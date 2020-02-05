 Количество жалоб на рейдерство сократилось втрое, еще несколько месяцев и о нем можно забыть, - Дубилет

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас очень и очень положительная динамика в тех случаях рейдерства, которые мы видим.
"Мы имеем количество случаев рейдерства, то есть о которых мы судим по количеству жалоб на комиссию, которое уменьшилось втрое. А если посмотреть на время рассмотрения этих жалоб, то раньше это были недели и недели, а сейчас они уже научились за сутки принимать решение о возвращении собственности. То есть сейчас уже почти нет смысла совершать какое-то рейдерство, потому что министерство научилось очень быстро реагировать на эти случаи", - сказал Дубилет.
На вопрос о том, когда в Украине могут вообще забыть о рейдерстве, Дубилет ответил: "Я думаю, что еще несколько месяцев и все. Потому что коммунальные предприятия закрыли. Встречаются какие-то единичные случаи с нотариусами. Сейчас каждый раз когда видят нотариуса, который явно превысил полномочия, то его отключают от системы".
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эффективной работе Офиса противодействия рейдерству и призвал обращаться туда всех украинцев, пострадавших от незаконной перерегистрации недвижимости.
WADA уведомила Россию о недопуске на чемпионат мира - 2022.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретила сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу - 2022, который пройдет в Катаре. Об этом сообщил катарский телеканал BeIN Sports 5.
По информации источника, агентство уведомила Россию о недопуске к соревнованиям.
Пошёл я открывать шампанское !
С праздником Вас
Всем приятного дня
- йєщьо нікто нє пріходіл жаловацца!
Зе признався, що надіється дожити до перезавантаження судів.
Тобто признав, що нічого з корупцією в тих судах вдіяти не може.
І на такому фоні вводити ринок землі, це прямий шлях до втрати державності.
сменится власть, начнутся новые отжимы..
Да только вас каленым железом нужно выжигать..