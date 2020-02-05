 Оккупанты продлили арест украинскому активисту Приходько до 10 апреля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

После ходатайства адвоката об открытии процесса в зал пустили шесть человек, включая родственников – дочь Наталью и супругу Любовь.

По решению судьи, арест Приходько продлен до 10 апреля 2020 года.

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"Следователь" в качестве обоснования продления ареста отметил, что проводятся следственные действия, что Приходько является гражданином иностранного государства, а также обратил внимание, "что с учетом его личности и позиции, иная мера пресечения, кроме изоляции от общества " не обеспечит его процессуальное поведение, пишет Крымский процесс.

Сам Приходько в суде отметил, что от его мнения сейчас ничего не зависит. По его словам, уголовное дело против него сфальсифицировали из-за украинского флага. Адвокат Назим Шеймамбетов ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест, подчеркнув, что аргументы, приведенные следствием ни чем не подтверждаются.

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.