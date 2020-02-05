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 Политика Украины
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 Кабмин одобрил Годовую нацпрограмму Украина-НАТО на 2020 год, - Гончарук

Кабинет министров одобрил проект указа президента об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Впервые в центре внимания программы - права, свободы и законные интересы человека. Именно такой человекоцентрический подход исповедует Североатлантический Альянс", - написал Гончарук на своем Телеграмм-канале в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM - "Управление, ориентированное на результат"). Именно такая методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН.

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Отмечается, что годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране.

По мнению Гончарука, она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру.

Кабмин одобрил Годовую нацпрограмму Украина-НАТО на 2020 год, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173926
 
 
 Топ комментарии
 
На опариш я рибу ловлю, тому не ображайте опариша Кабмин одобрил Годовую нацпрограмму Украина-НАТО на 2020 год, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3898
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вот в том то и дело...
когда НАТО или США нужно - они принимают страны в этот блок без всяких программ..
А там уже доводят до ума...
Надоел уже этот развод.. - по горло сыты уже...
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Алексей Петрович Мушак - украинский предприниматель и политик, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Был избран по списку Блока Петра Порошенко, был членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Советник премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам.

такой же свинарчук как и гончарук

чему удивляться?
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та да. отменить! патаму шо украинцы слишком много едят. а микола бимбавич бы дабавил: не треба скиглити, а бирить липиту и йдить гадувати симью (и батькив, которым нужно отменить пенсию)
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Тепер НАТО буде уважно придивлятися, бо можна чекати чого завгодно.
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слушай Али! - вот мне кажется эта программа началась очень давно...
Когда я был совсем молодым...- при Ющенке, а может и раньше...
Ты не в курсе, как далеко мы продвинулись....?
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Дійсно, що програма почалася давно. Це все повинно було закінчитися членством у НАТО, але нічого не змінилося.
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вот в том то и дело...
когда НАТО или США нужно - они принимают страны в этот блок без всяких программ..
А там уже доводят до ума...
Надоел уже этот развод.. - по горло сыты уже...
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То есть питание будет ПО СТАНДАРТАМ НАТО или ОПАРЫША?
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На опариш я рибу ловлю, тому не ображайте опариша Кабмин одобрил Годовую нацпрограмму Украина-НАТО на 2020 год, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3898
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А кто видел туалеты у военных ? В странах НАТО И В УКРАИНЕ?
В странах НАТО туалетная белая бумага - норма
А в Украине?
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Достатньо рекламних матеріалів від СН. Кабмин одобрил Годовую нацпрограмму Украина-НАТО на 2020 год, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7198
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нам до стандартов НАТО конечно путь не близкий. хорошо, все же, что что-то делается в этом направлении (когда Овощь вообще все это остановил и отменил)
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Для Кремля питання розширення НАТО є принциповим - «червоною лінією», а сам Альянс - ворогом.Так відбувається внаслідок Історичного протистояння СРСР та НАТО часів холодної війни. Риторика Радянського Союзу зводилася до того, що Північноатлантичний Альянс - агресивний блок. І цю конфронтацію зберігає зараз і Росія. Під виглядом риторики протистояння з НАТО Кремль маскує свої імперські амбіції та виправдовує власну агресивну політику. Водночас Москва, попри всю свою ворожу риторику, нічого не може заподіяти країнам - членам НАТО, яких вважає зоною свого впливу, наприклад країнам Балтії. Тому якнайшвидший вступ України до НАТО насправді надасть нам захисту від російських агресивних намірів.

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