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 РФ использует оккупированный Донбасс для испытаний современных видов вооружения и военной техники, - разведка

Российская Федерация использует ОРДЛО для испытаний современных видов оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для испытания современных и перспективных образцов вооружения и военной техники.

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Так, в интересах 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск в районах н.п. Широкая балка, Гольмовском и "Светлодарской дуги", входящих в полосу ответственности 3 отдельной мотострелковой бригады, активно применяются модернизированные образцы беспилотных летательных аппаратов. А в районах г. Луганск, г. Дебальцево и на Новоайдарском направлении (полоса ответственности 2 отдельной мотострелковой бригады) фиксируется работа комплексов радиотехнической, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы российского производства.

Сообщается также, что РФ продолжает поставки боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украиной участки границы. Так, на прошлой неделе оккупанты колонной грузовых автомобилей завезли с территории России оружие и боеприпасы через участок границы вблизи н.п. Дьяково (Луганская область).

Источник: https://censor.net.ua/n3173928
 
 
 Топ комментарии
 
ты што, они же мышибратья!!! Ведь у мышибрата не написано в паспорте ватник или сипар и надо любить каждого РФ использует оккупированный Донбасс для испытаний современных видов вооружения и военной техники, - разведка - Цензор.НЕТ 6456
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так ипаните туда
случайным выстрелом
если знаете где
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Это было известно еще в 2014 - они аэропорт обстреливали из наших дворов, запах пластика ядовитый, выжигал легкие....
У ребят в аэропорту был Ад, это больно вспоминать. по нам никакой ответки, спальные районы - поэтому мы живы...
Ну и кто здесь фашисты?...
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так ипаните туда
случайным выстрелом
если знаете где
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ты што, они же мышибратья!!! Ведь у мышибрата не написано в паспорте ватник или сипар и надо любить каждого РФ использует оккупированный Донбасс для испытаний современных видов вооружения и военной техники, - разведка - Цензор.НЕТ 6456
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Низзя... Квовун велен нистрилять...
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Это было известно еще в 2014 - они аэропорт обстреливали из наших дворов, запах пластика ядовитый, выжигал легкие....
У ребят в аэропорту был Ад, это больно вспоминать. по нам никакой ответки, спальные районы - поэтому мы живы...
Ну и кто здесь фашисты?...
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Зато Украина уже использовала все виды миролюбия и покорности
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РФ использует оккупированный Донбасс для испытаний

--
А мы не используем?
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раніше були випробовування... зараз гра на роялі...
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Это не новость!! РФ использует оккупированный Донбасс для испытаний современных видов вооружения и военной техники.. еще 2014 года.
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А чому зараз нечутно, як Українська армія проводе якісь там, випробовування??? Нищити рогатих це святе, заодно відос випробовувань та на ринок, як рекламу!!!
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Московити Українцям вороги, а не брати і ворогами були завжди
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Вот умеет же разведка работать. Даже определили как оружие доставляется.
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. Четкая и слаженная работа ДРГ Зоряна и Шкиряка в Донецке .

РФ використовує окупований Донбас для випробувань сучасних видів озброєння та військової техніки, - розвідка - Цензор.НЕТ 4521.
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Российская Федерация использует ОРДЛО для испытаний современных видов оружия. Источник: https://censor.net.ua/n3173928

Це знають мабуть вже і в Албанії.
Шостий рік війни, а отвєткі някої. Хоч би вже глибокі укріплення для наших вояків будували.
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Опять перепечатка старых новостей!!!!
Старперы из штаба даже булки не напрягают!!!
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