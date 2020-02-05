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 В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая, один из них был в Ухани, - главврач больницы Нартов

Есть вероятность, что студенты контактировали с носителями недуга, потому за ними усиленно наблюдают.

Шестерых студентов из Китая госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Их поместили в специальные боксы, а врачи ведут за ними усиленное наблюдение. Хотя коронавирус у них не подтвердился, студенты могли контактировать с носителями инфекции - большинство из них недавно были в Китае, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.

"Мы их специализируем с респираторной инфекцией и динамически за ними наблюдаем", - рассказал главврач больницы Павел Нартов.

Инфекционист отметил, что пока из всех госпитализированных китайских студентов лишь один был из города Ухань - эпицентра инфекции.

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"Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань - и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут", - сообщил Нартов.

Большинство госпитализированных студентов учатся в ХАИ и живут в общежитиях вуза.

Главврач инфекционной больницы отметил, что в Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

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"Пока что такие тест-системы были только в Киеве, в лабораторном центре. У нас сегодня было селекторное совещание с Минздравом, и там сообщили, что в Украину уже пришла первая партия таких тестов. В ближайшее время будет еще дополнительная партия, и после этого будут распределять их между областями. Поэтому пока что, если вдруг возникнут какие-то подозрительные случаи, мы будем отправлять материал для анализов в Киев, если больной подходит под клинический случай коронавирусной инфекции", - сказал главврач больницы Павел Нартов.

При этом Нартов затруднился ответить на вопрос, когда приблизительно первые тест-системы прибудут в Харьковскую область.

Источник: https://censor.net.ua/n3173949
 
 
 Топ комментарии
 
ну так ничего удивитеного, у нас же прибыл самолет с китая и им померяли темпаратуру и отправили домой, хотя все знают что инкубыционный период 10-14 дней..... капец страна идотов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Скалецкая обещала на сегодня тест-системы. Сказано-сделано.
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Скалецкая обещала на сегодня тест-системы. Сказано-сделано.
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в Харкові ще дофіга китайців нелегалів на ринку "барабашово" працюють, хто їх там перевіряє? Це ж не студенти.
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ну так ничего удивитеного, у нас же прибыл самолет с китая и им померяли темпаратуру и отправили домой, хотя все знают что инкубыционный период 10-14 дней..... капец страна идотов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Так вот почему в Украине не зафиксировано случаев коронавируса!!!))) Нечем фиксировать ))))
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"В Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции", но коронавирус не подтвердился. То есть если не склеил лапти, значит не коронавирус.
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вернулись соколики из новогоднего турне по родным городам, слов нет идиоты в таможне одни идиоты, американцы с канадцами по две недели на островах целыми самолётами держат, а эти сразу на общагу поехали.
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Не хвилюйтеся, від коронавірусу в Україні Зеленського ніхто не помре.
Це я вам як медик заявляю.
А от від ГРВІ...
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Определен эффективный препарат для лечения короновируса

У Харкові госпіталізували шістьох студентів із Китаю, один з них був в Ухані, - головлікар лікарні Нартов - Цензор.НЕТ 260

Американские врачи рассказали, как лечили первого пациента с коронавирусом 2019-nCoV.

Заболевание протекало типично для 2019-nCoV, симптоматическое лечение не помогало, на 10 день от начала симптомов началась декомпенсация функции дыхания на фоне атипичной пневмонии, не смотря на проводимое лечение и использования антибиотиков. Отменив аб терапию (что существенно) врачи начали внутривенные иньекции ремдезивира. Этот экспериментальный препарат созданный для борьбы с лихорадкой Эбола. И уже на следующий день пациент почувствовал себя лучше, а еще через сутки у него нормализовалась температура и исчезли все симптомы, кроме кашля.

Сверху сводная таблица симптомов и лечения

Первым появился кашель. На следующий день поднялась температура. Первые дни небольшая, потом в течение ряда дней порядка 39 градусов. С первых дней заболеваний отмечалась тошнота, пару дней был понос и рвота. Насморк появился на этапе выздоровления.

Подробности лечения:

Пациенту давали жаропонижающие (650 мг ацетаминофена каждые 4 часа и 600 мг ибупрофена каждые 6 часов), средство от кашля и примерно 6 литров физраствора каждый из первых шести дней госпитализации.

На третий день госпитализации пациенту сделали полные анализы крови, которые выявили лейкопению, легкую тромбоцитопению и повышенные уровни креатинкиназы. Кроме того, произошли изменения в показателях функции печени.

Рентгенограмма, сделанная на третий день госпитализации (седьмой день в больнице), не показала аномалий. Однако на пятый день госпитализации рентген показал наличие пневмонии в нижней доле левого легкого. В это время насыщение кислородом при обычном дыхании упало до 90% (при поступлении было 96%). На шестой день пациенту стали давать дополнительный кислород через нос со скоростью 2 литра в минуту. Было начато лечение ванкомицином и цефепимом.

На шестой день в больнице (десятый день болезни) на рентгенограмме грудной клетки были обнаружены полосатые помутнения в обоих легких, что является признаком атипичной пневмонии. При прослушивании отмечались хрипы в обоих легких.

Вечером седьмого дня госпитализации пациенту начали лечение ремдезивиром (это экспериментальное лекарство, которое ранее испытывали на больных Эболой). Побочных эффектов не наблюдалось. Вечером седьмого дня отменили ванкомицин, а затем и цефепим.

На восьмой день госпитализации состояние пациента улучшилось. Дополнительный кислород отменили, так как естественное насыщение вернулось к показателю 94-96%. Аппетит улучшился, а все симптомы, за исключением периодического сухого кашля и заложенного носа, исчезли. По состоянию на 30 января (статья опубликована 31 января) пациент оставался в больнице, лихорадка спала, а все симптомы исчезли, за исключением кашля, который становится все слабее.
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Отмечается, что нужно продолжать рандомизированные исследования, что это частный случай. Но результат все-таки положительный.
От себя замечаю, что в отличии от азиатских медиков, сообщающих, что лечение было успешным в результате ряда, суммы, комбинации "неких препаратов от вич и атипичной пневмонии применявшихся раньше", от результатов, когда пациентам давали все одновременно, и непонятно, что помогло, сыграли ли антибиотики какую-то роль - в этом исследовании роль препарата рамдезивир выглядит решающей.

Второе - не смотря на то, что состояние пациента было тяжелым, решающую роль видимо сыграл противовирусный препарат, а не наличие ИВЛ и средств обогащения кислородом. Это существенно, поскольку такие ресурсы гораздо труднее создавать с нуля и перемещать, чем ампулы с препаратом. Также стоит отметить момент, что лечение противовирусным препаратом начато не на этапе профилактики или начала заболевания, когда многие противовирусные препараты действуют обычно эффективнее, а уже на глубокой стадии болезни, с угнетением дыхания и эффект лечения проявился достаточно быстро.

Желающие почитать на английском сам медицинский доклад по ссылке
на русском языке популярно здесь
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