 В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая, один из них был в Ухани, - главврач больницы Нартов

Шестерых студентов из Китая госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Их поместили в специальные боксы, а врачи ведут за ними усиленное наблюдение. Хотя коронавирус у них не подтвердился, студенты могли контактировать с носителями инфекции - большинство из них недавно были в Китае, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.
"Мы их специализируем с респираторной инфекцией и динамически за ними наблюдаем", - рассказал главврач больницы Павел Нартов.
Инфекционист отметил, что пока из всех госпитализированных китайских студентов лишь один был из города Ухань - эпицентра инфекции.
"Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань - и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут", - сообщил Нартов.
Большинство госпитализированных студентов учатся в ХАИ и живут в общежитиях вуза.
Главврач инфекционной больницы отметил, что в Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.
"Пока что такие тест-системы были только в Киеве, в лабораторном центре. У нас сегодня было селекторное совещание с Минздравом, и там сообщили, что в Украину уже пришла первая партия таких тестов. В ближайшее время будет еще дополнительная партия, и после этого будут распределять их между областями. Поэтому пока что, если вдруг возникнут какие-то подозрительные случаи, мы будем отправлять материал для анализов в Киев, если больной подходит под клинический случай коронавирусной инфекции", - сказал главврач больницы Павел Нартов.
При этом Нартов затруднился ответить на вопрос, когда приблизительно первые тест-системы прибудут в Харьковскую область.
Це я вам як медик заявляю.
А от від ГРВІ...
Американские врачи рассказали, как лечили первого пациента с коронавирусом 2019-nCoV.
Заболевание протекало типично для 2019-nCoV, симптоматическое лечение не помогало, на 10 день от начала симптомов началась декомпенсация функции дыхания на фоне атипичной пневмонии, не смотря на проводимое лечение и использования антибиотиков. Отменив аб терапию (что существенно) врачи начали внутривенные иньекции ремдезивира. Этот экспериментальный препарат созданный для борьбы с лихорадкой Эбола. И уже на следующий день пациент почувствовал себя лучше, а еще через сутки у него нормализовалась температура и исчезли все симптомы, кроме кашля.
Сверху сводная таблица симптомов и лечения
Первым появился кашель. На следующий день поднялась температура. Первые дни небольшая, потом в течение ряда дней порядка 39 градусов. С первых дней заболеваний отмечалась тошнота, пару дней был понос и рвота. Насморк появился на этапе выздоровления.
Подробности лечения:
Пациенту давали жаропонижающие (650 мг ацетаминофена каждые 4 часа и 600 мг ибупрофена каждые 6 часов), средство от кашля и примерно 6 литров физраствора каждый из первых шести дней госпитализации.
На третий день госпитализации пациенту сделали полные анализы крови, которые выявили лейкопению, легкую тромбоцитопению и повышенные уровни креатинкиназы. Кроме того, произошли изменения в показателях функции печени.
Рентгенограмма, сделанная на третий день госпитализации (седьмой день в больнице), не показала аномалий. Однако на пятый день госпитализации рентген показал наличие пневмонии в нижней доле левого легкого. В это время насыщение кислородом при обычном дыхании упало до 90% (при поступлении было 96%). На шестой день пациенту стали давать дополнительный кислород через нос со скоростью 2 литра в минуту. Было начато лечение ванкомицином и цефепимом.
На шестой день в больнице (десятый день болезни) на рентгенограмме грудной клетки были обнаружены полосатые помутнения в обоих легких, что является признаком атипичной пневмонии. При прослушивании отмечались хрипы в обоих легких.
Вечером седьмого дня госпитализации пациенту начали лечение ремдезивиром (это экспериментальное лекарство, которое ранее испытывали на больных Эболой). Побочных эффектов не наблюдалось. Вечером седьмого дня отменили ванкомицин, а затем и цефепим.
На восьмой день госпитализации состояние пациента улучшилось. Дополнительный кислород отменили, так как естественное насыщение вернулось к показателю 94-96%. Аппетит улучшился, а все симптомы, за исключением периодического сухого кашля и заложенного носа, исчезли. По состоянию на 30 января (статья опубликована 31 января) пациент оставался в больнице, лихорадка спала, а все симптомы исчезли, за исключением кашля, который становится все слабее.
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Отмечается, что нужно продолжать рандомизированные исследования, что это частный случай. Но результат все-таки положительный.
От себя замечаю, что в отличии от азиатских медиков, сообщающих, что лечение было успешным в результате ряда, суммы, комбинации "неких препаратов от вич и атипичной пневмонии применявшихся раньше", от результатов, когда пациентам давали все одновременно, и непонятно, что помогло, сыграли ли антибиотики какую-то роль - в этом исследовании роль препарата рамдезивир выглядит решающей.
Второе - не смотря на то, что состояние пациента было тяжелым, решающую роль видимо сыграл противовирусный препарат, а не наличие ИВЛ и средств обогащения кислородом. Это существенно, поскольку такие ресурсы гораздо труднее создавать с нуля и перемещать, чем ампулы с препаратом. Также стоит отметить момент, что лечение противовирусным препаратом начато не на этапе профилактики или начала заболевания, когда многие противовирусные препараты действуют обычно эффективнее, а уже на глубокой стадии болезни, с угнетением дыхания и эффект лечения проявился достаточно быстро.
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