса находятся на таможенной границе Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности со Всемирной организацией здравоохранения относительно дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое", - сказал он.

Кроме того, Скипальский отметил, что "в 11 случаев пациентов, у которых были подозрения на коронавирус, заболевание не подтвердилось, еще двое находятся на диагностике".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав предложил Минэкономики сотрудничать в борьбе с ботулизмом в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3173964
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Такс, системы уже почти есть, а вирус, что-то задерживается
 показать весь комментарий
 
Може і обігнати, якщо система - контрабас.
 показать весь комментарий
 
У нас сьогодні двоє померли. Легені вигоріли.
 показать весь комментарий
 
ЭпидемиологияКоронавирусы вызывают заболевания млекопитающих (у кошек, собак, свиней, крупного рогатого скота) и птиц.

 показать весь комментарий
 
что то не понятно, привезли 25 или 30 этих тестов?
Такой текст загадочный
Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаевИсточник: https://censor.net.ua/n3173964
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх