 53 гражданина Украины хотят, чтобы их эвакуировали из Китая, - МИД

Об этом 5 февраля изданию "ГОРДОН" рассказали в Министерстве иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
"53 наших соотечественника изъявили желание быть эвакуированными из провинции Хубэй на Родину. В посольстве в круглосуточном режиме работает оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины, которая в режиме реального времени обрабатывает обращения наших соотечественников. Также работает "горячая линия" департамента консульской службы МИД Украины по телефону: +38 044 238 16 57", – добавили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что представители украинской власти работают над тем, чтобы эвакуировать украинцев из местностей, которые наиболее поражены коронавирусом 2019-nCoV.
"Министерством иностранных дел в пределах своих полномочий проводится работа с нашими соотечественниками в КНР. В частности, проработана логистическая составляющая и другие практические меры, непосредственно связанные с организацией процесса вывоза украинских граждан", – рассказали в МИД.
нi одного шкiряка не осталося(
нiкому евакуйовати
псы. по идее при желании президенстким бортом мотнуться и в феофании всех разместить на карантин
Зе вроде говорил шо феофания теперь для пересечных граждан
Иначе зачем приносить вирус к нам. Если болен - остаться в Китае на лечение - не вижу в этом никакой жестокости по отношению к тем гражданам. Тем более, что уровень медицины в Китае не то, чтобы выше, чем в Украине, он больше ориентирован на лечение от этого вируса.