 До 2024 года 95% территории Украины будут покрыты 4G-интернетом, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии. В апреле свою сеть начнет развивать оператор Интертелеком, а в июле — мобильные операторы большой тройки", — отметил премьер-министр.

Гончарук напомнил, что среди целей правительства — обеспечить 2024 года 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и других социальных объектов доступом к высокоскоростному интернету.

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По словам премьера, скоростной интернет позволит украинцам пользоваться преимуществами цифрового мира в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии.