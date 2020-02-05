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Все про:Польша (5072) Россия (74901) уголь (779)

 Польша прекратила покупать у России уголь

Государственные компании в Польше больше не будут импортировать уголь из-за границы.

Об этом в интервью изданию RMF24 заявил вице-премьер Польши Яцек Сасин, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что с переговоров с президентами государственных казначейских компаний в этой области —они больше не будут импортировать уголь из-за границы", — сказал он.

Сасин добавил, что уголь из России импортировали компании "Польская энергетическая группа" и "Углекокс".

"Хотя я должен также сказать, что это (был. — Ред.) уголь из не только из России — его ввозили из Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США", — добавил вице-премьер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину в 2014 году, - Витренко

Отказ от импорта российского угля является выполнением требований шахтеров Польской горнодобывающей группы. Они с прошлой пятницы проводят забастовку, требуя отказаться от российского угля, и начали перекрывать железнодорожные пути.

До этого польские компании ежегодно импортировали около 20 млн тонн угля, преимущественно, из России.

Источник: https://censor.net.ua/n3173924
 
   
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может и только из нее, самая ближняя точка. пергрузили в кацапские вагоньі и вперед.
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Польське вугілля не дуже якісне, але є технології його використання.
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А вот Ахметов поддерживает экономику врага Украины!
На хрена Украине продажные олигархи?
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так это скорее всего ахметовская польская компания и покупала...
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Молодцы поляки, а мы продолжим платить агрессору миллиарды за уголь. Какая разница?
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Англия выходит из ЕС, а значит скоро несколько стан - халявчиков снимут с довольствия
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Путин высрет что это наоборот Польша напала на мирный совочек, но напоролась на мирных 10000 танков и сложила лапки.
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Заголовок решили сделать "политически-правильным", тогда как по сути, поляки отказываются вообще от импорта угля.
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Малоросы, а когда ваши зебилы прекратят покупать уголь кацапский?
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