 До 2024 года 95% территории Украины будут покрыты 4G-интернетом, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии. В апреле свою сеть начнет развивать оператор Интертелеком, а в июле — мобильные операторы большой тройки", — отметил премьер-министр.
Гончарук напомнил, что среди целей правительства — обеспечить 2024 года 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и других социальных объектов доступом к высокоскоростному интернету.
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По словам премьера, скоростной интернет позволит украинцам пользоваться преимуществами цифрового мира в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии.
Скільки державних провайдерів приймає участь в покритті?
не хотел чтобы мои дети жили при феодализме
этих .... будет легче сбросить чем прежних
проблемА в том что на горизонте никого кого хотелось бы
от слова СОВСЕМ
може американцы все таки сжалятся и пришлют кого нибудь?
раз у нас такой дифицит кадров походу генетического уровня
прежних ты сбросил путём выборов.
а легче - это как ?
я бы тебе конечно мог изложить свою версию в приватной беседе
ты реально думаешь шо такой человек как ПАП
действующий президент воюющей страны
причем достаточно успешно отражающей нападение одной и самых больших армий мира
вот так взял и набрал всего 20% на выборах
такое бывает?
Если задаться целью и вложить кучу денег, то оболгать можно любого.
Если вложить миллион баксов, то даже твоя семья будет считать тебя педофилом, к примеру.
Сомневаешься ?
шо ему удалось его так оболгать?
сомневаюсь, моя семья во мне уверена
тем более тренированная, знает в какой стране живёт
слушай вопрос тебе, даже не про медведчука, не буду тебя гнобить
представляешь шо такое пароход гетьман сагайдачный и какие там силовые установки?
почему тендер на их ремонт выиграло предприятие ленинская кузня? которое больше канализационного люка ничего не делало ... ты в курсе как, где и кто их ремонтировал?
при том что у нас есть госпредприятия которые могут этим заниматься
петру алексеевичу было мало санитарных машин свинарчуков или мазов по всей Украине?
ты за деньги за него болеешь или просто так?
если за бабло, то нема питань как говориться
понимаю, времена тяжелые, семью кормить как то надо
минимум у десятерых согласно списку Форбс.
из них наиболее заинтересован Беня, укравший НАЛОМ 6,5 млрд баксов
Плюс кремль
Там тоже бабла чуть поболее, чем у Петра Алексеевича
от блеат я так и зналь
при том что у нас есть госпредприятия которые могут этим заниматься
И Труба с Бакановым, Рябошапкой и Аваковым просто постеснялись найти в этом криминал ?
или в теме
не знаю как сейчас правильно
А если ещё добавить денег и разогнать это по всему интернету ...
Если они в доле, то почему они не оставили Порошенко, а безбожно врали на него ?
фантастическое зрелище было)
жаль шо ты не видел))
а шо?