 Кабмин одобрил Годовую нацпрограмму Украина-НАТО на 2020 год, - Гончарук

"Впервые в центре внимания программы - права, свободы и законные интересы человека. Именно такой человекоцентрический подход исповедует Североатлантический Альянс", - написал Гончарук на своем Телеграмм-канале в среду, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM - "Управление, ориентированное на результат"). Именно такая методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН.
Отмечается, что годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране.
По мнению Гончарука, она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру.
такой же свинарчук как и гончарук
чему удивляться?
Когда я был совсем молодым...- при Ющенке, а может и раньше...
Ты не в курсе, как далеко мы продвинулись....?
когда НАТО или США нужно - они принимают страны в этот блок без всяких программ..
А там уже доводят до ума...
Надоел уже этот развод.. - по горло сыты уже...
В странах НАТО туалетная белая бумага - норма
А в Украине?