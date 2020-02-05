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Все про:интернет (1512) мобильная связь (327) 4G (19) Гончарук_Алексей (637)

 До 2024 года 95% территории Украины будут покрыты 4G-интернетом, - Гончарук

Правительство одобрило перераспределение частот для мобильной связи в диапазоне 800-900 МГц. Это облегчит мобильным операторам процесс построения сетей 4G.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии. В апреле свою сеть начнет развивать оператор Интертелеком, а в июле — мобильные операторы большой тройки", — отметил премьер-министр.

Гончарук напомнил, что среди целей правительства — обеспечить 2024 года 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и других социальных объектов доступом к высокоскоростному интернету.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский, Гончарук и Аваков завтра презентуют мобильное приложение "Дія"

По словам премьера, скоростной интернет позволит украинцам пользоваться преимуществами цифрового мира в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии.

Источник: https://censor.net.ua/n3173929
 
 
 Топ комментарии
 
До 2024 года вся территория планеты Земля будет покрыта 5G. Естественно, за исключением Украины... В Украине - Гончарук...
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А Гончарук тут до чого?
Скільки державних провайдерів приймає участь в покритті?
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90% території буде покрито гівнометом. А от де буде Гончарук у 2024 році?
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Ему то интернет явно будет не нужен...

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Он думает, что они будут в 2024 году при власти? Наивный)))
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В Израиле в каждом автобусе WIFI... У нас даже в метро нет...
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Було певний час. А зараз ні вайфая, ні мобільного інету в тонелях немає...
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если память не изменяет там 5G запускают, а то шо в автобусах то хлам который не успели снять.
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А Гончарук тут до чого?
Скільки державних провайдерів приймає участь в покритті?
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намекает шо не будет им мешать и тендер на частоты будет честный
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...только с условием - 4G вместо зеленой плесени...
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выбрал из двух зол меньшее
не хотел чтобы мои дети жили при феодализме
этих .... будет легче сбросить чем прежних
проблемА в том что на горизонте никого кого хотелось бы
от слова СОВСЕМ
може американцы все таки сжалятся и пришлют кого нибудь?
раз у нас такой дифицит кадров походу генетического уровня
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этих .... будет легче сбросить чем прежних


прежних ты сбросил путём выборов.

а легче - это как ?
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на самом деле всё сложно
я бы тебе конечно мог изложить свою версию в приватной беседе
ты реально думаешь шо такой человек как ПАП
действующий президент воюющей страны
причем достаточно успешно отражающей нападение одной и самых больших армий мира
вот так взял и набрал всего 20% на выборах
такое бывает?
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Конечно бывает.

Если задаться целью и вложить кучу денег, то оболгать можно любого.

Если вложить миллион баксов, то даже твоя семья будет считать тебя педофилом, к примеру.

Сомневаешься ?
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это у кого же в нашей краине нашлось больше бабла чем у петра алексеича
шо ему удалось его так оболгать?

сомневаюсь, моя семья во мне уверена
тем более тренированная, знает в какой стране живёт

слушай вопрос тебе, даже не про медведчука, не буду тебя гнобить
представляешь шо такое пароход гетьман сагайдачный и какие там силовые установки?

почему тендер на их ремонт выиграло предприятие ленинская кузня? которое больше канализационного люка ничего не делало ... ты в курсе как, где и кто их ремонтировал?
при том что у нас есть госпредприятия которые могут этим заниматься

петру алексеевичу было мало санитарных машин свинарчуков или мазов по всей Украине?

ты за деньги за него болеешь или просто так?

если за бабло, то нема питань как говориться
понимаю, времена тяжелые, семью кормить как то надо
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это у кого же в нашей краине нашлось больше бабла чем у петра алексеича


минимум у десятерых согласно списку Форбс.

