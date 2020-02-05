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Все про:Интерпол (471) похищение (1315) Сальдо (20) судья (2213)

 Черниговский судья отпустил дважды сбегавшего похитителя людей, которого разыскивал Интерпол

После попытки сбежать из Украины коллегия судей Черниговского апелляционного суда под председательством судьи Антипец повторно отпустили под домашний арест фигуранта дела о похищении экс-мэра Херсона Владимира Сальдо – Дениса Пащенко.

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщил адвокат Андрей Кудрик.

По его словам, в середине января Пащенко, вопреки решению суда о запрете покидать место проживания, попытался вылететь из Украины и был задержан пограничниками в Киевском аэропорту.

"После этого, при повторном рассмотрении ходатайства о содержании его под стражей, коллегия судей Черниговского апелляционного суда под председательством судьи Антипец определила меру пресечения: содержание под домашним арестом. Вместо ареста у мошенника, неоднократно побывавшего за решёткой, фигуранта многих уголовных производств, в том числе и дела о похищении экс-мэра Херсона Владимира Сальдо, Дениса Пащенко – запрет покидать временное жилище в Чернигове с 21 часа до 7 часов утра", – отметил Кудрик.

Адвокат напомнил, что в январе 2019 года Пащенко был задержан в Швейцарии по подозрению в похищении Сальдо, а ноябре – экстрадирован в Украину, где ему определили меру пресечения: содержание под стражей.

"3 января 2020 года, несмотря на ходатайство следователя и прокуратуры продлить содержание под стражей, следственным судьей Овсиенко ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства", – резюмировал Кудрик.

Как известно, 20 июня 2016 года Сальдо приехал в Доминикану на деловую встречу по приглашению Banco Citi Bank (Panama). Приглашение организовал Житель Херсона Денис Пащенко. Предлогом для встречи было проведение переговоров с потенциальными инвесторами. На следующий день после приезда в Пунта Кану Сальдо был лишен свободы.

Сальдо провел в заточении 59 дней. Освободится из плена, по его свидетельству, помог один из участников похищения.

В марте 2017 года Пащенко заочно сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (требование передачи имущества или права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим и его близкими родственниками (вымогательство), с угрозой убийства, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса.

В национальный розыск Пащенко был объявлен 6 марта 2017 года, а в международный розыск – 1 ноября 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3173940
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы у власти , что вы хотели от них ????
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Да Здравствует наш суд -- самый продажный суд в МИРЕ Черниговский судья отпустил дважды сбегавшего похитителя людей, которого разыскивал Интерпол - Цензор.НЕТ 7453
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Точно! Это зебилы провели потужну рехворму судебной системы и провели переаттестацию судей.
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Зебилы у власти , что вы хотели от них ????
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Точно! Это зебилы провели потужну рехворму судебной системы и провели переаттестацию судей.
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Благодаря зебилам никакой реформы нет и не будет... вы сделали это разом.
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Нет, только свидетели Зерро во главе со своей мессией могут говорить так https://censor.net.ua/news/3173889/uveren_chto_my_dojivem_do_togo_momenta_kogda_sudebnaya_sistema_budet_perezagrujena_zelenskiyi. Они только и могут, что надеяться, потому как сделать/создать ничего не могут.
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02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.

Расскажи-ка честнОму народу, сколько мантий снял бубочка за 5 прошедших месяцев или 20 недель?
Я тебе подскажу, ты ж сам не решишься: ноль целых х#й десятых.
А это значит, что всех имеющихся судей зеленая власть считает добросовестными.
Так что, про Пороха завали хлебало.
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судья больше похож на подопечного вальцмана. блади-петя тоже ради денег творил безпридел.
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"безпридел"

