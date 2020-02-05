 Тегеран продолжит сотрудничество со странами, которые принимают участие в расследовании крушения самолета МАУ, - Организация гражданской авиации Ирана

Об этом говорится в заявлении Организации гражданской авиации Ирана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Организация гражданской авиации Ирана продолжит анализ различных аспектов катастрофы украинского самолета 8 января в рамках международных и национальных норм. Организация также продолжит сотрудничество со странами, которые принимают участие в расследовании", - говорится в сообщении.

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Иран ожидает, что "все стороны будут избегать политизации катастрофы и не будут создавать препятствия техническому и специализированному расследованию".

Представитель Организации гражданской авиации Ирана заявил, что они следили за четкостью расследования процесса, который привел к авиакатастрофе, в сотрудничестве с соответствующими местными и международными органами.

Отмечается, что были собраны и проанализированы все разговоры пилотов и диспетчеров, которые состоялись в день катастрофы самолета МАУ.

Некоторые записи и документы были переданы представителям Украины в рамках обычной процедуры следствия. Однако, по словам представителя организации, утечка аудиофайла противоречит правилам расследования воздушных катастроф.

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"Звуковой файл не является уникальным, поскольку другие рейсы, которые были на связи с диспетчерской башней, слышали разговор в то же самое время. Однако любая утечка данных, например запись, которая является частью материалов следствия, противоречит правилам расследования воздушных катастроф", – утверждают в Тегеране, пишет Гордон.



Члены экипажа борта Iran Aseman Airlines, который доложил диспетчеру о чрезвычайной ситуации, были опрошены; на момент беседы с ними следствие не располагало данными о ракетных пусках в районе аварии, сказано в заявлении.



Следователи собрали и проанализировали все остальные разговоры пилотов и диспетчеров, которые происходили в утро катастрофы самолета МАУ, отмечает ОГАИ.



"Согласно Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (также известной как Чикагская конвенция), общественное мнение следует привлекать не путем утечки результатов, а путем выяснения причин воздушной катастрофы во избежание их повторения. Таким образом, единственной организацией, имеющей право предоставлять информацию о бедствии, является та, которая несет ответственность за ее изучение", – заявило иранское ведомство.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.