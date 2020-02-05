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Все про:интернет (1512) Киев (18541) Киевсовет (1188) Метрополитен (656) 4G (19)

 В Киевсовете отложили рассмотрение решения по запуску 4G в метро

Депутаты Киевсовета отложили рассмотрение проекта решения про плату за доступ к инфраструктуре, который дает "зеленый свет" для строительства мобильными операторами 4G сети в метро из-за нюансов с регламентом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

Для того того чтобы комиссия поддержала проект, его нужно оправить на рассмотрения регуляторной комиссии и она должна одобрить проект, сообщили во время совета.

"Мы двумя руками за и готовы поддержать проект, но нужно следовать регламенту", - отметил глава комиссии по транспорту Алексей Окопный. Представитель экономического департамента КГГА надеется, что "до конца февраля решение будет повторно вынесено на рассмотрение комиссии".

"Надо предложить решение нашим партнерам, чтобы стартовать в марте с установкой оборудования. И параллельно закрыть юридически этот вопрос депутатами, чтобы ни в каких судов не было претензий", - сказал советник мэра Киева Максим Бахматов. Алексей Окопный поддержал его предложение.

Также советник мэра отметил, что "стоит задача в марте начать (проводить 4G. - Ред.)". Он обратился к представителю метрополитена с предложением подписать временный договор. В метрополитене ответили, что хотят искать "индивидуальное решение". На что Бахматов предложил "заключить прямой договор". Ему ответили, что это "превышение полномочий".

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Источник: https://censor.net.ua/n3173959
 
 
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А про киву подумали? Как же он будет смотреть порнуху находясь в метроплитене? В Киевсовете отложили рассмотрение решения по запуску 4G в метро - Цензор.НЕТ 2352
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а сколько в киеве проезд в метро стоит?
говорят там до сих пор народ по жетонам ездит как в 90-е
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8 гривен. жетонов скоро не будет: будут е-квитки и одноразовые тикеты
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поняв
а лотки с переходов говорят так и не убрали
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Это вы еще в Харькове не были) Там все переходы очень длинные и засеяные ларьками. Киев просто отдыхает В Киевсовете отложили рассмотрение решения по запуску 4G в метро - Цензор.НЕТ 6856
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говорят шо там в метро 4G уже как лет 10
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Не в состоянии строить новые станции, зато интернет, это все.
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так и интернет не могут. не могут не то что строить, а разрешить провести его другим. Это дно. Виталя, уходи!
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Правильно. Лучше еще поднять цену за проезд
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Ето вам не мост для сепаров строить за 2 месяца без проектов, без регламентов и согласований. А как что то для народа так годами бумажки гоняете по кабинетам и с каждом кабинете один нолик пририсовываете для себя. Или как частнику свет провести от столба который под самым домом то нужно год побегать по кабинетам позасевать баблом и поунижаться.
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