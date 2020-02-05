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Все про:Кабмин (11579) Укрзализныця (1807) Желько Марчек (1)

 "Укрзализныцю" временно возглавил Марчек, - Кабмин

Правительство назначило временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчек.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Алексея Гончарука опубликовано на официальном сайте Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Марчека Желько", — гласит текст распоряжения.

Укрзализныцю временно возглавил Марчек, - Кабмин 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 февраля правительство уволило главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Кравцов утверждает, что показатели его работы устраивали наблюдательный совет "Укрзализныци", и причин для его увольнения не было.

Читайте также: Омелян об "Укрзализныце": "Назначение нынешнего и.о. Желько Марчека - в корне неправильно. За ним стоят те же люди, что и за Кравцовым"

Источник: https://censor.net.ua/n3173932
 
 
 Топ комментарии
 
А что в квартале 95 кадры уже закончились штоле? "Укрзализныцю" временно возглавил Марчек, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3449
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Возложить-возложить..... После возложения, через 3 месяца чудак сможет открыть нехилый бизнес за зарплату "заработанную" на том что: пришел на работу, промычал чет и пошел обратно в ресторан.
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Там чего-то не так, там "НабСовет", это типо международное чет, и они ставят своих координаторов и назначают им зарплаты. Это Дубинский говорит. То есть, по-сути, управление УЗ и т.д., есть не наше. Насколько можно понять. Поэтому они и такие борзые.
Если ошибаюсь, буду рад выслушать контраргументы. Хотя.... да ну их в и на и поперек.
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А что в квартале 95 кадры уже закончились штоле?
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Возложить-возложить..... После возложения, через 3 месяца чудак сможет открыть нехилый бизнес за зарплату "заработанную" на том что: пришел на работу, промычал чет и пошел обратно в ресторан.
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Вы ничего не понимаете."Временно возглавить "Укрзализныцю"-это такая узаконенная форма материального поощрения.Скоро будут выдавать значки - "Возглавлял "Укрзалізницю",Дважды возглавлял "Укрзалізницю",полный кавалер "Укрзалізниці" и т.д.
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Там чего-то не так, там "НабСовет", это типо международное чет, и они ставят своих координаторов и назначают им зарплаты. Это Дубинский говорит. То есть, по-сути, управление УЗ и т.д., есть не наше. Насколько можно понять. Поэтому они и такие борзые.
Если ошибаюсь, буду рад выслушать контраргументы. Хотя.... да ну их в и на и поперек.
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Вы наверняка правы.Я просто стебался,ибо задрали милионные зряплаты в нищей стране.
Дубинский с его мамой,любящей скорость,это вообще верх цинизма и наглости,но зе-избирателям нравится,когда им ссут в глаза и демонстративно плюют в рожу. "Укрзалізницю" тимчасово очолив Марчек, - Кабмін - Цензор.НЕТ 7292
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наверное известный Вор...
нужно будет в инете посмотреть за него...
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Омелян же уже сказал "Назначение нынешнего и.о. Желько Марчека - в корне неправильно. За ним стоят те же люди, что и за Кравцовым. Поэтому четкий сигнал от нынешнего Набсовета и Кабмина - ничего не меняется.
- На "Укрзализныце", как известно, есть несколько групп влияния, которые, благодаря контролю руководства и всяческим схемам, вымывают за год из компании порядка 15 млрд и больше нелегальных денег. И как раз Кравцов и новый и.о. - люди из одной команды.
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