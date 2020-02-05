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 Политика Украины, Общество
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Все про:вирус (249) Зеленский (4492) Китай (1121) Си Цзиньпин (15)

 Зеленский направил письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил поддержку гражданам Китая в связи с эпидемией коронавируса, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо главе Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей от осложнений, вызванных эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни", - говорится в письме главы государства.

Также Зеленский пожелал скорейшего выздоровления больным и выразил уверенность, что благодаря решительным и эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа КНР быстро преодолеет опасную болезнь.

"В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины", - подчеркнул глава государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173938
 
   
 Топ комментарии
 
Такое впечатление, что оно целыми днями тыняется по своему кабинету из угла в угол и мучительно думает, кому бы позвонить чтоб развлечься. Зеленский направил письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил поддержку гражданам Китая в связи с эпидемией коронавируса, - ОП - Цензор.НЕТ 6049
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"В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины", - подчеркнул глава государства.

до слёз блеать Зеленский направил письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил поддержку гражданам Китая в связи с эпидемией коронавируса, - ОП - Цензор.НЕТ 714
у нас то в это время сплошная веселуха
бедные кетайские братья
когда рашка у нас крым отжимала какую позицию выбрало мудрое руководство кетая
синьдзиньпинь тебе в дупу
Источник:https://censor.net.ua/n3173938
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Зеленский направил письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил поддержку гражданам Китая в связи с эпидемией коронавируса


Си Цзиньпин очень счастлив, даже прослезился!
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Только не едь туда!!!!111
Ибо будет хуже. Землетрясение например, и/или наводнение!
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Такое впечатление, что оно целыми днями тыняется по своему кабинету из угла в угол и мучительно думает, кому бы позвонить чтоб развлечься. Зеленский направил письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил поддержку гражданам Китая в связи с эпидемией коронавируса, - ОП - Цензор.НЕТ 6049
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Ну, в нього ж не тільки одна держава в смартфоні.
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но на месте Китая я бы рассматривал данное обращение как прямую угрозу или проклятие.
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"В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины", - подчеркнул глава государства.

до слёз блеать Зеленский направил письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил поддержку гражданам Китая в связи с эпидемией коронавируса, - ОП - Цензор.НЕТ 714
у нас то в это время сплошная веселуха
бедные кетайские братья
когда рашка у нас крым отжимала какую позицию выбрало мудрое руководство кетая
синьдзиньпинь тебе в дупу
Источник:https://censor.net.ua/n3173938
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А ватной албании гумонитарочку из-за землетрясения нища Украина отправила, за какой хер?) Кировоградская или житомирская область тоже не отказалась бы от гуманитарки к примеру Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП - Цензор.НЕТ 8828
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я даже и не знав шо там землетрус був
а оно точно там было?)
как то мимо меня эта трагедия албанского народа прошла
албания кстати в ЕС? не в курсе?
раньше они самые нищие были
поэтому им все помогали
теперь самые нищие мы
и тоже всем помогаем
загадочная украинская душа
добрые мы наверное просто, отсюда и все наши беды
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Дмітрій, ти ж голосував за зебіла, що ти тепер постиш ці картики? поясни
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Зебуины все с отсутствием памяти. И очень надеятся,что все вокруг такие же. Сулима,вон,тоже возмущается,какие идиоты выбрали зебилов.
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Дімасік, ти ж за ЗЕ! голосував.
Не сміши дядю.
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Зелена худоба пішла проти хазяїна? Шо трапилося? за собаку ціну ніхто не дає. А пам"ятаєш як ти закидав Пороху що фабрику не продав?
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В Симферополе остались запасы питьевой воды на 100 дней...Зеленский направил письмо главе о. Крым, в котором выразил поддержку гражданам России в связи нехваткой воды...Воды нет,но Вы держитесь! Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП - Цензор.НЕТ 3933
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Отец Х**ла НКВД-ист а дед Зеленского разве тоже ?
"В главном армейском храме России поместят фото отца Путина и деда Зеленского" -
inforesist.org/v-glavnom-armejskom-hrame-rossii-pomestyat-foto-otcza-putina-i-deda-zelenskogo.

Х**ло заманює Зелю на парад
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Жертва аборта сочувствует жертвам эпидемии.

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вот видите!
наш Зеля становится настоящим, большим политиком - а вы не верили...!
только вот что...
этот дружественный Китай с тоталитарным режимом, понастроившим концлагеря для несогласных, - почти все время поддерживает путина в ООН и далее везде...
Мог бы слово дружественный и пропустить...

От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни", - говорится в письме главы государства.Источник: https://censor.net.ua/n3173938




Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП - Цензор.НЕТ 2477 Настоящее Время

@CurrentTimeTv

·3 февр.

Казахстанка с уйгурскими корнями подробно рассказала о 15 месяцах, проведенных в заключении в Китае. По ее словам, там находились одни мусульмане и их держали в маленькой комнате, в железных кандалах, давали неизвестные препараты, ей угрожали изнасилованием
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1224392355446345729

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В Китае до 70% товаров народного потребления, изготовлено в концлагерях,то что весь Мир покупает китайское изготовлено в основном лагерными заключёнными Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП - Цензор.НЕТ 6095
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Nickol Nickols - это да..., но ни кто с приличных не называет Китай дружественным...

Тоталитарный комуно-гибридный режим как есть...
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Ну і є версія, що цей вірус має початок в військовій лабораторії, яка знаходиться в місті (о диво!) Ухань.
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есть версия что нами управляют рептилоиды а в космосе летает макарнооый монстр. И что?
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Срочно подготовить отряд итальянских космонавтов для борьбы с макаронным монстром!
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это больше чем версия...
учитывая что уже доказано искусственное происхождение этого вируса...
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А підтримав нас Китай, коли параша полізла на Україну? Але Китай у свій час заявляв про свое приєднання до положень Будапештського меморандуму. Так, не підписант. Але заявник.
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Интересно - какую поддержку подразумевает? Молитву?
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Наденет браслетики с именами заболевших. Заодно и в Мишлен подзаработает.
Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП - Цензор.НЕТ 7658
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У Си инсульт.
Стоит вопрос о смене власти.
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Ну все,вообще *издец будет. Тут и так дела не очень хорошо..
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В Китае от обычного вируса гриппа каждый год гибнет 200 тыс. людей.
Зе каждый год будет "выражать поддержку"?
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Так поддержка в чём? Типа, не камни ворочать?
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Оно своих граждан поддержать и защитить не в сосотоянии,а Китаю поддержку обещает.Разве что поддержку в распостранении короновируса.Так тут зеля работает-вчера пассажиров рейса из Китая без карантина по домом отправили.Самолёт продезинфицировали,личные вещи пилотов и стюардесс сожгли,а пассажиров-нафиг по домам.Чем не поддержка Китая
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"Разве что поддержку в распостранении короновируса."
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Зеля, так съезди в Китай .... посмотри новую больничку.... пособолезнуй...
Может народу Украины и повезет.....
Да....Сивоху не забуть взять....
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