 РФ использует оккупированный Донбасс для испытаний современных видов вооружения и военной техники, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для испытания современных и перспективных образцов вооружения и военной техники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО не выплачивают зарплату либо уменьшают ее размер сотрудникам, у которых нет "республиканских паспортов", - ГУР. ВИДЕО

Так, в интересах 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск в районах н.п. Широкая балка, Гольмовском и "Светлодарской дуги", входящих в полосу ответственности 3 отдельной мотострелковой бригады, активно применяются модернизированные образцы беспилотных летательных аппаратов. А в районах г. Луганск, г. Дебальцево и на Новоайдарском направлении (полоса ответственности 2 отдельной мотострелковой бригады) фиксируется работа комплексов радиотехнической, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы российского производства.

Сообщается также, что РФ продолжает поставки боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украиной участки границы. Так, на прошлой неделе оккупанты колонной грузовых автомобилей завезли с территории России оружие и боеприпасы через участок границы вблизи н.п. Дьяково (Луганская область).