 Черниговский судья отпустил дважды сбегавшего похитителя людей, которого разыскивал Интерпол

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщил адвокат Андрей Кудрик.
По его словам, в середине января Пащенко, вопреки решению суда о запрете покидать место проживания, попытался вылететь из Украины и был задержан пограничниками в Киевском аэропорту.
"После этого, при повторном рассмотрении ходатайства о содержании его под стражей, коллегия судей Черниговского апелляционного суда под председательством судьи Антипец определила меру пресечения: содержание под домашним арестом. Вместо ареста у мошенника, неоднократно побывавшего за решёткой, фигуранта многих уголовных производств, в том числе и дела о похищении экс-мэра Херсона Владимира Сальдо, Дениса Пащенко – запрет покидать временное жилище в Чернигове с 21 часа до 7 часов утра", – отметил Кудрик.
Адвокат напомнил, что в январе 2019 года Пащенко был задержан в Швейцарии по подозрению в похищении Сальдо, а ноябре – экстрадирован в Украину, где ему определили меру пресечения: содержание под стражей.
"3 января 2020 года, несмотря на ходатайство следователя и прокуратуры продлить содержание под стражей, следственным судьей Овсиенко ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства", – резюмировал Кудрик.
Как известно, 20 июня 2016 года Сальдо приехал в Доминикану на деловую встречу по приглашению Banco Citi Bank (Panama). Приглашение организовал Житель Херсона Денис Пащенко. Предлогом для встречи было проведение переговоров с потенциальными инвесторами. На следующий день после приезда в Пунта Кану Сальдо был лишен свободы.
Сальдо провел в заточении 59 дней. Освободится из плена, по его свидетельству, помог один из участников похищения.
В марте 2017 года Пащенко заочно сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (требование передачи имущества или права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим и его близкими родственниками (вымогательство), с угрозой убийства, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса.
В национальный розыск Пащенко был объявлен 6 марта 2017 года, а в международный розыск – 1 ноября 2018 года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.
Расскажи-ка честнОму народу, сколько мантий снял бубочка за 5 прошедших месяцев или 20 недель?
Я тебе подскажу, ты ж сам не решишься: ноль целых х#й десятых.
А это значит, что всех имеющихся судей зеленая власть считает добросовестными.
Так что, про Пороха завали хлебало.
Цим все сказано про Ваш IQ.
Нужно не дрочить комменты по гривне, убивая своё же будущее, а выходить на улицы под очень конкретные акции по судебной системе.
Никогда этого не будет, прямо как в анекдоте про чертей и казаны с евреями и хохлами (украинами могу назвать только достойных сограждан, коих всего пара процентов).
Скажем, так, я пытался подбить блогеров кинуть посты в поддержку петици, писал Бирюкову, если правильно помню, Бигдану с жж и еще нескольким (тот вообще продался с потрохами), максимум что я получил в ответ "по этому вопросу координирует К".
К, не ответил, К был вменяемый антикоррупционер, но через неделю резко начал писать статьи какой Луценко чудесный кандидат, какие там штатовские кандидатуры. Продажные твари.