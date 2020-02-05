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Все про:дороги (1894) Голик Юрий (68)

 Президент подписал законы о дополнительном привлечении 19,3 млрд грн на ремонт дорог, - советник премьера Голик

В 2020 году в Украине потратят рекордные средства на приведение в порядок автомобильных дорог. Президент Владимир Зеленский подписал два закона о дополнительном привлечении средств на дороги "Укравтодора".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Два закона, подписанных Президентом. +19,3 млрд грн на дороги Укравтодора, которые будут привлечены у украинских банков и через выпуск еврооблигаций", - рассказал Голик.

Законы "О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины" и "О внесении изменений в ст.6 закона Украины "Про государственный бюджет на 2020 год" были одобрены Верховной Радой 16 января 2020 года и подписаны Президентом 4 февраля.

Эти законы позволяют привлекать средства коммерческих организаций под гарантии правительства на развитие дорожной отрасли.

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Голик напомнил, что кроме того Кабинет Министров уже распорядился распределить 31,5 млрд гривен Дорожного фонда на ремонт конкретных дорог. Таким образом, бюджет на ремонт дорог превысил соответствующие показатели предыдущего года.

"Но это еще не все новости про деньги на дороги Укравтодора в этом году", - заверил советник главы правительства.

Ранее Кабинет Министров представил стратегию "Сшить страну", согласно которой в Украине за год должны быть капитально отремонтированы более 6 тысяч километров дорог международного, государственного и местного значения. По словам советника премьер-министра Юрия Голика, особое внимание будет уделяться качеству выполненных работ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173958
 
 
 Топ комментарии
 
Планы, планы, планы...
Уже закончился январь, начался февраль 2020 года, а эти все планируют.
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Структуры Зеленского завершили формирование условий создания новой, уже собственной, площадки денежных средств уже исключительно под контролем Зеленского. Ничего оригинального - дорожное строительство. ВР Украины дала внесла изменения в Бюджетный Кодекс Украины приостановив для "Укравтодора" , в виде исключения, действия для него четвертой части ст.17 Бюджетного Кодекса. Таким образом "Укравтодору" разрешено осуществлять операции кредитования под государственные гарантии. Ориентировочная сумма кредитов - около 20 млрд. гривен. Общая сумма финансирования - 50 млрд. гривен.
СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
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Планы, планы, планы...
Уже закончился январь, начался февраль 2020 года, а эти все планируют.
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Богдан думу думает. Схемы новые придумывает. Его смотрящим над строительством дорог поставили.
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Структуры Зеленского завершили формирование условий создания новой, уже собственной, площадки денежных средств уже исключительно под контролем Зеленского. Ничего оригинального - дорожное строительство. ВР Украины дала внесла изменения в Бюджетный Кодекс Украины приостановив для "Укравтодора" , в виде исключения, действия для него четвертой части ст.17 Бюджетного Кодекса. Таким образом "Укравтодору" разрешено осуществлять операции кредитования под государственные гарантии. Ориентировочная сумма кредитов - около 20 млрд. гривен. Общая сумма финансирования - 50 млрд. гривен.
СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
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значит оманский марадур будет теперь пиз..ть эшелонами
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Интересно. Если перевести на бытовой уровень. Глава семьи, на семью которого постоянно нападают хулиганы в подворотне, и дом которого грабят вместо оружия решил купить новый унитаз и обновить кухонные фасады. Наверное каждый мужчина так бы и поступил?????
Если не тратится на оборону , то на этих дорогах российские танки будут устанавливать рекорды скорости!
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Если точнее, то миллиарды налогоплатильщиков снова будут укатаны в асфальт, в виде ямочного ремонта, который смоет новая весна, хотя бы с откатами разобрались, а то треть приходилось возвращать чиновникам, при прошлых активных ремонтниках у власти ничего не менялось.
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Президен - дурак, его место в психушке, пожизненно.
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