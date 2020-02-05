EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1824  37
Материалы по теме:
Все про:вирус (249) Китай (1121) МИД (5273) украинцы (3067) эвакуация (460)

 53 гражданина Украины хотят, чтобы их эвакуировали из Китая, - МИД

По состоянию на 4 февраля посольству Украины в Китае известно о 80 гражданах Украины, которые находятся в Ухани и других городах провинции Хубэй, на которые распространяются карантинные мероприятия из-за коронавируса 2019-nCoV.

Об этом 5 февраля изданию "ГОРДОН" рассказали в Министерстве иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"53 наших соотечественника изъявили желание быть эвакуированными из провинции Хубэй на Родину. В посольстве в круглосуточном режиме работает оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины, которая в режиме реального времени обрабатывает обращения наших соотечественников. Также работает "горячая линия" департамента консульской службы МИД Украины по телефону: +38 044 238 16 57", – добавили в пресс-службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эвакуация украинцев из Китая планируется на этой неделе, - ЦОЗ

В ведомстве добавили, что представители украинской власти работают над тем, чтобы эвакуировать украинцев из местностей, которые наиболее поражены коронавирусом 2019-nCoV.

"Министерством иностранных дел в пределах своих полномочий проводится работа с нашими соотечественниками в КНР. В частности, проработана логистическая составляющая и другие практические меры, непосредственно связанные с организацией процесса вывоза украинских граждан", – рассказали в МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3173933
 
 
 Топ комментарии
 
Если их будет встречать и обниать зеленский ,то я согласен 53 гражданина Украины хотят, чтобы их эвакуировали из Китая, - МИД - Цензор.НЕТ 7631
 показать весь комментарий
 
Он проник весной 2019 и поразизил 73 % населения Украины,,,
 показать весь комментарий
 
Одна вчера по телеку: а я все равно поеду, мне не страшно. Да млять, отсидит там свой 10-дневный тур, а потом "эвакуируйте меня, срочно!"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если их будет встречать и обниать зеленский ,то я согласен
 показать весь комментарий
 
 
А кто заплатит за это удовольствие? Летели в Китай, не спрашивали, а тут "пАмАгите" из бюджета!
 показать весь комментарий
 
 
Если летели по путевке, то тур-оператор. Если за свой кошт туда, то за свой должны и назад
 показать весь комментарий
 
 
а у чому тоді сенс евакуації?: що літак один на всіх і рейс? тобто без евакуації летіли б усі по-різному?
 показать весь комментарий
 
Нехай добираються на перекладних, моя думка!!!
 показать весь комментарий
 
 
Зеля заинтересован, чтоб в Украине началась эпидемия. Так как ищет сейчас, на что бы списать результаты своего бездарного "хозяйствования". Обнимать заразившихся он не будет - не настолько дурак. Но никакого карантина тоже не будет.
 показать весь комментарий
 
Не нужно пиариться-- если хотите помочь приготовте помещения для карантина как делают все страны . Только после этого можно говорить о эвакуации 53 гражданина Украины хотят, чтобы их эвакуировали из Китая, - МИД - Цензор.НЕТ 1093
 показать весь комментарий
 
 
Одна вчера по телеку: а я все равно поеду, мне не страшно. Да млять, отсидит там свой 10-дневный тур, а потом "эвакуируйте меня, срочно!"
 показать весь комментарий
 
 
А хто їх туди посилав? І чому їх повинні повертати за кошти платників податків?
 показать весь комментарий
 
 
******
нi одного шкiряка не осталося(
нiкому евакуйовати
псы. по идее при желании президенстким бортом мотнуться и в феофании всех разместить на карантин
Зе вроде говорил шо феофания теперь для пересечных граждан
 показать весь комментарий
 
ну или например у дубинского есть 24 квартирі. Можно всех расселить. + мама, которая любит скорость будет их жрать готовить
 показать весь комментарий
 
їх не можна по квартірах. їх треба у велику площину - межигір"я Яника наприклад.
 показать весь комментарий
 
 
Тоді корона вірус може потрапити до страусів, яких підтримував віктор федорович, і тоді може трабитись казна що 53 громадянина України хочуть, щоб їх евакуювали з Китаю, - МЗС - Цензор.НЕТ 9345
53 громадянина України хочуть, щоб їх евакуювали з Китаю, - МЗС - Цензор.НЕТ 1401
 показать весь комментарий
 
 
Он проник весной 2019 и поразизил 73 % населения Украины,,,
 показать весь комментарий
 
 
В Боді антропологічні риси носія вірусу. Треба починати з нього.
 показать весь комментарий
 
 
Все правительственные структуры либо исчезнут из Украины, разбежавшись по "рабочим поездкам", либо спрячутся в многочисленных резиденциях, отгородившись заслонами из национальной гвардии и полиции.
 показать весь комментарий
 
 
Меня всегда удивляли такие маски, они же плохо прилегают к лицу. Посмотрите, какое свободное пространство между маской и лицом под глазами и в других местах. Иллюзия защиты.
 показать весь комментарий
 
 
Они защищают не органы дыхания, а открытую раневую поверхность пациента от попадания нестерильных капелек из органов дыхания хирурга или его ассистентов.
 показать весь комментарий
 
А что они все делают в ухане, чем он так привлекателен.
 показать весь комментарий
 
а вони ж квиток оплачують? чи на халяву?
 показать весь комментарий
 
 
а 37 млн просят вас отсидеться еще 2-3 недели там...
 показать весь комментарий
 
 
А остальные украинцы хотят эвакуироваться куда нибудь западнее.
 показать весь комментарий
 
Вони що не бачили ,що творится в Китаю? Сиділи , місяць дрочи%и, а тепер їх хтось має спасати!!! Не факт ,що чуваки просто нахаляву додому хочуть прилетіти, щоб за квитки не платити)))
 показать весь комментарий
 
 
Не пускать, нефиг разносить заразу по всему миру.
 показать весь комментарий
 
 
На борт до Украины брать только со справкой от китайских медиков, что не болен вирусом.
Иначе зачем приносить вирус к нам. Если болен - остаться в Китае на лечение - не вижу в этом никакой жестокости по отношению к тем гражданам. Тем более, что уровень медицины в Китае не то, чтобы выше, чем в Украине, он больше ориентирован на лечение от этого вируса.
 показать весь комментарий
 
 
эвакуация уже была. ребятки решили домой на халяву вернуться
 показать весь комментарий
 
Вот я никогда не был в Коста-рике. Эваукируйте меня пожалуйста туда на пару месяцев за госсчет, а потом обратно эвакуируйте, тоже за госсчет.
 показать весь комментарий
 
53-и чела хотят.За то остальные 40 миллионов не хотят.И что делать?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх