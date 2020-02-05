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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минюст (1477) рейдерство (853) Дмитрий Дубилет (84)

 Количество жалоб на рейдерство сократилось втрое, еще несколько месяцев и о нем можно забыть, - Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет Минюст научился очень быстро реагировать на случаи рейдерства.

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас очень и очень положительная динамика в тех случаях рейдерства, которые мы видим.

"Мы имеем количество случаев рейдерства, то есть о которых мы судим по количеству жалоб на комиссию, которое уменьшилось втрое. А если посмотреть на время рассмотрения этих жалоб, то раньше это были недели и недели, а сейчас они уже научились за сутки принимать решение о возвращении собственности. То есть сейчас уже почти нет смысла совершать какое-то рейдерство, потому что министерство научилось очень быстро реагировать на эти случаи", - сказал Дубилет.

На вопрос о том, когда в Украине могут вообще забыть о рейдерстве, Дубилет ответил: "Я думаю, что еще несколько месяцев и все. Потому что коммунальные предприятия закрыли. Встречаются какие-то единичные случаи с нотариусами. Сейчас каждый раз когда видят нотариуса, который явно превысил полномочия, то его отключают от системы".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эффективной работе Офиса противодействия рейдерству и призвал обращаться туда всех украинцев, пострадавших от незаконной перерегистрации недвижимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством

Источник: https://censor.net.ua/n3173934
 
 
 Топ комментарии
 
Почему это талантливое дитя смогло раскрыться исключительно на фирме, которой управлял его папа ?
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Про контробанду забули, про корупцію забули. Скоро забудемося про дохідну частину бюджету.
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Хех. Про корупцію вже забули. Про устойчівоє перемиріє теж пам"ятаємо.
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Про контробанду забули, про корупцію забули. Скоро забудемося про дохідну частину бюджету.
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Почему это талантливое дитя смогло раскрыться исключительно на фирме, которой управлял его папа ?
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Честно, поначалу думал, что он в зеленой команде самым адекватным будет. Я ошибался...
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Хех. Про корупцію вже забули. Про устойчівоє перемиріє теж пам"ятаємо.
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а он откуда знает?об этом должны силовики вещать,а не какой то диджитал министр...
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Так уже все знают - захватывать нечего. Всё давно захвачено.
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Премия Фантазер 2020 года явно за Дубилетом будет. И это еще только февраль.
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звичайно жалоб на рейдество поменшало, а кому жалуватись, коли головний рейдер країни поставив свого клоуна Президентом?
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"о которых мы судим по количеству жалоб на комиссию"(с) нет жалоб - нет рэйдерства. просто.
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Угу..Лайфхак зекоманде-запретить принимать жалобы на рейдерство.Через месяц рейдерство будет искоренено.Можно выписывать премии. Кількість скарг на рейдерство скоротилася втричі, ще кілька місяців - і про неї можна забути, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7656
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можно дебилижидизировать и они исчезнут...
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А хтось покараний за це? Покищо чути, як "самовіддано було відбито атаку рейдерів"...
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Хорошие новости:
WADA уведомила Россию о недопуске на чемпионат мира - 2022.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретила сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу - 2022, который пройдет в Катаре. Об этом сообщил катарский телеканал BeIN Sports 5.
По информации источника, агентство уведомила Россию о недопуске к соревнованиям.

Пошёл я открывать шампанское !

С праздником Вас

Всем приятного дня
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- а ваші парашюти надьожнийє?
- йєщьо нікто нє пріходіл жаловацца!
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Нова хвиля рейдерства почнеться після введення ринку землі.
Зе признався, що надіється дожити до перезавантаження судів.
Тобто признав, що нічого з корупцією в тих судах вдіяти не може.
І на такому фоні вводити ринок землі, це прямий шлях до втрати державності.
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Ну да. С новыми законами скоро никто не будет жаловаться на власть вообще.
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передайте этому чуваку, у которого батя выводил деньги клиентов приватбанка в офшоры, что он дятел.
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А свиной мальдивский потрох мало того, что сам грабил народ, наживаясь на войне, так и с бандитизмом и рейдерством не боролся, кровавый зажиревший хряк.
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потому, что уже все отжали...
сменится власть, начнутся новые отжимы..
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Вашу бы зеленожопую шоблу забыть..
Да только вас каленым железом нужно выжигать..
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Удот без озглый, что оно такое мелет это существо. Каков президент дебил, такая у него и команда.
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А вот это уже хорошо.Я смотрю и в Затоке рейдеров уже пакуют.Продолжайте в том же духе.Только начните пожалуста с головы.Петренко и Бернацкую на нары.После этого,они всю цепочку сдадут под чистую.
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