Цим все сказано про Ваш IQ.
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Безграмотная кобыла забыла, что с 21 апреля "пети" уже нет, и вся ответственность за судейский "беЗпрИдел" лежит на Блазне
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ага, ты нам еще про липецкую хфабрику расскажи, про агента лолиту и всю прочую херню из эфэсбэшных методичек, коль заикнулась про вальцмана.))
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Кореянец, зебилы советуют собаками расплачиваться за газ. Как тебе идея? Перейдешь на кошачье меню, родственник кым чын ына?
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Да Здравствует наш суд -- самый продажный суд в МИРЕ
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ну он же у Черниговского судьи никого не похищал, вот он его и отпустил.... на мой взгляд - все логично.....
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браво портновско-зеленский суды. самые "честные" суды в мире! они сажают невиновных, а преступников отпускают на свободу. да здраствует зеленое робингудство!
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Зебилы вообще ничего не делают в плане реформ.
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І я ж кажу що не роблять,бо не сидить ще жоден пес зі свинарника.
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А можно судье фамилию принудительно поменять? На Стерхожопенко, например. Черниговский судья отпустил дважды сбегавшего похитителя людей, которого разыскивал Интерпол - Цензор.НЕТ 6183
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"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств", - отметил Гончарук.
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в кожному слові проявляються симптоми дебілізма... поруч ще фото цього младореформатора і відразу можна в палату
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судья себе на статью заработал. надеюсь его смогут притянуть к ответственности.
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Можливо,притягнуть,але не в цій країні і не в цьому житті !!! Реформу треба починати з суддів, від них починається цей "беспрєдєл". Кожен суддя у влади на гачку (завдяки своїй "діяльності", тому такі "кишенькові", "ручні" судді їм потрібні і ніхто їх міняти не буде.МІНЯТИ ПОТРІБНО СИСТЕМУ !!! Навіть,якщо поміняти владу, - це нічого не змінить, -- прийдуть нові,вмонтуються в систему і будуть чинити теж саме !!! СЛАВА УКРВЇНІ !!!
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А що вже когось притягували? Якби їх притягували то таких вироків не було б,хоча те сальдо й не заслуговує щоб за нього садити.
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йа малчать нє стану!!! СУДЬЯМ МЯСА В ЗАРПЛАТУ НЄ ДОКЛАДИВАЮТ!!!
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Наивные, давайте, топите друг против друга. Против вас и против нашего будущего эта ярых система будет работать, что при Порохе, которые симпотентил реформу и сунул туда своих уродов, что при Зеленском, который вообще охренел, назначив птра Портнова смотрящим.
Нужно не дрочить комменты по гривне, убивая своё же будущее, а выходить на улицы под очень конкретные акции по судебной системе.
Никогда этого не будет, прямо как в анекдоте про чертей и казаны с евреями и хохлами (украинами могу назвать только достойных сограждан, коих всего пара процентов).
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Единственная целевая акция которая была не пародией майдана, а по теме - против отставки Сакварелидзе, была года 4(!) назад, промолчу сколько там людей было. Самое печальное это то что начали скупать инфлюенсеров еще при порохе.

Скажем, так, я пытался подбить блогеров кинуть посты в поддержку петици, писал Бирюкову, если правильно помню, Бигдану с жж и еще нескольким (тот вообще продался с потрохами), максимум что я получил в ответ "по этому вопросу координирует К".
К, не ответил, К был вменяемый антикоррупционер, но через неделю резко начал писать статьи какой Луценко чудесный кандидат, какие там штатовские кандидатуры. Продажные твари.
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вот! наша судья!, да она за бабки отпустит садиста-извращенца, который изнасиловал ее собственную дочь!
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Шарик Корровский Повністю Вас підтримую,що треба міняти СИСТЕМУ.Всіх суддів треба звільнити - гірше вже просто не може бути. Тоді під нову систему ПРИСКІПЛИВО набрати нових ЧЕСНИХ,ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ.Такі судді Є, їх небагато,але вони Є. Розробити і прийняти Новий Закон про суд. І тримати суддів на контролі. У випадку неправомірних рішень - "вовчий" білет на руки і до кінця життя на роботу тебе приймуть тільки вручну копати землю.
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