из них наиболее заинтересован Беня, укравший НАЛОМ 6,5 млрд баксов

Плюс кремль

Там тоже бабла чуть поболее, чем у Петра Алексеевича
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все таки кремль
от блеат я так и зналь
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Для тебя новость, что кремль хотел убрать Порошенко ?
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почему тендер на их ремонт выиграло предприятие ленинская кузня? которое больше канализационного люка ничего не делало ... ты в курсе как, где и кто их ремонтировал?
при том что у нас есть госпредприятия которые могут этим заниматься


И Труба с Бакановым, Рябошапкой и Аваковым просто постеснялись найти в этом криминал ?
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в доле
или в теме
не знаю как сейчас правильно
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Ты понимаешь, шо относительно тебя лично какой-нибудь дебил, типа тебя, точно так же, как ты, может бездоказательно нафантазировать даже покруче, чем нафантазировал ты ?

А если ещё добавить денег и разогнать это по всему интернету ...

Если они в доле, то почему они не оставили Порошенко, а безбожно врали на него ?
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Ты цуко выбирал, а выносить за тобой, чтоб не воняло, должны американцы, еще и зрения нету
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Ото пенсіонери (тим, що 80 і за...) радіти будуть.
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хорошо рапортовать о том , на что ни каких усилий прикладывать не надо
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У половині сіл зараз і 3G не ловить, навіть у поїзді чи на трасі постійно пропадає...
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для тєх, хто в бронєпоєздє, повторяю - 95%, всє сьола попадают в 5%
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До 2024 года вся территория планеты Земля будет покрыта 5G. Естественно, за исключением Украины... В Украине - Гончарук...
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шо толку з того ен-G, якшо він зависає через кожних п'ять мінут. До соти не більше півтора км, пряма видимість, а сесія весь час зависає з боку оператора, бо "частойє пєрєключєнійє мєжду сєкторамі" - їхня апаратура не може дати раду клієнтському (моєму) роутеру
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и шо теперь ним можно будет за коммуналку платить, вместо собаки?
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нє, за пєйсбук та гуголь нада будєт платіть
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антисвинов пропускают...это он из мкада отьехал пару километров в тараканию (чи то тартарию,фиг его знает) До 2024 года 95% территории Украины будут покрыты 4G-интернетом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 146
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ой! тока нє нада тут воспєвать урускій мір!
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до 2024года я думаю маск запустит уже все свои спутники,и халявный интернет будет вполне доступен.проблема по началу будет только с покупкой приемного устройства До 2024 года 95% территории Украины будут покрыты 4G-интернетом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 587.
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я кстати живьём наблюдал когда они пролетали
фантастическое зрелище было)
жаль шо ты не видел))
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а-ну, скажи: В нєдрах тундри видри в гєтрах тирят в вьодра ядра кєдров! Видрав с видри в тундрє гєтри, витру видрой ядра кєдра, витру гєтрой видрє морду - ядра в вьодра, видру в тундру.
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а щас интернет за 100 гривен не халявный? важна не халява а покрытие за пределами городов...
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Довбни к тому времени уже 5G во всех странах будет а Вас ДЛБ уже не будет
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Або Маск накриє супутниковим всю планету.
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а когда этот самокатчик займется экономикой До 2024 року 95% території України буде покрито 4G-інтернетом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3254
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а покрытие просто мобильной связью уже есть?
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В Налоговом кодексе планируются новые изменения. Депутаты начали работать над законопроектом о налогообложении Google, Facebook, Instagram, YouTube и других поставщиков электронных услуг.
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и чтобы было проще покрывать всю территорию Украины бубочка старается над сокращением этой территории
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Покрыть наверно можно, вот только качество этого мобильного ге уже сейчас в никакие ворота не лезет. Никто за этим не следит, и на этом поприще особенно выделяется киевстар, который творит что хочет, как с тарифами , так и с качеством услуг. Все жалобы в НКРСИ просто игнорируются , два года сеть только умирает и никому до этого нет дела. Задекларировать можно что угодно, только получится у нас как всегда
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