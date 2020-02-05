 Государство должно вмешаться, если родители хотят назвать ребенка обидным или пренебрежительным именем, - детский омбудсмен Кулеба

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая то, что временами ведутся дискуссии вокруг того, как родители могут называть своего ребенка, хочу высказать свое мнение. Так, родители могут выбрать имя для ребенка, которое они хотят. И в украинском законодательстве нет ограничений на выбор имени ребенка. Однако я настаиваю, что это должно происходить в пределах здравого смысла. И если родители хотят выбрать для ребенка обидное, пренебрежительное имя, государство должно вмешаться", - написал он.
Кулеба отметил, что в разных странах этот вопрос регулируется по-разному: "Есть ряд стран, в которых считают, что мама и папа должны осознавать, что имя может повлиять на дальнейшую жизнь ребенка. Поэтому правительство имеет право вмешаться и запретить вписывать "странное" имя в первые документы малыша. Ведь иногда доходило до того, что для имени ребенка выбирались знаки препинания или просто набор букв".
Детский омбудсмен привел пример, что французское законодательство запретило называть ребенка "нутеллой". Суд посчитал, что такое имя противоречит интересам ребенка, поскольку может привести к издевательствам и насмешкам со стороны сверстников. Такое же решение было принято в отношении "Strawberry".
В северо-западном мексиканском штате Соноре есть целый список детских имен, которые родители не смогут дать своему ребенку. В 2014 году был представлен список из 61 имени. Это было сделано с целью защитить детей от дальнейшего издевательства и преследования. И многое из этого списка было добавлено совсем недавно из реестров новорожденных. Например, нельзя называть детей Бэтменом и Фейсбук.
В Дании есть список из 7000 одобренных имен, поэтому руководство страны считает, что из семи тысяч имен можно выбрать один вариант. Чтобы дать ребенку имя "не из списка" - получите специальное разрешение в Следственном управлении имен Копенгагенского университета и Министерстве по делам церкви ( https://cutt.ly/0rPJgQu ,
https://cutt.ly/ZrPJjyC)
"Каждый отец и мать хочет, чтобы его ребенок был особенным. Однако родители должны помнить о собственной ответственности, которая на них возложена. В том числе и в выборе имени для ребенка. Я против того, чтобы имя ребенка было бессознательной прихотью родителей "выделиться". Имена родители могут менять, как им вздумается. И ребенок, когда вырастет, также может изменить свое имя. Но нельзя заранее называть ребенка так, что это может привести к травле", - резюмировал Кулеба.
Вісломан - віслюк оманський.
Тролебузина - файна була б назва рослини, щось таке аж фентезійне... зілля якесь для магічного еліксиру.
"На третій чверті Місяця назбирай в лісі тролячої бузини..."
Просто за 70 років «праці » коммуно- атеїстів, все це було знищено з памяті совєтского народа...
Домініка...
Наприклад:
Сізо (Сівохо, Зеленський, Олігархи).
Кінепобр (Кінець епохи брехні).
Чи суто слов'янське Разебог (Разумков, Зеленський, Богдан).
Або близьке до польського Коземир (Коломойський, Зеленський, Мир).
Проперест (просто перестать стрелять).
Мужній Зроїхщер (зробили їх ще раз).
Виважений Продопоср (просто договориться посредине).
Гдетопоср (где-то посредине).
Прекраснее закордонне ім'я Слунапаркер (слуга народу партія керуюча).
Щось африканське чується в Арахазебо (Арахамія, Зеленський, Богдан).
Не менш чудове для дівчаток - Посредіна. Звучить, ніби ім'я італійської синьори.
...
Ще ніхто не назвав сина Зеленський Іванович?
Малютка Z148
Рыбавшляпке
Самокатоног
Гидкованов (Мамамылорамов)
СамАсад
Вьетнамозвездецкая
Арахнофобия
БрагаВ
Драндулет
Шайтандан
Маркоровова
Кивичёс
Мустафа Ибрагим
Отстайко
Колыванчук
100$телочко
Воробьевская ..
.
и так далее....
Думаю, что остались еще детишки. которым имя еще не придумали)))
Не ваше псяче державне діло що робить родина. Коли вони алкоголіки чи наркомани, то інша справа, а як що батьки за дітьми добре доглядають, то які проблеми?
Все остальные, кто назван не согл сборнику - в 5 дневный срок переименоваться, иначе государство автоматом случайным образом вас переименует!
«- Действительно, в Советской России детям было модно давать самые невообразимые имена. Даздраперма (от лозунга «Да здравствует Первое Мая!»), Ревдит - («Дитя Революции»), Пофистал («Победитель фашизма Иосиф Сталин»), даже Перкосрак ("Первая космическая ракета)" ...Дазвсемир - от «Да здравствует всемирная революция!».
Даздранагон - от «Да здравствует народ Гондураса!».
Даздраперма - от «Да здравствует Первое мая!».
Даздрасмыгда - от «Да здравствует смычка города и деревни!».
Валтерперженка - от сокращения словосочетания «Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт».
Нимедленно создать комиссию - 40 маститых литераторов, 40 священнослужителей и 41 педагог, на предмет определения правильности имени ребёнка!
Дитину забрали в "православньій приют" і перейменували ледве не в Порфірія чи Акакія, а батьків поставили на облік.
От щоб у нас такого маразматичного втручання не було, пані та панове.
Любое регулирование это рак на теле нашего африканского общества - см.стат. данные.
Есть одно правило во всех нормальных странах - нет в реестре матюков - валяй.
Можно еще ограничить имя буквами, тире апострофом.
Но ни шагом больше, и так ни одна скотина аппарат не уменьшеат, давайте еще посадим дармоеда, который будет колупаться в носу и решать.
Вісломан - віслюк оманський.
Корвісл - король-віслюк
А также знать, что "имя может повлиять на дальнейшую жизнь ребёнка" .
Лучше так: "Родители должны помнить, что зачатие ребёнка может повлиять на его дальнейшую жизнь".